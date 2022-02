Hier sind die Schnitzelbänker in Wil und im Toggenburg unterwegs

Wil/Toggenburg Mit Versen, Musikinstrument und Illustrationen von Restaurant zu Restaurant: Hier sind die Schnitzelbänkler unterwegs Ein Fauxpas, eine lustige Begebenheit, ein glimpflich verlaufenes Malheur – die Schnitzelbänkler haben während des Jahres Augen und Ohren offen und berichten in der Fasnacht darüber. Letztes Jahr mussten sie pausieren oder sich virtuell präsentieren. Dieses Jahr gehen einige wieder in die Restaurants. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Sie gehören zur Fasnacht. Allerdings nicht in der Häufigkeit wie Konfetti. Die Rede ist von den Schnitzelbänken. Während Umzüge oder Maskenbälle in irgendeiner Art fast in jedem Dorf stattfinden, sind Schnitzelbänkler nur da und dort anzutreffen. Meist dort, wo sich initiative Menschen finden lassen, die gerne pointierte Verse über den Alltag schreiben, die gerne singen, die ein Instrument spielen und zeichnen können. Denn die Verse der Schnitzelbänkler werden gesungen, der Inhalt der Verse anhand einer Zeichnung illustriert. Kurzum: Die Schnitzelbänke sind eine fasnächtliche Kunstform.

Was machen die Schnitzelbänkler dieses Jahr? Sind sie wie einige im Vorjahr virtuell zu sehen oder gehen sie in die Restaurants, zu den Fasnächtlern?

Tobias Fischer und Christoph Ackermann werden diese Fasnacht wieder in ihre grünen Alliglattohren-Kostüme schlüpfen. Bild: Zita Meienhofer (28. Februar 2019)

In grünen Kostümen mit Gitarre, Kazoo und Waschbrett, so ziehen Tobias Fischer und Christoph Ackermann seit Jahren als Alliglattohren während der Fasnachtszeit von Restaurant zu Restaurant. Ihre Verse beinhalten Ereignisse aus Flawil, aus der Schweiz, aber auch aus aller Welt. Sie haben im Vorjahr nicht pausiert. Und sie tun es auch dieses Jahr nicht. Christoph Ackermann sagt:

«Es stand für uns nie zur Diskussion, ob wir eine Schnitzelbank machen oder nicht. Wir machen eine.»

Was sie zu sagen haben, das sagen sie – im Vorjahr einfach in virtueller Form. Dieses Jahr sind die Alliglattohren wieder live zu hören und zu sehen in Flawil, Gossau, St.Gallen und Herisau. Infos unter www.alliglattohren.ch.

Die Passwit-Tröller aus Mühlrüti haben sich auch dieses Jahr für eine virtuelle Ausgabe entschieden. Bild: Fränzi Göggel (28. Februar 2019)

Was 2005 im Anschluss an eine Turnstunde der Frauen-Fitness-Gruppe in Mühlrüti begann, ist heute fester Bestandteil des fastnächtlichen Treibens im Alttoggenburg geworden, die Schnitzelbänkler Passwit-Tröller. Die zehn Frauen hatten sich im Vorjahr ins Zeug gelegt, hatten vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Fasnachtsdienstag täglich einen Film mit ihren Versen aufgeschaltet. «Ein Riesenaufwand», wie Gabi Senn sagt.

Als sie sich vor drei Monaten zur Lagebesprechung trafen, war klar: «Wenn wir nicht auftreten können, möchten wir etwas machen mit geringerem Aufwand.» In der Zwischenzeit haben sie Verse geschmiedet, Texte illustriert und alles zu einem Film verarbeitet. Es war wiederum ein grosser Aufwand. Dafür konnten sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr alle zehn Frauen begeistern. In 2022 sind die Passwit-Tröller aus Mühlrüti deshalb in einer Vierergruppe unterwegs. Am Donnerstag und Sonntag geben sie Kurzauftritte und verkaufen ihr Fasnachtsblatt, auf dem alle Verse stehen und auf dem der QR-Code für die Filme zu finden ist. Am Fasnachtssamstag sind sie in Mühlrüti und Mosnang unterwegs.

