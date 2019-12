Wirtschaft und Gewerbe der Region Wil im Umbruch: Das Jahr 2019 im Rückblick Das Wirtschaftsjahr in der Region war geprägt von Umwälzungen. Tobias Söldi 23.12.2019, 05.00 Uhr

Während die Bauwirtschaft boomte, machte sich in metallverarbeitenden Betrieben eine Abkühlung bemerkbar. Mühe bekundeten auch viele Detaillisten; sie verloren weiterhin Kunden an Onlineportale und an das nahe Ausland. Es wurde aber auch investiert in Gewerbeschauen und Läden. Und es gab Gründungen wie «Cubic» und «WPO».