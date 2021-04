Wil/Toggenburg Kurz vor der Kurzarbeit: Der hohe Holzpreis hat Folgen für das Holzgewerbe in der Region Der Holzpreis ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Zimmereien von Henau bis Wattwil kämpfen mit langen Lieferfristen und nachträglich verteuerten Aufträgen. Derweil sind Sägereien und Hersteller von Leimholz um annehmbare Preise ihrer Produkte bemüht. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Pablo Rohner 27.04.2021, 05.00 Uhr

Den Holzhunger der USA spüren auch die hiesigen Holzbauunternehmen.



Bild: Nana Do Carmo

«Was heute bestellt wird, wird morgen geliefert.» Nach diesem Motto sei die Zusammenarbeit zwischen Zimmereien und Zulieferern lange Zeit gelaufen, sagt Hansueli Alder, Inhaber von Schlegel Holzbau in Wattwil am Telefon. Damit ist es vorerst vorbei. Die Lieferfrist für gewisse Span- und Faserplatten beträgt aktuell bis zu 14 Wochen.

«Die Preise explodieren, jeder kann machen, was er will.» Auch Stephan Bürge, Co-Inhaber von Egli Holzbau in Wil, klingt etwas ratlos, als er die aktuelle Lage am internationalen Holzmarkt zu beschreiben versucht. Gründe dafür gibt es mehrere: Bauen mit Holz boomt in den USA und in Europa, Corona hat die Holzwirtschaft zeitweise lahmgelegt und Donald Trump hat in seiner Amtszeit einen Zollstreit mit Kanada vom Zaun gebrochen, der dazu geführt hat, dass die USA viel mehr Holz aus Europa importieren.

Ausgeliefert sind dem Chaos auch viele Betriebe in der Region Wil/Toggenburg. Gespräche mit Verantwortlichen verschiedener Unternehmen geben einen Eindruck, wie sich die gesteigerte Nachfrage und der explodierte Holzpreis lokal auswirken.

Wer mit Vollholz arbeitet, ist im Vorteil

Die grösste Verunsicherung ist bei Holzbaubetrieben und Zimmereien zu spüren. Sie sind auf den Import von Produkten wie Grobspanplatten und OSB-Platten – Dämmplatten aus Weichfaser – angewiesen, weil diese in der Schweiz kaum hergestellt werden. Diese Produkte sind aktuell bis zu 60 Prozent teurer als im Januar, die Lieferfristen so lang wie noch nie.

Hansueli Alder, Inhaber von Schlegel Holzbau in Wattwil. Bild: PD

Im Vergleich mit anderen komme sein Betrieb bis jetzt relativ gut durch die Turbulenzen, sagt Hansueli Alder. In erster Linie, weil sie bei Schlegel Holzbau vergleichsweise viel mit weniger bearbeitetem Vollholz aus Schweizer Wäldern arbeiten würden. Dieses muss während mehrerer Jahre trocknen, bevor es verbaut werden kann, das Lager sei deshalb gut gefüllt.

Dass sie mehr Umbauten statt grosse, materialintensive Neubauprojekte ausführten, spiele ihnen zusätzlich in die Karten, so Alder. Er habe aber auch von Unternehmen gehört, die im Moment nicht mehr arbeiten können, weil sie lastwagenweise Platten bestellt haben, die nun nicht geliefert werden.

Betriebe denken an Kurzarbeit

Unlängst hat Hansjörg Steiner, Präsident des Branchenverbands Holzbau Schweiz, Kurzarbeit als mögliche Folge der Entwicklung an den Märkten prophezeit. Von den angefragten Unternehmen musste zwar noch keines Kurzarbeit anmelden. Dass es in seinem Betrieb so weit kommen könnte, hält Martin Niedermann, Geschäftsführer von Niedermann Holzbau in Henau, jedoch nicht für unmöglich.

Aufträge, für die das Holz bereits bestellt sei, könnten sie aktuell noch ausführen, so Niedermann. Bei neuen Aufträgen, oder solchen, bei denen die Planung noch nicht abgeschlossen ist, schlügen die langen Lieferfristen der Zulieferer zu Buche. «Platten, die wir jetzt bestellen, kommen womöglich erst nach den Sommerferien», sagt Niedermann und fragt rhetorisch: «Was machen wir bis dann?»

