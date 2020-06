«Wir machen alles für das perfekte Bild»: Ostschweizer Fotografen erobern die Berge und Instagram Elf junge Fotografen und ein gemeinsames Ziel: Das Fotografen-Kollektiv «The Alpinists» möchte den Menschen die Schönheit der Natur zeigen. Sie kämpfen aber auch mit aktiver Aufklärung gegen das Gletscherschmelzen. Der Busswiler Fotograf Fabio Zingg erzählt. Florian Osterwalder 10.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stazersee mit den Engadiner Bergen im Hintergrund. Bild: Fabio Zingg

Ein kalter Herbstmorgen. Die Engadiner Berge brechen die ersten Sonnenstrahlen und lassen den Fichtenwald bei Maloja in einem herbstlichen Rot erscheinen. In der Ferne ist der noch mit Dunst verhangene Stazersee zu sehen. Eine Szenerie wie aus dem Bilderbuch.

Solche Fotos schiessen die Mitglieder des Fotografen-Kollektives «The Alpinists». Zu diesem gehören elf junge Fotografen. Drei von ihnen sind als selbstständige Fotografen tätig. Die restlichen Mitglieder befinden sich noch im Studium und fotografieren nebenberuflich. Das Kollektiv erreicht über Instagram fast eine Million Menschen auf der ganzen Welt. Durch Werbeeinnahmen und den Verkauf von Kalendern und Bildern generieren sie einen Teil ihres Einkommens.



Von der Whatsapp-Gruppe zum Verein

Fabio Zingg, ein selbstständiger Fotograf aus Busswil und Teil des Kollektivs, sagt: «Angefangen hat alles mit fünf Kollegen aus dem St.Galler Oberland und der Surselva, die sich schon seit der Schulzeit kannten.» An unzähligen Wochenenden wanderten sie zusammen durch die Schweiz. Um die Erlebnisse auf diesen gemeinsamen Wanderungen festzuhalten, haben sich die fünf Freunde Kameras zugelegt.

Zuerst war es nur eine Whatsapp-Gruppe unter den Kollegen. Um ihre Wanderungen mit anderen Menschen zu teilen, erstellten sie einen Instagram-Account. Durch die gemeinsame Passion zur Fotografie und um ihre Kunst besser zu vermarkten, gründeten sie dann den Verein «The Alpinists».

Fabio Zingg, selbständiger Fotograf aus Busswil und Teil von «The Alpinists». Bild: Fabio Zingg

Grundsätzlich kann jeder Fotograf dem Verein beitreten, egal, ob das Fotografieren Hobby oder Beruf ist. Vor allem Naturverbundenheit und ein Bezug zu den Schweizer Bergen sind Voraussetzungen für eine Aufnahme in den Verein. Für die Fotografen ist es aber auch wichtig, dass Neumitglieder das Kollektiv mit deren Können weiterbringen. Das heisst, es müssen immer genügend Fotos oder Videos vorhanden sein, um auf der Instagram-Seite des Kollektivs täglich Inhalte zu posten.

Alles für das perfekte Foto

Bei der Planung solcher Projekte haben die Fotografen grundsätzlich Handlungsfreiheit. Es werden zuerst Ideen und mögliche Orte für deren Umsetzung in einer Arbeitsgruppe besprochen. Diese Gruppe besteht in der Regel aus vier bis fünf Fotografen. Wenn das Kollektiv aber einen grossen Auftrag einer Firma erhält, wird ein klares Konzept umgesetzt. Bei Aufträgen für Schweiz Tourismus gibt es zum Beispiel klare Richtlinien und ein fest eingeplantes Budget. Andere Firmen sind grosszügiger, was die Umsetzung betrifft, und lassen dem Kollektiv mehr Spielraum.

So geschehen zum Beispiel bei einem Auftrag für Andermatt Tourismus. Geplant war ein Fotoshooting am Nachmittag. Das Kollektiv beharrte aber auf einen Termin am frühen Morgen, um die spezielle Stimmung mit dem Morgenrot einzufangen. Schliesslich waren Auftraggeber und Fotografen gleichermassen zufrieden mit dem Ergebnis. Doch was tun, wenn das Wetter mal nicht mitspielt?

