wil/toggenburg Über die Hälfte des Pflegepersonals will sich nicht impfen lassen: Aber warum? Eine Umfrage in der Region Wil Toggenburg zeigt, dass die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal unter dem nationalen Durchschnitt liegt. Indizien deuten auf eine mangelnde Aufklärung hin. Enrico Kampmann 12.02.2021, 05.00 Uhr

Um diese farblose Flüssigkeit geht es: eine Ampulle mit dem Covid-19-Impfstoff. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/Ti-Press

Sie stehen im Kampf gegen die Pandemie an vorderster Front. Sie arbeiten in Spitälern und Pflegeheimen seit Monaten an der Belastungsgrenze und setzen sich stets der Gefahr aus, sich bei der Arbeit selbst mit dem Coronavirus zu infizieren. Wie kaum eine andere Berufsgruppe hat das Schweizer Pflegepersonal aus erster Hand miterlebt, was Covid-19 anrichtet.

Umso erstaunlicher, dass man immer wieder hört, dass ein Grossteil des Schweizer Pflegepersonals der kürzlich zugelassenen Corona-Impfung gegenüber sehr kritisch eingestellt zu sein scheint. Anfragen dieser Zeitung bei mehreren Alters- und Pflegeheimen sowie dem Spital in der Region zeigen, dass die Impfbereitschaft des Pflegepersonals in der Region Wil Toggenburg unter dem nationalen Durchschnitt liegt. Dieser liegt laut einer kürzlich erschienenen Umfrage vom SRF zwischen 40 und 60 Prozent.

Impfbereitschaft in der Region unterdurchschnittlich

Basierend auf den Angaben der jeweiligen Heimleitungen verschiedener Heime in Ebnat-Kappel, Wattwil und Uzwil schwankt die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal in der Region zwischen 20 und 30 Prozent. Sie ist stets tiefer als beim restlichen Personal.

Die Thurvita AG in Wil liegt die Impfbereitschaft bei 40 Prozent, doch sind dabei alle Mitarbeiter inbegriffen, nicht nur diejenigen, die in der Pflege arbeiten. In der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) sind es rund 50 Prozent der Mitarbeiter, die entweder durch Impfung oder eine durchgemachte Covid-Erkrankung immunisiert sind. Jedoch wird hier auch keine Statistik nach Berufsgruppen geführt.

Nun drängt sich eine grosse Frage auf: Warum ist die Impfbereitschaft gerade beim Pflegepersonal so gering, obwohl es die Auswirkungen der Pandemie aus nächster Nähe miterlebt und oft einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, sich selbst mit Corona zu infizieren?

Es herrscht Angst vor unbekannten Folgen

Monika Rutz, Leiterin Betreuung und Pflege und stellvertretende Geschäftsführerin, Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel Bild: PD

Monika Rutz, Leiterin Betreuung und Pflege und stellvertretende Geschäftsführerin der Pflegeheime in Ebnat-Kappel, sagt: «Der Impfstoff ist neuartig und viele sind skeptisch in Bezug auf die Nebenwirkungen und mögliche Langzeitwirkungen, die man noch nicht vorhersehen kann.» Deswegen gebe es unter dem Pflegepersonal eine gewisse Vorsicht in Bezug auf die erste Impfaktion.

Viele hätten aber vor, sich später noch von ihrem Hausarzt impfen zu lassen, wenn mehr über den Impfstoff bekannt sei, sagt Rutz. Die Geschäftsleitungen der Alterszentren in Wil und Wattwil sagen, dass diese Bedenken auch bei ihren Angestellten verbreitet seien.

Es liegen grosse Datenmengen vor

Sabine Haller, Infektiologin am Kantonsspital St.Gallen und am SRFT Bild: PD

Eine nachvollziehbare Begründung. Doch sie basiert auf einer Fehlannahme. Sabine Haller ist Infektiologin am Kantonsspital St.Gallen und als beratende Ärztin am SRFT in Wil tätig. Sie sagt: «Uns liegen aus den Zulassungsstudien die Daten von mehreren zehntausend geimpften Studienteilnehmern vor, die genauestens studiert wurden. Seit dem Impfbeginn sind nun weltweit bereits mehrere Millionen Personen geimpft worden.»

Somit habe man inzwischen eine grosse Menge an Informationen zur Impfung vorliegend, sagt Haller. Daraus geht hervor:

«Bislang fanden sich keine Signale, die besorgniserregend wären.»

Aber was ist mit den Langzeitwirkungen? Diese konnte man in dem kurzen Zeitraum ja noch nicht erforschen.

Natürlich sei das spätere Auftreten von Nebenwirkungen nie ausgeschlossen, räumt Haller ein. Doch die langjährigen Erfahrungen mit vielen verschiedenen Impfstoffen hätten gezeigt, dass die meisten Folgen kurze Zeit nach der Impfung auftreten. Und bisher seien keine unerwarteten Nebenwirkungen innerhalb der ersten zwei Monate aufgetreten. Doch zum Glück seien die Mechanismen, die zu Langzeitfolgen führen könnten, insgesamt selten, sagt Haller. Das Fazit:

«Die bisherigen Daten zeigen, dass das Risiko von schweren Nebenwirkungen als deutlich geringer eingestuft werden kann, als die Risiken einer Covid-19-Erkrankung.»

Mit nur wenigen Klicks sind all diese Informationen auf Websites wie zum Beispiel Infovac.ch in verständlicher Sprache präsentiert und für jeden einzusehen, inklusive einer detaillierten Auflistung aller Nebenwirkungen und wie häufig sie auftreten.

Eine Pflegefachfrau zieht den Impfstoff von Pfizer Biotech in eine Spritze auf. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/Ti-Press

Mangelhafte Aufklärung

Aber wenn die Informationen vorhanden und so leicht zugänglich sind, warum ist die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal dennoch so tief?

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin der Sektion St.Gallen, Thurgau und Appenzell des Berufsverbands der Pflegefachpersonen (SBK), sieht das Problem unter anderem bei der mangelnden Aufklärung von Seiten der Arbeitgeber.

Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin des Berufsverbands der Pflegefachpersonen (SBK) Sektion St.Gallen, Thurgau und Appenzell Bild: PD

«Wir wissen mittlerweile, dass Covid-19 auch bei jungen, gesunden Menschen gravierende Langzeitfolgen haben kann.»

Es werde dem Pflegepersonal aber oftmals nicht ausreichend klargemacht, dass bei dieser Impfung, anders als beispielsweise bei der Grippeimpfung, wo es primär um Patientenschutz gehe, der Selbstschutz im Vordergrund stehe. Diese Sinnhaftigkeit werde zu wenig kommuniziert, sagt Wohlfender.

«Ein Aushang im Stationsbüro, wo draufsteht, man solle sich doch bitte impfen lassen, reicht nicht.»

Wichtig sei hierbei, dass die Informationen personengerecht transportiert würden, sagt Wohlfender. Man könne nicht vom gesamten Pflegepersonal aller Ausbildungsstufen erwarten, eine wissenschaftliche Analyse eines Impfstoffs im Detail zu verstehen. Das sei bei den meisten schlichtweg nicht Teil der Ausbildung.

Georg Raguth, Leiter Pflegeheim Risi, Wattwil. Bild: PD

Informationsflut ist schwer zu bewältigen

Auch Georg Raguth, Leiter des Pflegeheims Risi in Wattwil, sieht den Kern der Problematik in der Aufklärung. Gerade weil es sie so direkt betreffe, seien Pflegende skeptisch und würden sich entsprechend über die Thematik informieren. Das sei an sich sehr begrüssenswert, sagt Raguth, nur gebe es ein Problem:

«Wenn man sich heute im Internet übers Impfen informiert, findet man alles: von Fakten bis hin zu Videos über Bill Gates, der angeblich die Corona-Impfung dafür nutzen will, uns allen Chips einzupflanzen und die Weltherrschaft an sich zu reissen.»

Diese Informationsflut und die häufig überspitzte Berichterstattung der Medien seien schwer zu bewältigen und oft fehle das nötige wissenschaftliche Fachwissen, um Fehlinformationen von Fakten zu unterscheiden, sagt Raguth. Das mache es dann auch so schwer, im Gespräch mit Fakten zu argumentieren. Doch genau darum sei es umso wichtiger, die Bedenken ernst zu nehmen.

