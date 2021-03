Wil/Toggenburg Minderjährige kommen mit Maske leichter an Alkohol und Tabak: Mehr als drei Mal so viele Verstösse gegen den Jugendschutz bei Testkäufen Die Verstösse bei Testkäufen von Suchtmitteln haben sich im Kanton St.Gallen seit Corona vervielfacht. Auch in Beizen und Läden in der Region Wil/Toggenburg funktioniert der Jugendschutz nicht wie früher. Lara Wüest 13.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Schlange an der Kasse lang ist, verlangen viele Verkäufer nicht gerne einen Ausweis. Bild: Martin Ruetschi/ KEY

Freitagnachmittag in einem Dorfladen irgendwo in einer Gemeinde in der Region Wil/Toggenburg: Ein 14-jähriges Mädchen und ein 15-jähriger Knabe, beide haben eine Maske über Mund und Nase gezogen, stehen vor dem Alkoholregal und überlegen, ob sie den Wodka oder das Bier kaufen sollen. Nach einigem Hin- und Her entscheiden sie sich für das Bier, bezahlen dieses an der Kasse und verlassen dann den Laden. Der Verkäufer kontrollierte ihren Ausweis nicht.

Diese Szene ist frei erfunden. Doch sie könnte sich durchaus so abgespielt haben. Denn seit Corona ist es für Jugendliche im Kanton St.Gallen leichter geworden, an Alkohol und Tabak zu gelangen. Das zeigen die Testkäufe, welche die St.Galler Fachstelle für Suchtprävention zusammen mit dem Blauen Kreuz im vergangenen Jahr durchgeführt hat. Manuel Fischer, Leiter der St.Galler Fachstelle für Suchtprävention, sagt:

Manuel Fischer, Leiter der Fachstelle für Suchtprävention des Kantons St.Gallen Bild: PD

«Die Verstösse gegen den Jugendschutz haben sich bei den Testkäufen im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht.»

Das trifft auch auf die Region Wil/Toggenburg zu. Ein Beispiel: Die Gemeinde Niederhelfenschwil teilt im aktuellen Mitteilungsblatt mit, dass im vergangenen Dezember sieben von acht getesteten Läden und Restaurants Alkohol und Tabak an Jugendliche unter 16 verkauft haben. In dieser Gemeinde wurden zwar zum ersten Mal solche Testkäufe durchgeführt, einen Vergleich zum Vorjahr kann man also nicht ziehen. Doch gemäss Fischer ist die Zahl sehr hoch, sie liege noch über dem Kantonsdurchschnitt.

Niederhelfenschwil steht in der Region aber nicht allein da. In Bütschwil-Ganterschwil etwa verstiessen sieben von elf Betriebe gegen das Jugendschutzgesetz. Dort wurden die Testkäufe im vergangenen November durchgeführt. Fischer sagt, in der Region sei es seit Corona generell zu viel mehr Verstössen gekommen.

Fast gleich viele Testkäufe wie im Vorjahr durchgeführt

Die Testkäufe von Alkohol und Tabak laufen stets nach demselben Muster ab. Zwei Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren gehen in ein Restaurant oder einen Laden und verlangen ein Bier und Zigaretten. Sie dürfen nicht lügen, die Frage nach ihrem Alter müssen sie wahrheitsgemäss beantworten. Wenn das Verkaufspersonal nach einem Ausweis verlangt, müssen sie diesen zeigen. Begleitet werden die Jugendlichen stets von einer erwachsenen Person, die sich aber nicht zu erkennen gibt.

2020 hat der Kanton St.Gallen 429 Testkäufe durchgeführt. Fast gleich viele wie im Jahr davor, da waren es 465. Trotz Corona hätte der Kanton den Jugendschutz im vergangenen Jahr nicht vernachlässigen wollen, sagt Fischer. Zu wie vielen Verstössen es genau kam, sagt er nicht, die Zahlen sind noch nicht offiziell. Nur eben, dass sie sich verdreifacht haben im Vergleich zu 2019.

Alter mit Maske schwer erkennbar

Warum es zu diesem Anstieg kam, liegt für Fischer auf der Hand, auch wenn er letztlich nur vermuten kann. Er sagt:

«Viele Betriebe machen sich Sorgen um ihre Existenz. Der Jugendschutz hat da an Bedeutung verloren.»

Zugleich waren die Bedingungen für das Personal erschwert. Von einem Gesicht, das bis über die Nase von einer Maske bedeckt wird, lässt sich das Alter noch schwerer ablesen als sonst. Fischer:

«Die Maske mag einen Teil dazu beigetragen haben.»

In der Gemeinde Niederhelfenschwil hat womöglich noch etwas anderes mitgespielt: Wenn eine Gemeinde zum ersten Mal solche Testkäufe durchführt, ist die Zahl der Verstösse oft hoch. Je regelmässiger eine Gemeinde die Tests aber durchführe, sagt Fischer, desto besser seien die Betriebe sensibilisiert und desto kleiner die Zahl der Verstösse.

Keine strafrechtliche Relevanz

Die Folgen für ein Restaurant, einen Kiosk oder einen Detailhändler, wenn er das Jugendschutzgesetz missachtet, sind gering. Strafrechtlich können sie bei solchen Testkäufen nicht belangt werden. Trotzdem sind den Gemeinden die Hände nicht ganz gebunden. Sie müssen letztlich schauen, dass der Jugendschutz umgesetzt wird. Zugleich erteilen sie den Restaurants eine Bewilligung für den Alkoholausschank. Fischer sagt:

«Die Gemeinden könnten die Verlängerung einer Bewilligung verweigern. In diesem Rahmen wären Sanktionen möglich.»

Bei mehrfachen Verstössen, so der Experte, könne das durchaus angebracht sein.

Marvin Flückiger, Ratsschreiber in Niederhelfenschwil Bild: Lara Wüest

In Niederhelfenschwil hat die Gemeinde den Betrieben einen Bericht zugeschickt. Der Ratsschreiber Marvin Flückiger sagt, mit den Testkäufen wolle man die Leute sensibilisieren. Sollte ein Betrieb den Jugendschutz bei einem zweiten Testkauf erneut missachten, will die Gemeinde auf Gespräche setzen. Flückiger hofft, dass Worte in einem solchen Fall «fruchten». Grundsätzlich sind ihm Lösungen am Tisch lieber, als solche vor Gericht. Erst wenn ein Betrieb mehrere Male gegen den Jugendschutz verstossen hat, will sich die Gemeinde weitere Schritte überlegen.

Auch Suchtexperte Fischer findet dieses Vorgehen gut. Bei den Testkäufen stehe die Sensibilisierung und nicht die Bestrafung im Vordergrund, sagt er. Und dass die Gemeinden die Gastronomie in der jetzigen Situation nicht noch mehr unter Druck setzen möchten, kann er nachvollziehen. Doch er mahnt auch, dass es wichtig sei, den gesetzlichen Jugendschutz einzuhalten. Denn schliesslich gehe es um die Gesundheit der Jugend.