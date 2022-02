Wil/Toggenburg Steuererträge sind fast überall höher als budgetiert, in Oberhelfenschwil sogar in rekordverdächtigem Ausmass ++ Jonschwil diskutiert über Steuersenkung Für 2021 haben fast alle Gemeinden mit sinkenden Steuererträgen gerechnet. Doch die bisher veröffentlichten Steuerabschlüsse in der Region Wil/Toggenburg fielen alle höher aus als erwartet. Zum Teil sogar besser als im Vorjahr. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vielerorts wird die Bevölkerung im Frühjahr über die Rechnungsabschlüsse abstimmen. Bild: Andrea Häusler

Gut die Hälfte der Gemeinden in der Region Wil/Toggenburg hat den Steuerabschluss 2021 bereits präsentiert. Und es sieht rosig aus: Bisher nahmen alle Gemeinden mehr Steuern ein als budgetiert. Zum Teil sogar beträchtlich mehr. Kirchberg zum Beispiel verzeichnete 3,4 Millionen Franken mehr Steuererträge als erwartet, was einer Besserstellung von gut zwölf Prozent entspricht. Die Mehreinnahmen von 1,7 Millionen Franken in Jonschwil bedeuten sogar eine rekordverdächtige Besserstellung von knapp 16 Prozent gegenüber dem Budget.

Sowohl in Kirchberg als auch in Jonschwil fielen die Steuererträge 2021 zudem höher aus als 2020. Besonders gut sieht es diesbezüglich auch in Zuzwil aus: Die Steuererträge sind von 15,5 Millionen Franken (2020) auf 16,2 Millionen Franken (2021) gestiegen – die Abweichung zum Budget beträgt in Zuzwil 6,2 Prozent.

Die Gemeinde Zuzwil weist einen der tiefsten Steuerfüsse im Kanton St.Gallen auf. Bild: Hans Suter (März 2019)

Das trifft jedoch längst nicht auf alle Gemeinden zu, weshalb die Zahlen vielerorts auf den zweiten Blick nicht ganz so rosig aussehen: Die Steuerabschlüsse fallen vor allem weniger pessimistisch aus als erwartet.

So nahm zum Beispiel Uzwil 2,5 Millionen Franken mehr ein als budgetiert (plus 6,2 Prozent). Doch in der nach Wil zweitgrössten Gemeinde der Region fiel der Gesamtertrag mit gut 42,9 Millionen Franken um ein paar zehntausend Franken tiefer aus als 2020. In Flawil, wo 1,67 Millionen Franken mehr eingenommen wurden als budgetiert (plus 5,6 Prozent), sanken die Steuererträge von 35,9 Millionen (2020) auf 31,3 Millionen Franken (2021).

Jonschwils Firmen lief es in der Pandemie gut

Jonschwil schloss sich der eher pessimistischen Einschätzung seitens des Kantons nicht an, wie Gemeindepräsident Stefan Frei erklärt. Der Kanton prognostizierte wegen der Coronapandemie einen Rückgang der einfachen Steuer der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen um 2,5 Prozent.

Stefan Frei. Bild: Tobias Söldi

«Wir waren mutig und haben keinen Rückgang budgetiert, weil wir die Struktur unserer Bevölkerung kennen», sagt Frei. Doch das Budget war noch nicht mutig genug: Tatsächlich stieg der Steuerertrag sogar um 0,85 Prozent. Das habe auch damit zu tun, dass es in den vergangenen Jahren einige Zuzüge gegeben habe.

Auch bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen kam der prognostizierte Einbruch nicht. Stefan Frei sagt:

«Der Kanton warnte, dass man mit einem Minus von 25 bis 30 Prozent rechnen müsse. Bei uns sind die Erträge sogar gestiegen, was sehr aussergewöhnlich ist.»

Der Gemeindepräsident hat eine Erklärung: Verschiedenen Firmen in seinem Gebiet sei es während der Pandemie sogar besser gelaufen. Dabei denkt er an den Lebensmitteldiscounter Aldi Suisse AG, der seine Hauptniederlassung in Schwarzenbach hat, aber auch etwa an die Raiffeisenbank Regio Uzwil oder das Möbelhaus Svoboda.

