Bazenheid: Pizzeria Però schliesst für immer

Wil/Toggenburg Tony Però macht für immer zu: Der älteste Pizzaiolo in der Region geht mit 78 Jahren in Pension Über 40 Jahre haben Tony Però und seine Frau Brigitte die Pizzeria Però am Bazenheider Bahnhof geführt. Im September schlossen sie die Türen für immer. Für den ältesten Pizzaiolo der Region ist das Loslassen nicht leicht. 28.02.2022

Tony Però geht mit 78 Jahren in Pension. Anstatt Pizza zu backen, spielt er jetzt wieder auf seinem Schlagzeug in einer Band. Bild: Lara Wüest

Als vor wenigen Tagen ein langjähriger Gast anrief und fragte, ob er einen Tisch reservieren könne, da wurde Tony Però das Herz schwer. Das Restaurant, gab er zur Antwort, sei nun für immer zu. Nach 41 Jahren haben er und seine Frau Brigitte Però entschieden, mit dem Wirten aufzuhören. «Es ist das einzig Richtige jetzt», sagt der 78-Jährige. Loslassen fiel ihm alles andere als leicht. Viele Stammgäste, sagt er, seien über die Jahre so etwas wie Familie geworden.

Zugemacht haben die Peròs im September. In den Wochen darauf hoffte Tony Però noch, dass es nur vorübergehend sei, dass sie im Frühling oder Sommer nochmals öffnen könnten. Doch die Pandemie war auch für das Wirtepaar nicht leicht, das Schliessen und Wiedereröffnen des Lokals hinterliess seine Spuren. Però sagt: «Alles zusammen wurde etwas viel.» Hinzu kam, dass er und seine Frau mehr Zeit mit den Enkeln verbringen wollten. Und so entschieden sie, einen Schlussstrich zu ziehen.

Im Restaurant steht jetzt ein Sofa an einer Wand; darauf liegen unzählige Stofftiere. Schräg gegenüber steht ein Klavier. Ein langer Familien-Esstisch mit Blick auf den Bazenheider Bahnhof ersetzt die Tische für die Gäste. Einzig der Pizzaofen und die Bartheke erinnern noch daran, dass dieses Stübli einst eine Pizzeria war.

Für die Enkel eingerichtet: Das ehemalige Restaurant-Stübli. Bild: Lara Wüest

Fast jeden Sonntag versammelt sich die Familie Però – das Ehepaar, der Sohn, die Tochter, zwei Enkel – am langen Tisch. An diesem Tag sitzt Tony Però aber ganz alleine davor. Unter dem blauen Wollpullover trägt er ein blau-weiss gestreiftes Hemd. Wenn er spricht, tanzen seine Hände durch die Luft. Und wenn er sich an früher erinnert, dann sprühen seine Augen hinter den Brillengläsern Funken.

Eine Pizzeria statt einer Disco

Früher, diese Zeit beginnt für Tony Però noch vor Eröffnung der Pizzeria. In den 1970er-Jahren verdiente er sein Geld als Schlagzeuger, tourte mit seiner Band, dem Tony Però Orchester, durch ganz Europa. Er stand auf denselben Bühnen wie Hazy Osterwald und Paola Felix.

Auf einer dieser Tourneen lernte er seine spätere Frau Brigitte kennen. Nach ihrer Heirat blieb für Tony Però, den Musiker, erst einmal alles beim Alten. Für drei Jahre tourte er weiterhin durch Europa. Doch nach der Geburt seines Sohnes wollte er näher bei seiner Familie sein. Und so übernahmen er und seine Frau zu Beginn der 1980er-Jahre das Restaurant Post in Bazenheid von Brigitte Peròs Eltern.

Die ehemalige Pizzeria Però bewirtet seit September keine Gäste mehr. Bild: Lara Wüest

Zuerst hatte das junge Ehepaar anderes im Sinn als eine Pizzeria. Però sagt: «Wir haben überlegt, eine Disco zu eröffnen.» Diese Idee war für den Musiker verlockend.

Doch dann entschied sich das Paar dagegen. Però sagt: «Eine Disco von einem Italiener, einem Musiker noch dazu, dafür wären die Leute im Dorf nicht bereit gewesen.» Manche von ihnen hätten noch nie eine Pizza gegessen. Zwar kam Però, der in Süditalien geboren wurde, schon als Knabe in die Schweiz. Er wuchs in Dübendorf auf. Doch für die Menschen im Dorf blieb er stets der Italiener.

Ein Rauchverbot verärgert manche Gäste

Statt hinter dem Schlagzeug zu sitzen, stand der Musiker ab 1981 vor dem Pizzaofen. Was er über eine gute Pizza wusste, lernte er in anderen Restaurants, indem er vorübergehend in der Küche arbeitete.

Die Anfangszeit mit der eigenen Pizzeria war allerdings nicht einfach. Stammkunden von früher kamen zum Jassen und qualmten mit ihren Zigaretten die ganze Beiz voll. Das war nicht das Publikum, das sich die Peròs wünschten. «Alles hat immer nach Rauch gestunken, das war richtig eklig», sagt Però, der in seinem Leben nie geraucht hat.

Dem Paar wurde klar: Diese Stammkunden wollten sie loswerden. Eines Tages stellte Tony Però sie kurzerhand vor die Tür, verhängte in dem Lokal ein Rauchverbot – und verärgerte die Leute. Diese, sagt Però, hätten das nicht verstanden. «Viele sagten mir, die rauchfreie Pizzeria werden niemals funktionieren. Wir würden keine Gäste haben.»

Sie lagen falsch. Der Stammkundenkreis wurde immer grösser, die Pizzeria florierte. Auf der Gästeliste standen auch berühmte Namen, zum Beispiel jener des Fussballers Moreno Costanzo. Viele Familien besuchten das Lokal mit ihren Kindern, irgendwann kamen diese Kinder dann mit ihren Kindern.

Ein Gastgeber und Freund

Mitten unter diesen Gästen war stets auch Tony Però, der sich nicht nur als Wirt verstand, sondern als Gastgeber und als Freund. Er kannte nicht nur die Namen vieler Gäste, sondern auch ihre Lebensgeschichte. Nur einmal in 41 Jahren konnte der Pizzaiolo die Pizza für seine Gäste nicht selber backen. 2011 war das, als er wegen einer Herzoperation drei Wochen ausfiel. Ansonsten, sagt er, sei er keinen Tag krank gewesen.

Der Pizzaofen ist nur noch für die Enkel in Betrieb. Bild: Lara Wüest

Noch vermisst der 78-Jährige seine Gäste. Doch er ist überzeugt: «Mit der Zeit wird es leichter, loszulassen.» Das Restaurant in fremde Hände zu übergeben, kommt für die Peròs nicht in Frage. An dem Haus, in dessen oberem Stockwerk das Ehepaar auch lebt, hängen zu viele Erinnerungen. Nur an den Sonntagen werden sie den Pizzaofen ab und zu noch einheizen. Dann wenn die Enkelkinder aus Zürich zu Besuch kommen.

