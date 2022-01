Biber: Wildhüter zählt im Raum Wil/Toggenburg die Anzahl Tiere

Wil/Toggenburg Mit GPS und Karte auf des Bibers Fährte: Wildhüter Matthias Müller kartiert die Tiere für die nationale Bestandeserhebung Wie viele Biber leben in der Schweiz? Diesen Winter erhebt der Bund die Daten. Gezählt wird in allen Kantonen. Auch im Raum Wil-Toggenburg, wo Wildhüter Matthias Müller zuständig ist. Andrea Häusler 2 Kommentare 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die letzte gesamtschweizerische Bibererhebung liegt 13 Jahre zurück. In diesem Winter werden die Bestände nun neu erhoben - auch in den Regionen Wil und Toggenburg. Bild: PD

Es sind lange Wege, die der Wildhüter des kantonalen Wildhutkreises 7, Matthias Müller, in den nächsten Wochen vor sich hat. Systematisch hat er die Gewässer der Region Wil und des Unteren Toggenburgs abzuschreiten – auf der Suche nach Biberspuren. Denn bis Ende Februar müssen Hinweise auf Bibervorkommen schweizweit möglichst vollständig kartiert werden. So will es der Bund, der erstmals seit 13 Jahren eine nationale Volkszählung der geschützten Nager verfügt hat.

Eine dünne Rute als erster Hinweis

Müller ist somit einer von vielen (Staats-)Angestellten und Freiwilligen, die mit Karte und GPS durchs Gelände streifen, nach Frasspuren an Stämmen Ausschau halten, Fällplätze und Dämme ausmachen, Einstiegsschlipfen eruieren und Uferböschungen nach Erdhöhlen absuchen. «Man kennt natürlich gewisse Hotspots», sagt er auf dem Weg ans Thurufer unterhalb der Wiler Freudenau. Und zielbewusst steuert er einen ebensolchen an.

Hier, abseits des Waldwegs, ist das Gelände unwegsam. Da und dort liegt etwas gefrorener Schnee. Der erste Hinweis auf die Anwesenheit von Bibern ist unscheinbar: Eine dünne Rute, komplett von der Rinde befreit. «Wohl ein Jungtier», mutmasst Matthias Müller und zeigt auf die schmalen Rillen, welche die Zähne auf dem Holz hinterlassen haben.

Anhand der Breite der Zahnspuren lässt sich das Alter der Biber eruieren. Bild: Andrea Häusler

Der Boden wird nun zunehmend sandig. Unterhalb der Uferböschung sammelt sich, zwischen umgestürzten Bäumen und Treibholz, seichtes Flusswasser. Die Gegenwart von Bibern ist jetzt offensichtlich. Gleich an mehreren Orten sind entrindete Stöcke und von messerscharfen Biberzähnen gefällte Jungbäume auszumachen. «Die Spuren sind frisch», stellt Matthias Müller fest und weist auf die hellen, freigelegten Holzschichten. «Gut möglich, dass sich hier auch ein Bau befindet.» Noch während er spricht, trägt er die Fundstelle auf der Karte ein.

Kein Zweifel: Hier war ein Biber am Werk. Bild: Andrea Häusler

Die Vermutung bestätigt sich. Obwohl die geflutete Öffnung zum Erdbau in der Uferböschung nicht zweifelsfrei auszumachen ist. Ein Haufen aufgeschichteter, mit Laub versetzter Zweige auf der Böschungsoberkante verrät den Uferbewohner. «Solche Luftlöcher über dem Bau gewährleisten den Gasaustausch», erklärt Matthias Müller ohne die Tarnung zu berühren oder gar freizulegen.

Kaum Konflikte mit Land- und Forstwirtschaft

Das Revier unterhalb des Schiessstands Thurau scheint dauerhaft besetzt zu sein. Hier werden wohl auch Jungtiere – in der Regel drei bis vier pro Jahr – aufgezogen. Bleiben dürfen diese aber nicht. Spätestens im Alter von zwei Jahren werden sie von ihren Eltern vertrieben und müssen sich ein eigenes Revier suchen. «Viele überleben die Reise in die Selbstständigkeit nicht», sagt Matthias Müller. «Weil sie in gnadenlosen Revierkämpfen zu Tode kommen oder im Strassenverkehr sterben.» Die Wanderschaft der Jungtiere führe, so Müller, auch zur relativ hohen Dynamik im lokalen und regionalen Bestand. Entsprechend sei die Zählung – auch die aktuelle – stets eine Momentaufnahme.

Weiter flussaufwärts in Richtung Schwarzenbacher Brücke werden die Spuren weniger. Zwar sind auch hier, insbesondere auf Kiesbänken, vereinzelt geschälte Stöcke und Ruten auffindbar, aber das Revier scheint kein anderes zu sein.

