«Wir haben das Gefühl, zu kurz zu kommen»: Wegen Miet- und Parkplatzproblemen suchen Nice Time Productions und die Stadt Wil eine Lösung Die Stadt Wil hatte die Kritik an der Mietpraxis für Hallen und Parkplätze zurückgewiesen. Diese ging vom Verein Nice Time Productions aus. Nun geben beide Seiten mehr Einblick in Ihre Sicht der Dinge. Der Wiler Kulturkenner Ruedi Schär gibt seine Einschätzung zur Situation ab.

Der Stadtsaal in Wil war Martin Tscharner für die Veranstaltung von Broadway-Musicals zu klein. Bild: PD

Der Verein Nice Time Productions kämpft mit der Saalreservation und der Parkplatzsituation in Wil. Er holt grosse Musicalproduktionen von der internationalen auf die Schweizer Bühnen. Mit teils über 1000 Gästen sind die Veranstaltungen entsprechend gross. Die Problematik in Wil habe sich laut Präsident Martin Tscharner aber erst ergeben, als die Anlässe wegen der Coronapandemie verschoben werden mussten. So habe die Stadt etwa mitgeteilt, dass der Ebentsaal in Bronschhofen maximal drei Monate vor der Veranstaltung reserviert werden könne. «Wir können das nicht verstehen. Zudem steht dies in keinem genehmigten Reglement.»

Darauf hin nahm die Stadt Stellung. Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation, sagte, der Ebnetsaal sei grundsätzlich keine Eventhalle für kommerzielle Veranstaltungen, sondern stehe vorwiegend den Schulen und Vereinen zur Verfügung. Damit beruft sich die Stadt Wil auf das «Reglement über die Benutzung von Schul- und Sportanlagen». Demnach haben ansässige Vereine Vorrang.

Hallenbörse abwarten für definitive Zusage

Ausserdem sei nicht ersichtlich, wieso Nice Time Productions – respektive der Musicalanlass – gegenüber anderen Veranstaltungen bevorzugt und als nicht kommerziell gelten soll, sagt Gemperle. Als einheimischer und gemeinnütziger Verein erhofft sich Nice Time Productions aber gewisse Vorzüge. Er ist in Wil und Gossau eingetragen mit Büro in Flawil.

Ein Blick in das erwähnte Reglement verrät, dass die Dreimonatsfrist dort nicht erwähnt wird. Auf erneute Anfrage antwortet Gemperle, dass erst die Hallenbörse vom Juni 2021 abgewartet werden muss für eine Bestätigung der Reservation für das Jahr 2022. Auf dann nämlich hat Nice Time Productions eine Veranstaltung verschoben. Wie der Vereinspräsident auf Anfrage sagt, sei ihm dies nicht bekannt. An der Hallenbörse sind primär die Sportvereine beteiligt, welche im Ebnetsaal Vorrang haben.

Stadt: Ebnetsaal offiziell nie angeboten

Tscharner beruft sich darauf, dass die Stadt ihm den Ebnetsaal vorgeschlagen hatte. Aus städtischer Sicht sei dieser offiziell nie angeboten worden, da der Saal nicht für solche Veranstaltungen gedacht sei. Stadtsprecher Gemperle betont auch, dass bei den Kontakten mit Nice Time Productions die Regeln und Anforderungen mehrfach erklärt wurden.

Tscharner sagt: «Ich habe immer wieder angesprochen, dass der Stadtsaal für uns zu klein ist. Im Rahmen eines Kulturtreffs kam der Vorschlag, die Veranstaltungen im Ebnetsaal durchzuführen.» Dieser bietet in Konzertbestuhlung bis zu 1000 Personen Platz. Diese Anzahl muss Nice Time Productions gemäss eigenen Angaben durchschnittlich erreichen, damit die Veranstaltungen kostendeckend durchgeführt werden können.

Nice Time Productions: Parkplätze auf der Allmend sind zu weit weg

Zweiter Kritikpunkt von Tscharner war die Parkplatzsituation beim Stadtsaal. Lange Zeit hätten die Fahrzeuge der Helfer, Künstler und für den Materialtransport beim Alleeschulhaus abgestellt werden können. Gemperle bestätigt, dass Fahrzeuge in der Vergangenheit auf Zusehen hin dort abgestellt werden konnten. Der Platz ist mittlerweile komplett autofrei, «denn die Sicherheit des Schulbetriebs und der Kinder wird höher gewichtet». Da der Platz am Wochenende ebenfalls rege genutzt werde, sei das Befahren auch dann nicht möglich.

Martin Tscharner, Vereinspräsident von Nice Time Productions Bild: PD

In der Antwort seitens der Stadt von Ende Oktober heisst es, dass Nice Time Productions den Parkplatzvorschlag abgelehnt habe. Nun ist klar, der Vorschlag betraf die Allmend auf der anderen Seite der Bahngleise in der Nähe des Sportparks Bergholz. Die Distanz zum Stadtsaal beträgt rund 500 Meter. «Das ist zu weit weg», sagt Tscharner. Die Helfer seien auf medizinische Versorgung angewiesen, da der Verein mit Menschen zusammenarbeitet, welche gesundheitliche Probleme haben. «Zudem brauchen sie sanitäre Anlagen und wir müssen die Verpflegung gewährleisten.» Steht der Nightliner 500 Meter entfernt, sei dies nicht oder nur schlecht möglich.

«Wir haben das Gefühl, zu kurz zu kommen.»

Mittlerweile hat Tscharner das Gespräch mit Daniel Meili, dem Stadtpräsidenten ad interim, gesucht. «Obwohl es nicht sein Aufgabengebiet ist, will er sich für eine Lösung einsetzen. Und wir sind in einem guten Konsens.» Gemperle bestätigt die Gespräche; man suche gemeinsam eine Lösung.

Einschätzung der Situation von Kulturkenner Ruedi Schär

Der Kulturförderer Ruedi Schär sass von 2005 bis 2018 für die CVP im Wiler Stadtparlament. Zusätzlich hat er viele Veranstaltungen und Attraktionen in der Stadt mitgeprägt oder gar initiiert. Als Kenner der Wiler Kultur gibt er eine Einschätzung zum vorliegenden Sachverhalt ab. Er hat Verständnis für beide Seiten und rät, sich zusammen an einen Tisch zu setzen.

Was bedeutet Nice Time Productions für Wil?

Ruedi Schär: Der Verein holt hochwertige Produktionen in die Stadt, die sonst nur in Grossstädten wie Bern oder Zürich zu finden sind. Die Resonanz in der Region ist gross. Die Veranstaltungen sind eine Bereicherung der hiesigen Kulturlandschaft.

Was denken Sie über die Diskussion um Reservation und Räumlichkeiten?

Ruedi Schär war selbst sehr aktiv in der Wiler Kulturszene. Bild: Richard Clavadetscher

Ich verstehe die Anliegen von Martin Tscharner. Um eine grosse Tournee zu planen, muss man mindestens ein Jahr im Voraus die Lokalitäten reservieren können. Drei Monate reichen für die Planung nicht. Wenn die Stadt solche grosse Veranstaltungen möchte, dann müsste sie hier den Veranstaltern entgegenkommen. Andererseits verstehe ich auch die Anliegen der Stadt und dass sie die Reglemente umsetzen muss. Ich empfehle, sich nach den Wahlen – wenn die Besetzung des Stadtrates klar ist – an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu schauen, was möglich ist. Am Ende gilt es für beide Seiten, das Ergebnis zu akzeptieren, auch wenn es für den einen oder anderen möglicherweise etwas unangenehm ist. Gegenseitige Vorwürfe bringen kaum etwas.

Wie sehen Sie das Angebot von Räumlichkeiten in Wil?

Allgemein würde ich sagen, dass der Stadt Wil eine Mehrzweckhalle fehlt, die auch für grosse Veranstaltungen geeignet ist. Der Stadtsaal ist gut für Kongresse und mittelgrosse Veranstaltungen; im Ebnetsaal in Bronschhofen haben Sportanlässe Vorrang; die Bühne ist nicht so gut ausgestattet wie jene im Stadtsaal. Auch die schöne Tonhalle ist zu klein.

Wie sehen Sie die Parkplatzverhältnisse?

Diese sind beim Stadtsaal in der Tat etwas unglücklich. Wenn Nice Time Productions mit Lastwagen und Cars anreist, dann wird es eng. Beim Alleeschulhaus ist das Parkieren nicht mehr möglich, also bleibt nur die Allmend an der Glärnischstrasse. Für die Helfer und Künstler ist das natürlich schwierig. Zudem untersagt die Pächterin Migros den Veranstaltern im Stadtsaal, eigene Verpflegungsmöglichkeiten zu anzubieten. Das wurde uns beim Bau damals aber anders versprochen und wirkt für Vereine abschreckend. Ausser der Fastnachtsgesellschaft gibt es wohl kaum Vereine, die den Stadtsaal noch nutzen.

Inwiefern hat Nice Time Productions Anrecht auf vergünstigte Miettarife?

Da er als Verein eingetragen ist, rechtlich gesehen ja. Er ist sogar auf der Website der Stadt aufgeführt.

Würde eine Unterscheidung von kommerziellen und nicht kommerziellen Veranstaltungen Sinn machen?

Das sehe ich durchaus als eine Möglichkeit, um besser auf die derzeitigen Verhältnisse zu reagieren. Denn es gibt durchaus auch Vereine, die kommerzielle Anlässe machen, aber auch Firmen, die nicht kommerzielle Veranstaltungen durchführen. Bei einer Änderung des Reglements finde ich aber zwingend, dass man die lokalen Veranstalter mit ins Boot holt.