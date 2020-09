«Wir dürfen langsam wieder nach oben schielen»: Das Frauenteam des EC Wil strebt die Playoff-Teilnahme in der NLB an Zwölf Neuzugänge, sechs Abgänge: Nach einem grossen Umbruch steigen die Wiler Frauen voller Optimismus und mit Ambitionen in die neue Saison. Die Equipe sei breiter aufgestellt, so der Tenor bei den Spielerinnen und dem Trainer. Daniel Monnin 25.09.2020, 05.00 Uhr

Die drei neuen Wiler Schlüsselspielerinnen (von links): Janine Müller, Caroline Lambert, Natascha Stejskal.

Bild: Michel Canonica

Zurückschauen ist im Fall der Wiler Frauen eigentlich nicht angebracht. Es sei denn, sie erinnern sich an das Positive und ziehen die Lehren aus einer nervenaufreibenden vergangenen Saison. Für das NLB-Frauenteam des EC Wil waren diese Gedanken der Leitspruch in einer aussergewöhnlichen Sommerzeit, die trotz coronabedingten Pausen und einer aussergewöhnlichen Lage im Endeffekt durchaus positiv war.

Zwölf neue Akteure haben den Weg nach Wil gefunden. Von Weinfelden, das neu unter dem Namen Thurgau Indien Ladies in der NLA spielt, kamen mit der französischen Nationaltorhüterin Caroline Lambert, der früheren Nationalstürmerin Janine Müller und Natascha Stejskal drei Schlüsselspielerinnen. Sie bringen die Erfahrung aus 268 NLA-Partien mit.

Noch unberechenbarer dank Kooperation

Vom inzwischen aufgelösten Team von Kreuzlingen-Konstanz stossen fünf neue Spielerinnen nach Wil: die 20-jährige Andrina König (65 NLB-Spiele), die 15-jährigen Leonie Grütter (26) und Zoe Mächler (3) und die 14-jährigen Sinia Gubser (6) und Laura Cola (4). Abgerundet wird die eindrückliche Transferbilanz mit den Nachwuchsspielerinnen Laura Lenz, Alisha Brehm, Melissa Frischknecht und Sina Mayer. Sie alle sollen mithelfen, die sechs Abgänge – darunter jener der Topskorerin Nadja Hochuli – aufzufangen und zu kompensieren.

Auch wenn die Resultate der drei Testspiele mitunter ernüchternd waren: Für Headcoach Diego Gremminger präsentiert sich die Ausgangslage «erfreulich und motivierend». Ihm stehe seit einigen Wochen eine breit aufgestellte und entwicklungsfähige Equipe zur Verfügung. Er spricht von einem ausgezeichneten Teamspirit, lobt die Lernbereitschaft und die Motivation seiner Spielerinnen. Gremminger sagt:

«Wir haben entscheidend mehr Möglichkeiten als in der vergangenen Saison. Das bringt neuen Schwung ins Team und wir dürfen langsam aber sicher wieder nach oben schielen.»

Diego Gremminger steigt in seine zweite Saison als Cheftrainer des Wiler Frauenteams. Bild: Yann Lengacher (Herisau, 17. Oktober 2019)

Trotz namhafter Zuzüge bleibt er bescheiden und sagt: «Dass wir alle wieder mehr Freude am Eishockey haben, wird ein Schlüssel zurück zum Erfolg sein.» Als zusätzlichen Motivationsschub erwähnt er die neue Partnerschaft mit dem in die dritthöchste Liga abgestiegenen Rapperswil-Jona. Die Kooperation sieht einen Austausch von Spielerinnen vor. Davon verspricht sich Gremminger einiges: «Das macht uns um eine Spur unberechenbarer.»

Von einem «supercoolen Team» spricht die 18-jährige Stürmerin Iris Flückiger, die sich in den vergangenen Jahren vom Nachwuchstalent zur Stammkraft mit aussergewöhnlichem Torinstinkt entwickelt hat. «Mit diesem Team können wir vieles erreichen», sagt sie und fügt an:

«Wir sind viel breiter abgestützt, das hilft natürlich über die ganze Dauer einer Meisterschaft enorm.»

Sie selber verstehe sich in erster Linie als Teamplayer: «Ich bin zwar noch jung, möchte jedoch meine Erfahrung an die noch jüngeren Spielerinnen weitergeben.» Das Ziel der Mannschaft sei klar: «Wir wollen wieder in die Playoffs und die erste Runde überstehen.» Danach sei vieles möglich.

Auch Captain Tschumi ist zuversichtlich

Captain Flavia Tschumi sieht das ähnlich: «Wir sind in einer besseren Ausgangslage als vor einem Jahr, das ist unbestritten. Auch wenn die Vorbereitungsphase coronabedingt etwas speziell war, bin ich zuversichtlich.» Jetzt gelte es, die neuen Spielerinnen so schnell wie möglich gut zu integrieren, um von ihren Qualitäten profitieren zu können.»

Obwohl die 23-Jährige mit der Erfahrung aus knapp 200 NLB-Spielen samstags eine ganztägige Schule besucht, werde sie höchstwahrscheinlich nur ein einziges Spiel fehlen. Neuzugang Janine Müller, die ebenfalls 23-jährig ist, hat ihre Berufsmatura abgeschlossen und kann sich voll auf ihr neues Team konzentrieren.

Müller sieht Wechsel in die NLB nicht als Abstieg

Als Abstieg möchte sie den Wechsel aus der NLA in die NLB keinesfalls verstanden haben. «Im Gegenteil, es macht mir Spass und ich will ein Leader und Vorbild sein», sagt Müller. In erster Linie gehe es ihr darum, «das Team mit meiner Erfahrung weiterzubringen». Persönliche Erfolge kämen erst in zweiter Linie.

Einen einfachen Saisonstart werden die Wiler Ladies nicht haben: Erster Gegner ist am Sonntag um 17.30 Uhr Meister Langenthal, auf den die Ostschweizer auswärts treffen. Die Oberaargauerinnen sind auch in dieser Saison der erklärte Favorit auf den Titel und den Aufstieg. Das erste Heimspiel bestreitet Wil am 3. Oktober um 18.30 Uhr gegen Bassersdorf.

Die erste Mannschaft des EC Wil trifft am Samstag im zweiten Meisterschaftsspiel der 1. Liga auswärts auf Prättigau-Herrschaft. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.