Im Bereich dieser Anhäufung von Schwemmholz vermutet Matthias Müller einen Biberbau. Bild: Andrea Häusler

«Die Thur ist als Lebensraum für Biber prädestiniert», sagt Matthias Müller. Auch sei hier das Konfliktpotenzial mit der Land- und Forstwirtschaft eher gering. Wobei es diesbezügliche in dieser Region generell nur wenig Probleme gebe. Obwohl der Biber, insbesondere in kleineren Bächen, zuweilen erheblich in den natürlichen Gewässerlauf eingreife. Als Beispiel nennt er den Rädlibach in Niederuzwil. «Dort hat ein Biber das Wasser zumindest teilweise gestaut.» Entfernt werden durfte der Damm aber nicht. «Auch Biberbauten sind geschützt.» Was tun? Eine Möglichkeit sei das Verlegen eines Rohrs, das den Ablauf des Wassers durch das Geäst ermöglicht, sagt Müller und nennt ein zweites Beispiel: «In der Wissbachschlucht bei Flawil hat ein Biber einen Überlauf verstopft ‒ Massnahmen waren allerdings keine erforderlich.»

Matthias Müller, Wildhüter. Bild: PD

30 bis 40 Biber im Wildhutkreis

Wie viele Kilometer er auf des Bibers Spuren zurückzulegen hat, kann Matthias Müller nicht beziffern. Nebst der Thur zwischen dem Grossraum Wil und Wattwil gehört auch der Necker zu jenen Gebieten, die einen relativ hohen Biber-Verbreitungsgrad aufweisen. Jeden Meter braucht er jedoch nicht abzuschreiten: «Es gibt bekannte Stellen wie etwa das Gebiet Aachsäge bei Mogelsberg, ein Revier in Brunnadern oder eines im Mündungsbereich von Necker und Thur bei Lütisburg/Ganterschwil», sagt Müller. Im Umkreis derer gelte es besonders genau hinzuschauen. Um jene Passagen, in denen sich der Necker durch Nagelfluhfelsen zwängt, könne man hingegen getrost einen Bogen machen. «Wo der Biber nicht graben kann, ist er auch nicht anzutreffen.»

Nach Müllers Einschätzung leben heute, 22 Jahre nach dem ersten Nachweis im Kanton St.Gallen an der Glatt, in seinem Wildhutkreis zwischen 30 und 40 Biber. Als Vergleich: Die Biberzählung 2007/08 hatte, über das gesamte Kantonsgebiet, noch einen Bestand von 22 Tieren ergeben. Wie viele Tiere sind es tatsächlich? Matthias Müller ist trotz des aufwendigen Monitorings gespannt, welche Ergebnisse seine Exkursionen liefern werden. Denn in einigen Gebieten herrscht völlige Ungewissheit. «So gab es vor etwa drei Jahren auch im Hörachbach in Gähwil, einen Biber. Allerdings dürfte dieser weitergezogen sein.» Kirchberg oder Mosnang hingegen seien bisher tendenziell biberfreies Gebiet.

«Bergbäche sind für Biber kein geeigneter Lebensraum» In Wattwil treffen die Wildhutkreise von Matthias Müller und Urs Büchler, Wildhüter im Raum Oberes Toggenburg-Neckertal, aufeinander. Hier im Grenzgebiet werden die Biberbestände denn auch gemeinsam kartiert. «Matthias Müller übernimmt die linke Thuruferseite in Richtung Krinau, ich die rechte», erklärt Büchler. Urs Büchler, Wildhüter, Wildhutkreis Oberes Toggenburg-Neckertal Bild: Urs M. Hemm Hier oben werden die Biber seltener. Frass- und Fällplätze gebe es zwar bis Nesslau, weiss Büchler, ein gesichertes Revier aber nur in Ebnat-Kappel. Sporadisch würden aber bis nach Wildhaus Tiere gesichtet. Konkret erinnert er sich an einen Biber, der jenseits der Passhöhe von einem Postautochauffeur gesehen und ihm gemeldet wurde. Filmdokumente eines Fischers bewiesen ausserdem eine temporäre Biberpräsenz in Alt St.Johann. Urs Büchler geht aber davon aus, dass es sich hierbei um Jungtiere auf der Suche nach einem Revier handelte. «Die Thur ist klar die Hauptader, steile Bergbäche sind für Biber kein geeigneter Lebensraum», sagt er. Auf die Schnelle wird aber auch er die Bestandeserhebung nicht realisieren können. Denn da ist auch noch das Neckertal: «Wir wissen beispielsweise, dass es in St.Peterzell Biber gibt oder gegeben hat.» (ahi)

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen