«Wir verabschieden uns ungern» – Wirtepaar verlässt das Oberuzwiler «Rössli» Kiki und Robert Wyssling verlassen nach fünfjähriger Tätigkeit das traditionsreiche Gasthaus Rössli in Oberuzwil. Ein Nachfolger konnte bisher nicht gefunden werden, die Liegenschaftsbesitzer sind aber weiterhin auf der Suche. Philipp Stutz 29.10.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Rössli» zählt zu den ältesten Gebäuden in Oberuzwil. Bild: Philipp Stutz

Aufräumen und Reinigen sind zurzeit angesagt. «Es ist gleich wie am Anfang. Wir sind alleine im Restaurant», stellt Robert Wyssling nüchtern fest. Dennoch hat sich das Wirtepaar während der vergangenen fünf Jahre Achtung verschafft. Blumengebinde zieren die Gaststube. Sie sind Zeichen der Anerkennung.

Japanische Küche der Bevölkerung näherbringen

Robert und Kiki Wyssling nehmen mit Wehmut Abschied vom «Rössli». Bild: Philipp Stutz

«Irasshaimase» begrüsst man in Japan seine Gäste. Ein Leitspruch auch für Robert und Kiyoko Yamada Wyssling, die sich kurz Kiki nennt. Vor fünf Jahren haben sie das geschichtsträchtige Lokal übernommen.

Die japanische Küche der Bevölkerung näherzubringen, den Mut zur Andersartigkeit zu beweisen, war ihr Ziel. Was nur halbwegs gelungen ist. Wenngleich sich die gebürtige Japanerin Kiki Wyssling stets bemühte, Gäste mit Spezialitäten aus dem Land der aufgehenden Sonne zu verwöhnen, und «Probiererli» offerierte, blieb der Erfolg bescheiden.

Und dies, obwohl die Gastgeberin als ausgezeichnete Köchin galt. Ihr Menchikatsu beispielsweise, ein Burger auf japanische Art, zubereitet mit Reis und Salat, war als «Best Burger in Town» bekannt.

Weihnachtskugeln leuchteten im Frühsommer

«In Oberuzwil braucht man Zeit, um sich durchzusetzen», sagt Robert Wyssling, der sich gerne auch Roberta nennt. Seine Art, als Gastgeber aufzutreten, war etwas gewöhnungsbedürftig. Die Bedienung sei flapsig, gar bizarr, heisst es in Bewertungen in einem Onlineportal.

Der Gastwirt galt als «bunter Vogel» und war nie um einen passenden Spruch verlegen. Noch bis weit im Frühsommer leuchteten Weihnachtskugeln an Platanen vor dem Haus. Und zur Vergrämung der vielen Sperlinge hat der Gastwirt Folien samt einer künstlichen Krähe in den Ästen montiert.

Anders als im Kanton Zürich

«Oberuzwil ist ein herziges Dörfli, doch man schaut hier aufeinander», hat Kiki Wyssling beobachtet. Ein Zusammenhalt in diesen örtlichen Strukturen sei festzustellen. Dergleichen kenne man im Kanton Zürich, wo sie noch heute wohnhaft ist, nicht.

Robert Wyssling war im IT-Bereich, im Import-Export und als Taxiunternehmer tätig. Er weiss viel, zu erzählen. Von der noblen Klientel am Zürichberg und an der Goldküste genauso wie von Leuten in den Niederungen des «Chreis Cheib», zu der die Langstrasse zählt. Während Wyssling über keine Erfahrung in der Gastronomie verfügt, war seine Gattin bereits zuvor im Gastgewerbe tätig gewesen.

Der Männerchor blieb, solange er wollte

Seit 180 Jahren ist das «Rössli» Probelokal des Männerchors Frohsinn. «Kiki und Robert Wyssling haben uns immer zuvorkommend bewirtet», sagt Thomas Künzle, Präsident des Vereins. Nicht selten seien Sänger bis in die frühen Morgenstunden in gemütlicher Runde im Lokal geblieben und hätten nach einer Hauptversammlung die Nacht mit Gesang und Gesprächen verbracht. Niemals seien sie dabei vom Wirtepaar aufgefordert worden, nun endlich Feierabend zu machen.

Das markante Wirtshausschild an der Fassade. Bild: Philipp Stutz

Die Liegenschaft steht in Familienbesitz. Eigentümerin ist die Wagner Immobilien GmbH. «Wir haben intensiv nach einem Nachfolger gesucht», sagt Edi Wagner, der während Jahren die gleichnamige Bäckerei-Konditorei im selben Gebäude geführt hat.

Suche nach einem Pächter geht weiter

Mitglieder der GmbH hätten Kontakte mit mehreren Interessenten gehabt und entsprechende Gespräche geführt. Einer der Anwärter habe wegen der Coronapandemie verzichtet. Ein weiterer Interessent aus der Region, der über einen guten Leistungsausweis verfügt, habe schliesslich nach intensiven Verhandlungen abgesagt. Wagner sagt:

«Wir werden unsere Suche nach einem neuen Pächter fortführen.»

Ziel sei es, dass der Gastwirtschaftsbetrieb nächstes Jahr weitergeführt werden kann. Gewisse Anpassungen der Infrastruktur seien nötig. «Doch weil es sich um ein geschütztes Einzelobjekt handelt, sind entsprechende Auflagen einzuhalten», ergänzt Wagner und fügt hinzu:

«Wir sind gewillt, die Tradition dieses Hauses aufrechtzuhalten.»

Die Suche nach einer Nachfolge sei aber in einer Zeit der Coronapandemie schwierig. Der Pachtzins ist seiner Meinung nach fair. Und das Lokal im Herzen Oberuzwils habe durchaus Potenzial.

«Wir verabschieden uns ungern aus Oberuzwil», betonen Kiki und Robert Wyssling. Die beiden haben hier viele nette Menschen kennen gelernt. «Und sie haben uns so akzeptiert, wie wir sind.» Die Stammtischrunde wird sie vermissen.