Die Pläudertäsche aus Degersheim sind startbereit für die Fasnacht 2022. Bild: PD (Februar 2020)

«Wir sind bereit», sagt Marlis Piller von den Plaudertäsche aus Degersheim. Auch sie haben sich im vergangenen Jahr nicht vom Virus hindern lassen und ihre Zeitung am Fasnachtssamstag im Dorf verteilt. Da dieses Jahr die Beizenfasnacht in Degersheim wieder stattfindet, sind auch die Pläudertäsche mit ihren Versen über das Tegerscher Leben in den Restaurants unterwegs.

Gemäss Manuela Eugster vom OK-Beizenfasnacht ist die Beizenfasnacht in Degersheim entstanden, nachdem der Maskenball nicht mehr stattfand und die Fasnachtszeitung eingestellt wurde. «Wir mussten die Fasnacht neu erfinden», sagt sie. Deshalb haben nun am Fasnachtssamstag einige Beizen in und um Degersheim an diesem Tag Fasnachtsbetrieb und die Pläudertäsche ist unterwegs. Neben den Schnitzelbänklern treten in den Restaurants auch Chöre, Guggen und andere Gruppen auf.

Die Schprötztante waren in der Fasnacht 2020 unterwegs. Vergangenes und auch dieses Jahr pausieren sie. Bild: Beat Lanzendorfer (22. Januar 2020)

«Da wir in den Beizen nur mit Maske hätten singen können, hatten wir im November entschieden, dass wir auch dieses Jahr nicht unterwegs sein würden», erklärt Manuela Winteler von den Schprötztante aus Bazenheid. Die Schprötztante sind mit ihren Versen ebenfalls in den Restaurants unterwegs. Sie sorgen nach ihrem Aufritt jedoch auch noch für Betrieb in den Gaststätten. Manuela Winteler erklärt: «Wir tanzen, singen, machen Stimmung. Wenn wir das nicht dürfen, dann ist es einfach nicht lustig.»

Kein Schnitzelbank-Obig in Wil und somit sind auch die Tüüfelsbrünzler nicht unterwegs. Bild: PD (2. Oktober 2018)

Wie in Bazenheid sind auch die Schnitzelbänkler in Wil nicht unterwegs. Zumindest sagen das die Tüüelsbrünzler auf ihrer Facebook-Seite. «Äs isch höllisch truurig, aber leider wohr, äs git kein Wiler Schnitzelbank-Obig in däm Johr, mir händ fescht g'hofft, dass mir alles no chönd organisiere, aber da chogä Virus tuet halt immer no chli grassiere.» Benjamin Heutschi von den Tüüfelsbrünzler erklärt, dass sich für den Schnitzelbank-Obig lediglich zwei Gruppen angemeldet hätten und der Abend deshalb abgesagt wurde.

Über die Tüüfelsbrünzler sagt er: «Wir werden unsere Schnitzelbänke sicher auf irgendeine Art präsentieren.» In den vier Restaurants, in denen jeweils der Schnitzelbank-Obig stattgefunden hat, wird vom Gümpelimittwoch bis am Sonntag das Schnitzelbank-Obig-Logo stehen. Darauf hat es einen QR-Code. Wer diesen einscannt, bekommt die Tüüfelsbrünzler zu hören.

«Irgendwann und irgendwo werden wir auch noch live auftreten, aber das ist noch nicht fixiert.»

Ebenfalls zu Hause bleiben die Chilämüüs. Sie beschreiben sich als Oldie-Gruppe, die sich aus der Wiler Familienfastnachts-Clique herausgeschält hat. Der Schnitzelbank-Obig sei abgesagt worden, sagt Mäni Rüegg von den Chilämüüs, «so bleiben auch wir zu Hause.»

