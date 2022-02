WINTERSPIELE Die Karriere in Uzwil lanciert: Nun soll es in Peking olympisches Edelmetall sein Dominique Rüegg aus Rossrüti und Shannon Sigrist aus Henau gehören zu den besten Schweizer Eishockeyspielerinnen. Ihre ersten Schritte machten beide beim EHC Uzwil. Nun wollen sie an den Olympischen Spielen in Peking gemeinsam eine Medaille holen. Lukas Tannò 01.02.2022, 17.00 Uhr

Dominique Rüegg (rechts) beim 2:1-Sieg gegen Schweden an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Bild: Freshfocus / Thomas Schreyer

Am Freitag geht es los in Peking. Die Schweizer Delegation hat sich grosse Ziele gesteckt und möchte 15 Medaillen abgreifen. Das meiste Edelmetall wird bei den alpinen Skifahrererinnen und Skifahrern erwartet. Aber auch das Frauen-Eishockey-Nationalteam hegt Ambitionen.

Die Schweizerinnen bestreiten das Turnier als Weltranglistenfünfte, nachdem sie sich an der Sommer-WM im kanadischen Calgary auf den vierten Rang gespielt haben. Mit Dominique Rüegg aus Rossrüti und Shannon Sigrist aus Henau sind in Peking auch zwei Eishockeyspielerinnen aus der Region Wil dabei. Beide kommen aus dem Nachwuchs des EHC Uzwil und standen schon an den letzten Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang auf dem Eis.

Hungrig auf mehr

In Südkorea scheiterten die Schweizerinnen im Viertelfinal an Russland. Heuer an der Weltmeisterschaft konnten die Russinnen besiegt werden. Sigrist und Rüegg haben in Peking mit dem Nationalteam einiges vor. «Wir wollen den vierten Platz von der WM bestätigen und zeigen, dass es kein Zufall war. Wir sind hungrig auf mehr», sagt Sigrist. Die 22-Jährige, die in Linköping in Schweden spielt, ergänzt:

Shannon Sigrist, Defensivspielerin beim Linköping HC. Bild: PD

«Die Schweiz hat sich 15 Medaillen als Ziel gesteckt und wir wollen definitiv eine beisteuern.»

Dominique Rüegg, Offensivspielerin der ZSC Lions, ist gleicher Meinung: «Obwohl es die Olympischen Spiele sind, bin ich nicht nervös. Wir haben alle so lange auf diesen Moment hingearbeitet und ich geniesse einfach nur den Moment.» Auch bei Sigrist überwiegt die Vorfreude: «Ich spüre schon eine gewisse Anspannung. Aber ich denke, sie wird schnell verfliegen.»

In der Olympiabubble

Dass sich die Schweiz viel vornimmt, kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Jahren konnte sie sich in der Weltspitze etablieren und will dieses Privileg ungern wieder hergeben. In der Vorrunde der Olympischen Spiele kommt es für die Schweizerinnen zu einem Härtetest. Am Donnerstagmorgen um 5.10 Uhr Schweizer Zeit bekommen es Rüegg und Sigrist mit Weltmeister Kanada zu tun. Zudem spielt die Schweiz in der Vorrunde gegen Russland, Finnland und die USA.

Keine einfache Aufgabe. Und trotzdem sind die beiden Olympionikinnen positiv gestimmt. Rüegg sagt zu den anstehenden Begegnungen:

Dominique Rüegg, Offensivspielerin der ZSC Lions. Bild: Benjamin Manser

«In allen Vorrundenspielen braucht es eine hervorragende Teamleistung, damit wir mithalten können. Wir glauben aber, dass wir das schaffen.»

Dass die Olympischen Spiele auch für die beiden Eishockeyanerinnen in einer Bubble stattfinden werden, ist für die ehemaligen «Habichte» nichts Neues. Bereits an der WM im Sommer waren die Athletinnen von der Aussenwelt abgeschottet worden.

China steht bezüglich den Massnahmendurchsetzung an den Olympischen Spiele in der Kritik. Das interessiert Sigrist und Rüegg nicht: «Wir sind hier, um Eishockey zu spielen und unser Land zu vertreten. Der Fokus liegt auf dem Sport. Den Rest können und wollen wir auch nicht beeinflussen.»