«Vor einem möglichen Wetterumschwung in den Bergen ist man trotz minutiöser Planung nicht gefeit.»

Der Fotograf des Kollektivs sagt weiter: «Wenn es wetterbedingt nicht möglich ist, ein geplantes Foto zu schiessen, müssen wir improvisieren.» Das Kollektiv sucht dann innerhalb der Region nach einer Alternative. Wenn selbst das nicht möglich ist, müssen sie an einem anderen Tag an den Ort zurückkehren, um den Auftrag abzuschliessen. «In der Regel machen wir alles für das perfekte Foto. Das heisst oft auch, dass auf diesen Touren der Schlaf zu kurz kommt», so Zingg.

Menschen dazu animieren, in die Berge zu gehen

Wenn das Kollektiv in eigener Sache und nicht für einen Auftrag unterwegs ist, biwakieren die Fotografen meistens in den Bergen. «Das Abenteuerfeeling darf auf diesen Touren nicht fehlen», sagt Zingg. Wenn sie aber im Auftrag einer Firma unterwegs sind, stellt diese meistens Übernachtungen in einem Hotel oder einer SAC-Hütte zur Verfügung. Für die Sicherheit auf den alpinen Touren haben die Fotografen eigens einen Kurs besucht. Zingg sagt:

«In Zusammenarbeit mit der Kletterschule Andermatt konnten wir einen geführten Kletterkurs absolvieren.»

Hinzu komme, dass im Kollektiv alle das benötigte Material für solche Touren besässen und einen Lawinenkurs absolviert hätten. Und durch unzählige Wanderungen in den letzten Jahren sind die Fotografen auch geübt im Gebirge.

«The Alpinists» beim Kletterkurs in Andermatt. Bild: The Alpinists

«Eines unserer Hauptziele ist es, junge Leute wieder mehr auf die Schönheit unserer Natur aufmerksam zu machen. Wenn wir sie mit unseren Bildern und Videos animieren, wieder raus in die Natur zu gehen, macht uns das glücklich.» Natürlich müssten sich die Leute aber auch an die Regeln in den Bergen halten, respektvoll mit den Tieren und der Natur umgehen. Die Fotografen des Kollektivs machen in den Sozialen Medien auch immer wieder darauf aufmerksam, dass die Leute ihren Abfall ins Tal zurücknehmen und selbst entsorgen sollen. Ein Problem, das sich jüngst im Alpstein beobachten liess.

Umweltschutz-Projekte und Fantreffen

Die jungen Fotografen aus der Ostschweiz setzen sich auch für Umweltschutz-Projekte ein. So lancierte das Kollektiv 2019 den Workshop «Save our Glaciers», um auf das Gletscherschmelzen aufmerksam zu machen. In Kooperation mit Pontresina Tourismus, der Bergsteigerschule Pontresina, der Rhätischen Bahn, der Migros und einem Glaziologen lancierte die Gruppe ein Treffen mit Fans und bekannten Influencern aus der Schweiz und Deutschland. Insgesamt wohnten dem Workshop fast 40 Personen bei. Ziel des Tages war es, auf die Problematik des Gletschersterbens hinzuweisen. Das Kollektiv konnte den Teilnehmern eine gratis Anreise inklusive Lunchpakets anbieten.

Solche Anlässe waren während der Coronakrise natürlich nicht möglich. Die Fotografen mussten viele Events und Aufträge für diesen Sommer absagen. Manche Firmen stornierten auch aus finanziellen Gründen Aufträge. Doch «The Alpinists» ziehen auch Positives aus der Krise. Sie hatten Zeit, ihren künstlerischen Horizont zu erweitern. Zum Beispiel, indem sie sich mehr mit der Porträt-Fotografie auseinandersetzten oder das Bearbeiten von Videos erlernten. Zingg sieht noch einen weiteren positiven Aspekt: «Ich hatte Zeit, die ganze Reiserei zu überdenken und mal einen Gang zurückzuschalten.»

https://thealpinistsproject.ch/