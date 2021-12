Wil/Toggenburg Skilager oder nur Skitage?: Nach Absage im vergangenem Jahr wollen viele Schulen aus der Region wieder auf die Piste – doch die Planung ist schwierig Nachdem im vergangenen Winter Skilager abgesagt werden mussten, sind heuer in der Region Wil und Toggenburg zumindest einige Lager in Planung. Doch womöglich macht Corona den Schulen auch in dieser Saison einen Strich durch die Rechnung. Skitage sind eine Option. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 10.12.2021, 12.00 Uhr

Die Wintersaison hat begonnen und es dauert nicht mehr lange, bis die ersten Schulen ein Skilager oder Skitage veranstalten. Bild: Keystone

Das Skilager gehört für viele Schülerinnen und Schüler zum Höhepunkt des Jahres. Doch ob die Skilager in dieser Wintersaison stattfinden können, ist an vielen Schulen in der Region Wil/Toggenburg noch offen. Zu schnell ändern sich die Coronamassnahmen. Pläne schmieden die Schulen trotzdem, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt.

Kanton St.Gallen gibt grünes Licht für Skilager

Obwohl die Coronazahlen in den letzten Wochen gestiegen sind, gibt der Kanton St.Gallen derzeit grünes Licht für die Durchführung von Schullagern. Letztes Jahr, im Dezember, sah die Situation etwas anders aus: Der Kanton hatte in seinem Musterschutzkonzept für Volksschulen empfohlen, auf die Durchführung von Lagern zu verzichten.

Was also ist in diesem Jahr anders? Alexander Kummer, Leiter des Amtes für Volksschule vom Kanton St.Gallen, antwortet auf die Frage ausweichend: «Betreffend Durchführung von Winterlagern liegt die Zuständigkeit bei den lokalen Schulträgern. Der Kanton verbietet diese nicht.» Und auf die Frage, ob ein Skilager derzeit nicht riskant sei, antwortet er: «Vermutlich kann jede gemeinsame, ausserschulische Aktivität während der aktuellen Zeit als besonderes Risiko eingestuft werden.»

Zurzeit gibt es im Kanton St.Gallen grünes Licht für die Durchführung von Lagern und Skitagen. Bild: Benjamin Manser

Viele Skilager an Wiler Schulen geplant

In Wil planen viele Schulen, die Skilager in dieser Saison durchzuführen. Doch noch ist nichts in Stein gemeisselt. Stefan Chiozza, Leiter des städtischen Departements Bildung und Sport, sagt: «Die Situation muss laufend beobachtet und neu eingeschätzt werden.» Offen ist zudem auch, welche Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden. Chiozza sagt:

«Ob alle Teilnehmenden vor dem Skilager obligatorisch getestet werden sollen, ist noch in Abklärung.»

Stefan Chiozza, Leiter Bildung und Sport, der Stadt Wil. Bild: PD

Was das Skilager betreffe, werde zwar nicht überall ein Zertifikat verlangt werden, aber an einigen Orten komme man wohl nicht darum herum. Dasselbe gelte für viele Aktivitäten während des Skilagers. «Davon ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre», so der Leiter Bildung und Sport.

Eine der Schulen, welche ein Lager durchführen möchte, ist die Wiler Primarschule Matt. Dies bestätigt Schulleiterin Bettina Sutter. Das Lager soll im Januar in den Flumser Bergen stattfinden. Ob es tatsächlich durchgeführt wird, kann Sutter aber im Moment noch nicht sagen.

Marion Harzenmoser, Schulratspräsidentin Uzwil. Bild: Tobias Garcia

Auch an den Uzwiler Volksschulen sind Skilager geplant. Marion Harzenmoser, Schulratspräsidentin, sagt: «Nach aktuellem Stand finden die Skilager 2022 statt.» Doch auch hier ist vieles unsicher. Harzenmoser sagt: «Wir behalten uns vor, in der ersten Schulwoche im Januar 2022 unseren definitiven Entscheid über die Durchführung oder Absage der Skilager zu fällen.»

Vor dem Skilager zum Coronatest

Im letzten Jahr musste das Skilager für die Oberstufe Sproochbrugg aus Zuckenriet abgesagt werden. Das sei für die Schülerinnen und Schüler tragisch gewesen, sagt Schulleiter Freddy Noser. Diese Saison soll es deshalb anders ablaufen.

Freddy Noser, Schulleiter Oberstufe Sproochbrugg. Bild: PD

Die Oberstufe plant Anfang März zwei Skilager mit 110 Schülerinnen und Schülern in Davos und Disentis durchzuführen. Noser sagt:

«Wir haben das Skilager bewusst nicht abgesagt, weil wir davon ausgehen, dass sich die Coronapandemie bis im März wieder beruhigt hat.»

Wie an den Uzwiler Schulen wird der definitive Entscheid erst noch getroffen. Vor dem Skilager sollen alle Teilnehmenden auf Corona getestet werden.

Im Toggenburg finden nicht überall Skilager statt

In der Region Toggenburg führen nicht alle Schulen ein Skilager durch. So zum Beispiel das Schulhaus Wis in Wattwil, wie Schulleiter Rolf Keller bestätigt. Auch die Primarschulen aus Ebnat-Kappel führen keine Skilager durch.

Dafür aber die Oberstufe Wier, wenn es die Coronapandmie zulässt. Diesen Februar soll die erste Oberstufe in die Lenzerheide fahren, wie Schulleiter Ivo Stäger sagt. Natürlich gelten auch hier die Schutzmassnahmen: Die aktuellen Regelungen des Lagerhauses fordern gemäss Stäger einen Schnelltest der Teilnehmenden. Im Haus des Lagerorts gilt eine Maskenpflicht in den Gängen und dem Gemeinschaftsbereich. Und was passiert mit Jugendlichen, die keinen gültigen Schnelltest vorzeigen können oder wollen? Der Schulleiter sagt:

«Sie müssen voraussichtlich in der Schule bleiben und werden dort sinnvoll betreut.»

Die Oberstufe Wier freut sich auf die Durchführung des Skilagers. Der Schulleiter sagt: «Wir setzten alles daran.» Und wenn doch alle Stricke reissen, will die Schule eine Sonderwoche durchführen, die bereits letztes Jahr anstelle des Skilagers angeboten worden ist.

In Wildhaus-Alt St.Johann gibt es Skitage statt ein Lager

Die Schule in Wildhaus-Alt St.Johann verfügt über einen Luxus, den nur wenige Schulhäuser geniessen können: Das Skigebiet liegt quasi vor der Schultür. Schulleiter Jürg Raschein sagt:

«Seit der Coronapandemie führt die Primarschule in Wildhaus-Alt St.Johann nur noch Skitage durch. Die ständigen Änderungen machen die Durchführung eines Skilagers in Zeiten der Pandemie viel schwieriger, weil die Planungsunsicherheit sehr gross ist.»

Jürg Raschein, Schulleiter Schule Wildhaus-Alt St.Johann. Bild: PD

Die Skitage finden zwischen dem 11. und 14. Januar statt. Die rund 250 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden diese in Unterwasser, Wildhaus und Alt-St.Johann verbringen. Sie können zwischen Skispringen, Langlauf, Skifahren und Snowboarden auswählen.

«Für die Skitage ist es nicht nötig, vorgängig einen Coronatest zu machen», sagt Raschein. Man halte sich an das Schutzkonzept der Skigebiete und Behörden. Gemäss dem Schulleiter wäre die Schule froh, wenn es vor allem für die kleineren Kinder keine Maskenpflicht und allgemein mehr Planungssicherheit geben würde.

