Oberbüren: Züger Frischkäse AG baut Lagerkapazität aus

Wirtschaft Mozzarella-Umsatz fast verdoppelt: Wie die Züger Frischkäse AG von der Pandemie profitiert und weshalb sie den Betrieb erweitert Die Züger Frischkäse AG in Oberbüren erweitert ihren Betrieb. Das geschieht aus logistischen Gründen: Die Lagerkapazitäten genügen längst nicht mehr. Philipp Stutz 06.08.2021, 11.59 Uhr

Der Erweiterungsbau der Züger Frischkäse AG im Industriegebiet Haslen in Oberbüren schreitet voran. Links im Bild das Zelt, das provisorisch als Lager in Betrieb genommen werden musste. Bild: PD

Das Familienunternehmen Züger Frischkäse AG realisiert im westlichen Teil seiner Anlage in Oberbüren einen Erweiterungsbau. Der Ausbau wird kommenden Winter fertiggestellt sein. Sofern alles gemäss Zeitplan verläuft, können die neuen Räume im Dezember genutzt werden. «Die Lagerkapazitäten sind seit längerem derart knapp, dass wir als Provisorium ein Zelt installieren mussten», sagt Christof Züger, Geschäftsleiter des Unternehmens. Es fehlen Lagermöglichkeiten für Frischprodukte, aber auch für Verpackungsmaterial. Züger sagt:

Christof Züger Geschäftsleiter

«Dieses Manko hat sich während der Pandemie noch verschärft.»

Eine erhöhte Nachfrage nach Detailhandelsprodukten habe zur Folge gehabt, dass mehr Verpackungsmaterial an Lager genommen werden musste. Auch seien viele Verpackungskomponenten inzwischen derart knapp geworden, dass sie in höherer Menge gelagert werden müssten, um die Verfügbarkeit sicherzustellen.

Im Retailbereich gewachsen – Verluste in der Gastronomie

Das Familienunternehmen beschäftigt aktuell 280 Mitarbeiter und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber. Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz von 200 Millionen Franken erwirtschaftet (gleich wie 2019). «Wir konnten im Retailbereich stark wachsen, entsprechend haben wir in der Gastronomie, bedingt durch den Lockdown, Verluste hinnehmen müssen», weiss Christof Züger. Das verlangte nach Änderungen. So musste die Produktion kurzfristig angepasst werden. Verpackungen für den Detailhandel waren gefragt. «Das bedeutet, dass wir das nötige Material in kurzer Frist in höherer Menge im Hause haben müssen», veranschaulicht Züger und ergänzt:

«Auch Bioprodukte haben einen regelrechten Boom erlebt, was wiederum zu einer Knappheit an Biomilch führte.»

Aktuell werde noch nach Lieferanten gesucht.

Das Unternehmen exportiert nach wie vor rund 40 Prozent seiner Produkte in alle Welt. Auch während der Pandemie konnte Züger die Exportmengen halten und hat keine Kunden verloren. Einzig das Airline-Geschäft kam zum Erliegen, und in stark vom Tourismus abhängigen Ländern wie etwa Spanien konnte weniger abgesetzt werden. Diese Einbussen wurden in anderen Geschäftsbereichen wieder kompensiert.

Umsatz von Pizza-Mozzarella beinahe verdoppelt

Frischkäse wie Mozzarella, Quark, Hüttenkäse, Ricotta und Mascarpone liegen noch immer im Trend. Christof Züger sagt:

«Durch den neuen Hype nach ‹High Protein›-Produkten konnten wir einige Innovationen in diesem Bereich entwickeln und erfolgreich lancieren.»

Auch habe man festgestellt, dass während der Pandemie viele Kunden vermehrt zu Hause gekocht hätten. Davon konnte Züger mit seinen Produkten, die im Grundsegment positioniert sind, stark profitieren. So wurde beispielsweise der Umsatz von Ricotta und Pizza-Mozzarella im Schweizer Detailhandel beinahe verdoppelt.

Der Erweiterungsbau ist der erste Ausbauschritt. Es sind noch zwei weitere Bauetappen geplant. «Sobald die nötige Baubewilligung vorliegt, starten wird mit der zweiten Phase des Bauprojekts», sagt Züger.