Frauen haben Angst, unfruchtbar zu werden

Raguth sagt, dass es einige junge Frauen unter seinem Pflegepersonal habe, die sich Gedanken über ihre Familienplanung machen. Sie würden sich Sorgen machen, dass die Impfung sich negativ auf ihre Fruchtbarkeit oder eine allfällige Schwangerschaft auswirken könnte. Edith Wohlfender bestätigt, dass dies bei Frauen in der Pflege eine weitverbreitete Angst sei. Daher verstehe sie auch, dass gerade bei jungen Frauen mit Kinderwunsch eine gewisse Zurückhaltung bestehe.

Doch auch hier gibt Infektiologin Haller Entwarnung: «Es kursiert die Fehlinformation, dass die Covid-19-Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könne. Das stimmt nicht. In den umfangreichen und sorgfältigen Untersuchungen vor der Zulassung der Impfstoffe gab es keinerlei Hinweise auf das Auftreten von Unfruchtbarkeit.» Das Kursieren haltloser Gerüchte unter Pflegenden scheint ein weiteres Indiz dafür zu sein, dass der Kern des Problems an mangelnder Aufklärung liegen könnte.

Doch für Raguth ist klar: Man könne nichts bewirken, indem man Druck ausübe. Er sagt:

«Man muss offen mit den Menschen diskutieren, ihre Sorgen und Ängste zur Kenntnis nehmen und auf sie eingehen.»

Nur im Dialog bestehe die Möglichkeit, sie vielleicht umzustimmen.

Und dies würde in seiner Erfahrung auch ab und an funktionieren, sagt Raguth. Als überzeugter Impfbefürworter spreche er mit seinen Mitarbeitern laufend über das Thema. Immer mehr von ihnen seien bereit, sich impfen zu lassen.

«Auch bei beeindruckender Geschwindigkeit ist der Impfstoff sicher»: Infektiologin Sabine Haller über den neuen Corona-Impfstoff

Sabine Haller ist Infektiologin und unterstützt und berät am Spital Wil das ärztliche Team, wenn es um Patienten mit komplizierten Infektionserkrankungen geht. Als Infektiologin arbeitet sie auch in der Infektionsprävention, also der Verhinderung von Infektionen innerhalb und ausserhalb des Spitals, und kümmert sich um den Infektionsschutz der Mitarbeiter.

Welche Prozesse stehen hinter einer Zulassung für einen Impfstoff und warum kann man diesen vertrauen?

Sabine Haller: Jeder neue Impfstoff durchläuft mehrere festgelegte Entwicklungsphasen. Diese prüfen die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs im Rahmen von Studien in verschiedenen Phasen nach strengen Kriterien. Wenn eine Phase zur Zufriedenheit abgeschlossen ist, kommt der Impfstoff in die nächste Studienphase. Erst wenn der Impfstoff in allen Phasen gute Ergebnisse gezeigt hat, wird er durch die Zuslassungsbehörde Swissmedic geprüft.

Was passiert dort?

Die Swissmedic prüft alle Ergebnisse und muss die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität des Impfstoffes bestätigen können. Besteht der Impfstoff die Prüfung, erteilt sie die Marktzulassung für die Schweiz.

Die Herstellung eines Impfstoffs dauert normalerweise Jahre. Kann der Corona-Impfstoff bei diesem Entwicklungstempo überhaupt sicher sein?

Bei den neuen Covid-19-Impfstoffen war die Zeit ein wichtiger Faktor. Deshalb wurden enorm viele Ressourcen für die Erforschung, Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen ganz auf die Herstellung des neuen Covid-19-Impfstoffs konzentriert. So konnten die oben genannten Entwicklungsphasen teilweise parallel durchgeführt und wertvolle Zeit gewonnen werden.

Der neue Impfstoff basiert auf einer bisher noch nie verwendeten neuen Technologie.

An der Impfstoff-Technologie mit mRNA, oder Messenger RNA, war schon in den letzten Jahren intensiv geforscht worden. Damit waren die Voraussetzungen für die Herstellung solcher Impfstoffe schon vorhanden. Zusammengefasst kann man also sagen, dass auch bei beeindruckender Geschwindigkeit alle für die Sicherheit und Wirksamkeit erforderlichen Kriterien eingehalten wurden.