«Wir wollten nichts Neues»: Mit «Im Berg dahuim» kommt der vierte Alpfilm von Thomas Rickenmann und Rahel von Gunten ins Kino Das Toggenburger Paar hat einen bildgewaltigen Alpfilm gedreht. Zuweilen ist er romantisierend. Doch ein kritischer Film sei nicht das Ziel gewesen, so die Filmemacher. Lara Wüest 15.08.2020, 05.00 Uhr

Martin Braxmeier und Pius Bemeleit am Heuen bei der Kemptnerhütte. Bild: Thomas Rickenmann

Folklore, Naturbilder und ein Einblick ins deutsche Alpleben – der Toggenburger Dokumentarfilmer Thomas Rickenmann hat zusammen mit seiner Partnerin Rahel von Gunten einen Film über die Allgäuer Alpen gedreht. Schon wieder, mögen manche kritisieren; es ist bereits der vierte Alpfilm der beiden. Sie sind auch die Macher der Filme «Schönheiten des Alpsteins», «Z’Alp» und «Alpzyt». Auf diese Kritik angesprochen, zuckt Thomas Rickenmann mit den Schultern. «Das sagten die Kulturämter schon bei ‹Alpzyt›.»

Er und Rahel von Gunten sitzen an diesem Donnerstagmorgen in einem Café beim Bahnhof Wattwil und erzählen von ihrem neuen Film «Im Berg dahuim». Mit dem Velo sind sie hergefahren, ihre Hündin Tilli wartet geduldig im Anhänger, bis das Gespräch vorbei ist. «Wir wollten nichts Neues, wir möchten dieselben Leute abholen und für die alpine Natur begeistern», sagt Rickenmann.

Ein bisschen haben die Autodidakten also auf ein sicheres Pferd gesetzt, denn bisher liessen ihre Alpfilme die Kinokassen klingeln. Und schliesslich müssen sie vom Filmemachen leben. Thomas Rickenmann:

«Wenn man nicht sicher ist, ob die Kulturämter den Film mitfinanzieren, muss man sich überlegen, wie man ein möglichst grosses Zielpublikum anspricht.»

Die Kritik, einfach noch einmal dasselbe wie früher gemacht zu haben, lassen die zwei aber nicht gelten. «Es gibt feine Unterschiede», sagt Rahel von Gunten. Und Rickenmann ergänzt, dass drei «Jungs» mit ihren 240 Tieren 36-mal die Weide wechselten, so etwas habe er in der Schweiz noch nie gesehen. Im Allgäu sei alles viel grossflächiger.

Skeptische Protagonisten

Die drei Jungs, das sind die drei Protagonisten aus dem Film, der Mitte September im Kino Passerelle in Wattwil und im Cinewil Vorpremiere hat. «Im Berg dahuim» handelt von vier Alpen im Allgäu, oder genauer: von den Menschen, welche auf den Alpen arbeiten. Der Film zeigt die Älpler, wie sie vor Sonnenaufgang aufstehen, um Käse zu machen. Wie sie ihr Handwerk an ihre Kinder weitergeben. Oder wie sie ihr Vieh die zum Teil steilen Pfade hochtreiben und im Herbst beim Alpabzug wieder ins Tal, Viehscheid heisst das auf Bayerisch.

Wolfgang Finkel mit einem seiner Enkel beim Melken auf der Alp Oberau. Max Boxler in der Sennküche auf der Sölleralp mit seinem Sohn Emil. Beim Viehscheid von der Alpe Taufersberg. Matti Freudig führt die geschmückte Kuh. Familie Boxler von der Sölleralp beim Viehscheid. Frühmorgens im Stall auf der Kemptnerhütte. Martin Braxmeier trägt das Heu auf seinem Buckel. Auf der Sölleralp am Tag vor dem Viehscheid. Die Filmemacher Rahel von Gunten und Thomas Rickenmann.

Einige von ihnen waren skeptisch, als von Gunten und Rickenmann mit ihrer Kamera vor ihren Alphütten auftauchten. Doch mit viel Zeit und langen Gesprächen, so von Gunten, hätten sie zu ihren Protagonisten eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut und sie für das Projekt gewonnen.

Während vier Jahren gedreht

Während vier Jahren sind die Filmemacher jeden Sommer in die Allgäuer Alpen gereist. Entstanden sind schöne Naturbilder, feinfühlige Porträts, aber auch ein stark romantisiertes Bild vom Alpleben. Ob die Älpler in ihrem strengen Alltag auch einmal an ihre Grenzen kommen, diese Frage greift der Film zum Beispiel kaum auf.

Nur in einer Szene, die aufzeigt, wie der Klimawandel das Leben der Älpler erschwert, werden diese Grenzen sichtbar. Ein kritischer Film, sagt Rahel von Gunten, sei aber auch nicht das Ziel gewesen.

«Es ist ein Naturgenussfilm, keiner, der gross zum Denken anregt.»

Finanzierung auf wackeligen Beinen

Die Entstehungsgeschichte des Films ist eher zufällig. Eine Hotelbetreiberin aus Oberstdorf im Allgäu sah den Film «Alpzyt» und setzte sich dafür ein, dass er auch in die Allgäuer Kinos kam. Während der Premiere lernten Rickenmann und von Gunten deren Mann kennen, einen Alpmeister. Im Gespräch mit ihm entstand dann die Idee für den neuen Alpfilm in den deutschen Alpen.

Ob von Gunten und Rickenmann genügend Geld für den Dreh zusammenkriegen würden, war allerdings lange ungewiss. Als der Rohschnitt stand, konnten die Filmemacher aber doch noch zwei wichtige Geldgeber mit ins Boot holen: SRF und 3sat. Gekostet habe «Im Berg dahuim» rund 350'000 Franken, sagt Rickenmann. Im Vergleich zu anderen Dokumentarfilmen sei das wenig. Doch die Fördergelder reichten nicht, um den gesamten Film zu finanzieren. Rickenmann:

«Gut die Hälfte haben wir selber bezahlt, indem wir mit viel Herzblut gearbeitet haben.»

Weniger den Kritikern als dem Publikum gefallen die Alpfilme von Rickenmann und von Gunten gut. «Alpzyt» verzeichnete 2016 so viele Zuschauer wie kaum ein Schweizer Film in dem Jahr. Ob auch der neue Film ein Publikumserfolg wird? Sicher sind sich die zwei Filmemacher nicht. Obwohl sie glauben, dass auch «Im Berg dahuim» bei den Leuten gut ankommt, könnte die Coronapandemie dem kommerziellen Erfolg ein Strich durch die Rechnung machen.