Lastwagen vor dem Verteilzentrum der Aldi Suisse AG in Schwarzenbach. Bild: Urs Bucher

Unvorhersehbar sei die Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern. «2020 fielen die Erträge tiefer aus als budgetiert, 2021 dafür dreimal höher als erwartet.» Die Frage, wie viele Grundstücke im laufenden Jahr zu welchem Preis wohl verkauft werden, sei wie Kaffeesatzlesen.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Jonschwil, der in gut zwei Wochen erscheine, werde dank der Steuererträge positiv ausfallen, sagt Frei und verrät: «Über eine Steuerfusssenkung wird diskutiert.»

Unvorhersehbare Grundstücksverkäufe in Kirchberg

In der Gemeinde Kirchberg fielen die Erträge bei allen Steuerarten abgesehen von den Nachzahlungen höher aus als budgetiert. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen resultierten Mehreinnahmen von knapp 1,2 Millionen Franken oder gut sechs Prozent gegenüber dem Budget.

Zwar sei die Bevölkerung 2021 gewachsen, sagt Ratsschreiber Peter Minikus. Doch damit sei nicht per se gesagt, dass die Steuererträge steigen. Schwankungen könnten unter anderem sehr schnell durch Veränderungen bei Personen mit sehr hohem Einkommen entstehen.

Das Kirchberger Gemeindehaus. Bild: Ruben Schönenberger

Unvorhersehbar seien auch die Schwankungen bei der Grundstückgewinnsteuer. 2021 resultierten in Kirchberg daraus Erträge von 1,9 Millionen Franken, nachdem es 2020 noch 1,1 Millionen Franken waren. Minikus sagt:

«Die Steuer wird nur bei Grundstücksverkäufen von Privatpersonen fällig.»

Wie viele Personen sich im Verlauf des Jahres dazu entscheiden, ihr Grundstück zu verkaufen, könne die Gemeinde nicht abschätzen. Dass die Rechnung 2021 in Kirchberg durch diesen Steuerabschluss einen Ertragsüberschuss ausweisen werde statt das budgetierte Minus von 761'000 Franken, davon könne man ausgehen, sagt der Ratsschreiber. Ob dadurch die von mehreren Ortsparteien geforderte Steuersenkung realisiert werden könne, werde die Gemeinde zusammen mit dem Budget 2022 kommunizieren.

Viel Bewegung auf dem Oberhelfenschwiler Immobilienmarkt

Oberhelfenschwil nahm im vergangenen Jahr knapp 3,7 Millionen Franken Steuern ein, was gut 300'000 Franken mehr sind als im Vorjahr. Der aktuelle Steuerabschluss liegt 12,4 Prozent über dem Budget, was einer Differenz von gut 400'000 Franken entspricht und rekordverdächtig ist. Gemeindepräsident Toni Hässig sagt:

«Solange ich dabei bin, gab es noch nie eine Abweichung vom Budget in diesem Ausmass.»

Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil. Bild: Urs M. Hemm

Die gestiegenen Steuererträge würden sich über verschiedene Positionen verteilen. Man habe auch auf Anraten des Kantons vorsichtig budgetiert, doch weder bei den Einkommens- und Vermögenssteuern noch bei den Steuern juristischer Personen sei es zu einem Rückgang gekommen. In Oberhelfenschwil habe es zudem viel Bewegung auf dem Immobilienmarkt gegeben, sagt der Gemeindepräsident. Aus diesem Grund würden die Steuereinnahmen aus den Grundbuchgeschäften deutlich über den Erwartungen liegen.

Aus der Reihe der positiven Steuerabschlüsse tanzen könnte die Gemeinde Oberbüren. Sie hat das Ergebnis noch nicht publiziert, aber beim Zwischenabschluss per 30. September schrieb der Gemeinderat: «Zusammenfassend kann derzeit festgestellt werden, dass mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als budgetiert gerechnet werden muss.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen