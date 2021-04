Wil/Toggenburg Nach einem schwierigen Jahr kehrt für die Pro Senectute Wil-Toggenburg etwas Normalität zurück Den Kontakt mit den Seniorinnen und Senioren aufrechtzuerhalten, erwies sich im vergangenen Jahr zwar als schwierig, trotzdem ist es dem Team der Pro Senectute Wil-Toggenburg dank zusätzlichem Engagement gelungen. Gianni Amstutz 22.04.2021, 16.45 Uhr

Bild: Daniel Ammann

Die Pro Senectute Wil-Toggenburg bietet verschiedenste Angebote: von Kursen über Beratungen bis zum Mahlzeitendienst im Toggenburg. Im Zentrum steht aber immer, die soziale Teilhabe der älteren Generation zu ermöglichen. Keine leichte Aufgabe während einer Pandemie, in der die gesamte Klientel – und auch die Hälfte der freiwilligen Mitarbeitenden – plötzlich als Risikogruppe gekennzeichnet wird.

Peter Baumgartner, Stellenleiter Pro Senectute Wil-Toggenburg. Bild: PD

Trotzdem ist es der Pro Senectute gelungen, ihre Angebote weiterhin aufrechtzuerhalten – mit Ausnahme der Kurse, deren Durchführung während der beiden Lockdowns nicht möglich waren. Peter Baumgartner, Stellenleiter der Pro Senectute Wil-Toggenburg, sagt:

«Es war immer unser oberstes Ziel, für die älteren Menschen da zu sein und die soziale Grundversorgung zu gewährleisten.»

Dies sei allerdings nur mit einem beträchtlichen Mehraufwand möglich gewesen. So mussten verschiedene Schutzkonzepte umgesetzt werden und die freiwilligen Mitarbeitenden über 65 Jahre durften eine Zeitlang keine Einsätze mehr leisten. Doch dank des zusätzlichen Engagements des Teams und der anderen Freiwilligen konnte die Pro Senectute dennoch jederzeit ihre Aufgaben wahrnehmen.

Technische Lösungen nur eine Ergänzung

So gut wie möglich hat die Pro Senectute versucht, auch während der Lockdowns den Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren zu halten, sei dies mittels Telefonanrufe oder im Eins-zu-eins-Kontakt wie etwa bei der Haushilfe. Das sei wichtig gewesen, da in dieser Zeit für viele Seniorinnen und Senioren viele soziale Kontakte weggefallen sind, sagt Baumgartner.

Das herausfordernde Jahr hat der Pro Senectute aber auch wichtige Erkenntnisse gebracht. «Es hat sich gezeigt, dass digitale Hilfsmittel zwar eine Ergänzung sein können, den direkten Kontakt jedoch nicht ersetzen können.» Das bestärke die Pro Senectute in ihrem Anliegen, mit ihren Angeboten sozialen Austausch zu ermöglichen.

Ein Defizit, das nicht unerwartet kommt

Wirtschaftlich hat die Pro Senectute Wil-Toggenburg das Coronajahr einigermassen gut verkraftet. Zwar resultiert ein Defizit von rund 100'000 Franken, das hat jedoch nur zum Teil mit der Pandemie zu tun. Rund die Hälfte des Verlusts war aufgrund des Umzugs an den neuen Standort in Wil ohnehin eingerechnet.

Dass das Defizit nicht noch höher ausgefallen ist, hat auch mit unerwartet hohen Spendeneinnahmen zu tun. Erstmals kamen über 150'000 Franken zusammen. Baumgartner freut sich:

«Das zeigt uns, dass die Pro Senectute auch in dieser schwierigen Zeit nicht an Wertschätzung in der Gesellschaft eingebüsst hat.»

Den neuen Standort in Wil konnte man seit dem Umzug vor gut einem Jahr wegen der Pandemie aber noch nicht richtig einweihen. Trotzdem ist Baumgartner überzeugt, mit dem Umzug in eine zentralere Lage an der Oberen Bahnhofstrasse die richtige Entscheidung getroffen zu haben. «Wir spüren, dass wir hier noch stärker wahrgenommen werden.» Die neuen Räumlichkeiten sind nicht nur alters- und behindertengerecht eingerichtet, es ist ausserdem alles etwas geräumiger, was gerade aktuell bei der Umsetzung der Schutzkonzepte einiges leichter macht.

Öffnungen erlauben Wiederaufnahmen des Kursprogramms

Ab nächster Woche kann die Pro Senectute Wil-Toggenburg dank der Lockerungen des Bundesrats ihr Kursprogramm wieder aufnehmen. Das freut Peter Baumgartner besonders.

«Aktuell fehlen an unseren Standorten etwas das Leben und der Austausch.»

Das werde sich mit der Wiederaufnahme der Kurse ändern, ist er überzeugt. Er hofft, dass damit für die Pro Senectute, aber vor allem für die Seniorinnen und Senioren wieder etwas mehr Normalität in den Alltag zurückkehrt.