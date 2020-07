Vom Kaufmann in Mönchengladbach zum neuen Pfarrer in Niederuzwil: Der lange Weg von Lars Heynen in die Ostschweizer Gemeinde Lars Heynen ist der neue Pfarrer in der Evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil. In seiner Freizeit will er bei der Feuerwehr mitwirken. Livia Schmidt 22.07.2020, 17.07 Uhr

Ab August lädt Lars Heynen die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger in die evangelische Kirche Niederuzwil ein. Bild: Livia Schmidt

Mit einem freundlichen Lächeln öffnet Lars Heynen die Tür zum Kirchgemeindehaus. Sein Büro steht bis auf ein paar Möbel und ein Telefon noch leer. Die Familie hat vor einigen Tagen mit dem Umzug nach Niederuzwil begonnen. Ab August tritt er dort die Pfarrstelle im Teampfarramt an. Zuvor war Heynen zwölf Jahre in der Thurgauer Kirchgemeinde Wigoltingen-Raperswilen im Einzelpfarramt tätig. Er blickt etwas wehmütig und voller Dankbarkeit auf die Zeit zurück, freut sich jetzt aber besonders auf die Zusammenarbeit im Team und neue Begegnungen in seinem neuen Wohnort.

Über Umwege zum Pfarrer und in die Schweiz

Aufgewachsen ist Lars Heynen in einem Grenzdorf im deutschen Mönchengladbach. Nachdem er aufgrund von Einsparungen seiner Fachoberschule das Studium der Religionspädagogik abbrechen musste, besuchte er das Abendgymnasium, um später Theologie zu studieren. Tagsüber liess sich Heynen derweil zum Grosshandelskaufmann ausbilden. Als Rückversicherung, falls er das Gymnasium nicht geschafft hätte. Darauf meint er:

«Mit Scheitern muss man auch leben.»

Nach dem Studium und der Anstellung als Vikar wurde Heynen 2008 dazu befähigt, als Pfarrer eingesetzt werden zu können. Jedoch wäre es zu einem engen Auswahlverfahren gekommen. Das führte dazu, dass Heynen sich woanders umschaute und daraufhin mit seiner heutigen Ehefrau Christine nach Wigoltingen kam, um die Pfarrstelle anzutreten.

Gottesdienste zu Zeiten von Corona: Wie spendet man Menschen auf Distanz Trost?

Zwölf Jahre später ist Heynen um einige Erfahrungen reicher. Nicht nur zuletzt durch die coronabedingten Herausforderungen, die mit viel Flexibilität gemeistert werden mussten. Die Gottesdienste wurden beispielsweise an der Wäscheleine in der Form von Kuverten vor der Kirche abgehalten. Die grösste Schwierigkeit war jedoch, den Mitmenschen auf Distanz Trost zu spenden. Heynen betont:

«Wir sind aufeinander angewiesen.»

Deshalb sei es auch wichtig, sich nach einer Auseinandersetzung wieder zu versöhnen. Heynen legt Wert darauf, alle Menschen mit Würde zu behandeln und niemanden aufzugeben, auch in Konfliktsituationen, die zudem eine Möglichkeit für einen Neuanfang sein können.

Die Kirche setzt sich für jeden Menschen ein

Der Gemeinde würde ein Wechsel guttun, begründet Heynen seinen Entscheid, Wigoltingen zu verlassen. Auch er selbst wollte eine Veränderung und hat diese in Niederuzwil im Teampfarramt gefunden. Nicht weniger spielte die Familie eine Rolle. Bevor seine Kinder Anne und Samuel in die Oberstufe kommen, sollen sie sich einleben können. Zudem ermöglicht die günstige Lage von Niederuzwil die Nähe zu den Grosseltern am Bodensee. Nebst einer guten Zusammenarbeit im Teampfarramt und neuen Projekten hofft Heynen darauf, in Niederuzwil eine Botschaft vermitteln zu können, die über die Kirche hinaus geht und Menschen in ihrem Alltag erreicht.

Für Heynen ist die Kirche eine Solidargemeinschaft, die sich für jeden Einzelnen einsetzt. Das wird heutzutage aber häufig vergessen und deshalb kaum wahrgenommen. Dennoch ist Heynen der Meinung, dass die Kirche nicht für die Gesellschaft als Ganzes, sondern für das Leben eines einzelnen Menschen relevant sei. Trotzdem sei die Kirche offen für alle, mitunter für die Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind. Die Gründe für einen Austritt bleiben für den Pfarrer meist unklar, vorwiegend sei es aber ein Mangel der Auseinandersetzung mit der Kirche.

Bereits bei der Feuerwehr beworben

Abseits der Kirche seien auch Vereine oder Parteien von Relevanz und würden wertvolle Beiträge leisten. Lars Heynen war selbst aktiv bei der Feuerwehr in Wigoltingen und hat sich bereits bei der Uzwiler Feuerwehr beworben. Ihm gefalle unter anderem die Gemeinschaft, die dadurch entstehe. Ansonsten geniesst er seine freie Zeit mit seiner Familie oder in der Natur. Zudem interessiert sich Heynen für Literatur und schaut sich hin und wieder gerne Filme an.

Heynen ermutigt dazu, neugierig zu bleiben und füreinander da zu sein, denn letztendlich seien wir alle miteinander unterwegs im Leben, das manchmal nicht erklärt werden kann.