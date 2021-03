Wil/Toggenburg Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid: «2020 wurde so viel Müll produziert wie nie zuvor» Da die Menschen seit Corona mehr Zeit zu Hause verbringen, produzieren sie merklich mehr Müll. Dafür blieb manchen Recyclinghöfen in der Region der Abfall aus Gewerbe und Industrie weg. Enrico Kampmann 02.03.2021, 05.00 Uhr

Schweizer produzieren viel Abfall. Bild: Lukas Lehmann/Keystone

Laut dem Bundesamt für Umwelt produziert jede Schweizerin und jeder Schweizer durchschnittlich 716 Kilogramm Abfall im Jahr. Damit gehört die Schweiz weltweit zu den Ländern, die am meisten Abfall pro Haushalt generieren, was auf unseren hohen Lebensstandard zurückzuführen ist.

Über das Coronajahr hinweg scheint die Abfallmenge bei privaten Haushalten nochmals deutlich gestiegen zu sein. Das haben Gespräche mit Abfallentsorgungszentren in den Regionen Wil und Toggenburg ergeben. Der Grund dafür ist, dass wir viel mehr Zeit zu Hause verbringen.

Die primäre Aufgabe des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) besteht darin, Haushalts-, Industrie- und Gewerbeabfälle sowie Schlämme aus kommunalen und industriellen Kläranlagen in der Region zu sammeln und sie stofflich oder energetisch zu verwerten. Das Einzugsgebiet des ZAB erstreckt sich über 35 Gemeinden vom oberen Toggenburg bis in den Hinterthurgau.

«Tausend Tonnen mehr Glas»

Urs Corradini, Bereichsleiter Sortierwerk und Easydrive, ZAB. Bild: PD

Urs Corradini, Bereichsleiter Sortierwerk und Easydrive beim ZAB, bestätigt, dass über das letzte Jahr hinweg merklich mehr Abfall produziert worden sei als normalerweise. Den genauen Zuwachs könne er noch nicht beziffern, da die offiziellen Zahlen erst im kommenden Geschäftsbericht veröffentlicht würden. Doch er sagt, grössten Zuwachs hätte es beim Glas gegeben:

«Wir haben dieses Jahr fast tausend Tonnen mehr Glas gesammelt als im Vorjahr.»

Doch der ZAB würde auch mehr Karton, Aluminium und auch ganz normalen Hauskehricht einsammeln. Laut Corradini bestehe dabei ein klarer Zusammenhang mit dem Homeoffice und den geschlossenen Lokalen.

«Die Menschen verbringen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden, sie kochen und trinken zu Hause, anstatt in Restaurants oder Bars zu gehen. Das bedeutet, sie produzieren auch mehr Abfall.»

Das habe sich auch bei den stationären Sammelstellen in der Region klar gezeigt. Immer wieder sei es vor den Zentren zu Schlangen und Wartezeiten gekommen, weil die Zentren teilweise an der Überlastungsgrenze operierten. Grundsätzlich sei die Situation dank einsatzfreudiger und flexibler Mitarbeiter jedoch gut zu bewältigen gewesen, sagt Corradini.

Mehr Abfall bei Privaten, dafür weniger im Gewerbe

Es scheint allerdings auch eine gewisse Verschiebung der Abfallproduktion vom Gewerbe in den privaten Bereich stattgefunden zu haben.

Kuster Recycling AG. Bild: PD

Die Kuster Recycling AG in Ebnat-Kappel bietet Dienstleistungen im Entsorgungsbereich unter anderem für Industrie, Gewerbe, Verwaltungen und Privatpersonen. Das Kerngeschäft liege aber klar bei Industrie und Gewerbe, sagt Katja Kuster, Mitglied der Geschäftsleitung. Dieses sei merklich zurückgegangen.

Während des ersten harten Lockdowns im letzten Frühling habe es einen Einbruch bei der Entsorgung von Abfall aus Industrie und Gewerbe von etwa 30 bis 35 Prozent gegeben, sagt Kuster. Der Betrieb sei deswegen gezwungen gewesen, Kurzarbeit anzumelden und die Dienstleistungen zu reduzieren.

Bedeutend mehr Laufkundschaft

Bei der Laufkundschaft hingegen habe man während dieser Zeit eine Zunahme von etwa 15 Prozent des Entsorgungsvolumens registriert. «Man war mehr zu Hause, also wurde der Abfall eher in privaten Haushalten generiert als im Unternehmen oder in der Gastronomie», sagt Kuster. Dies sei mit einer hohen Zunahme der Kundenfrequenz einhergegangen.

«Es kamen viel mehr Leute vorbei, aber mit nur kleinen Mengen Entsorgungsmaterial, was für uns einen massiven Mehraufwand bedeutete.»

In Kombination mit der Kurzarbeit sei der Betrieb somit teils an seine Grenzen gekommen, sagt Kuster. Über das ganze Coronajahr 2020 hinweg habe der Betrieb einen Gesamtrückgang im Entsorgungsvolumen von zirka 10 bis 15 Prozent verzeichnet.

Recyclingbetriebe hatten mehr zu tun

Laut einer im Februar durchgeführten Mitgliederumfrage des Verbands Stahl-, Metall- und Papier-Recycling Schweiz (VSMR) wurde im Jahr 2020 schweizweit jedoch insgesamt Müll recycelt als sonst. Der Branchenverband vertritt die Interessen der privaten Recyclingbetriebe der Schweiz, die sich überwiegend mit Abfall aus Gewerbe und Industrie beschäftigen. In der Auswertung der Mitgliederumfrage schreibt die Geschäftsstelle des VSMR:

«Das Bild ist je nach Mitgliederbetrieb etwas unterschiedlich, aber im Schnitt sieht es nach einer Steigerung aus.»

Eine besonders hohe Zunahme hat laut der Umfrage bei der Kartonentsorgung stattgefunden. Insgesamt rund 25 Prozent mehr. Das wird wohl auf den sogenannten Zalando-Effekt zurückzuführen sein. Im Januar schrieb die schweizerische Post in einer Medienmitteilung, dass sie aufgrund des boomenden Online-Handels im Vergleich zum Vorjahr 23,3 Prozent mehr Pakete ausgeliefert habe – so viele wie nie zuvor.

Der Zalando-Effekt: mehr Kartonabfall. Bild: Michel Canonica

Eine klare Zunahme gab es laut der Umfrage auch bei Glas, PET und Alu sowie eine acht Prozent Steigerung bei herkömmlichem Abfall. Es sei jedoch möglich, räumt der VSMR ein, dass das Bild verzerrt sein könnte, da zeitweise private Sammelstellen offen hatten, während viele kommunale Sammelstellen geschlossen waren und teils noch sind. Ob im Coronajahr insgesamt wirklich mehr Müll produziert wurde als in den Vorjahren, kann man also noch nicht mit Sicherheit sagen.