Die Unsicherheit führe dazu, dass in den Verträgen mit den Bauherrschaften neu «Preis bei Ausführung» vermerkt werde. Dies ziehe dann weitere Unsicherheiten nach sich. Niedermann: «Die meisten Bauherren bauen am Limit. Wenn ein Projekt dann plötzlich 20'000 bis 30'000 Franken teurer wird, macht der eine oder andere vielleicht nicht mehr mit.»

Ertrag «praktisch gleich Null»

Die bisher übliche Praxis, die Verbindlichkeit der Preise «bis Bauvollendung» zu garantieren, wird nun bei vielen Holzbauunternehmen zu Verlusten führen. Stephan Bürge von Egli Holzbau sagt:

Stephan Bürge, Inhaber von Egli Holzbau. Bild: Beat Lanzendorfer

«Für gewisse Produkte zahlen wir zurzeit im Einkauf so viel, wie wir nach der Montage dafür bekommen.»

Ins gleiche Horn stösst Migg Bleiker, Inhaber von Bleiker Holzbau in Lichtensteig. Die Margen seien im Holzbau auch unter «normalen» Bedingungen oft im einstelligen Prozentbereich anzusiedeln. Bei den aktuellen Beschaffungspreisen werde der Ertrag bei Aufträgen, die nach dem alten Preisregime ausgeführt werden, «praktisch gleich Null sein». Zu kalkulieren sei derzeit fast unmöglich. «Wir wissen nicht, wie der Preis in drei Monaten sein wird. Bei neuen Aufträgen können wir den Preis deshalb erst drei Wochen vor Ausführung angeben», so Bleiker.

«Zu den Preisen sollte man keine Aussagen mehr machen»

Res Näf, technischer Leiter bei Necker Holz in Brunnadern. Bild: PD

Weiter prall gefüllt sind die Auftragsbücher der regionalen Hersteller von Leimholzprodukten. Res Näf ist technischer Geschäftsleiter von Necker Holz in Brunnadern. Vor zwei Wochen sagte er gegenüber dieser Zeitung, aus Verbundenheit mit der langjährigen Kundschaft vorerst auf grosse Preiserhöhungen verzichten zu wollen. Hat sich daran inzwischen etwas geändert? Am Telefon sagt Näf:

«Zu Preisen sollte man im Moment keine Aussagen mehr machen, die Ereignisse überschlagen sich.»

Etwas entspannter wirkt Patrick Brühwiler von der August Brühwiler AG in Balterswil. Seine Firma beliefert Zimmereien und Schreinereien in der ganzen Schweiz mit verleimtem Holz aus der Region. «Bis Herbst haben wir Rundholz eingekauft. Für kurzfristige Anfragen können wir deshalb noch ansprechende Preise machen», sagt Brühwiler am Telefon. Was nach dem September kommt, müsse man abwarten. «Bei Anfragen für diesen Zeitraum geben wir nur noch Richtpreise an.»

Massivholz statt OSB-Platten?

Pirmin Fischbacher, Geschäftsführer des Sägereiwerks Innoholz in Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie sich die Dinge längerfristig entwickeln hängt auch davon ab, «was im Sommer im Wald passiert», wie es Pirmin Fischbacher von der Gähwiler Sägerei Innoholz AG ausdrückt. Damit meint er, ob Trockenheit und Stürme den Wäldern in der Schweiz wie in vergangenen Jahren zusetzen und wie viele Bäume, teilweise als Folge davon, von Borkenkäfern befallen werden.

Damit sie annehmbare Preise machen könnten, seien die Sägereien darauf angewiesen, «dass der Rohstoff nicht ausgeht». Wenn mehr Bäume gefällt werden müssen, ist mehr Holz verfügbar, was den Holzpreis drücken kann. Auch deshalb könne er bei Bestellungen, die sich über mehrere Etappen verteilt auf einen längeren Zeitraum erstrecken, keine Preisgarantien geben: «Wir müssen vorzu schauen.»

Abschliessend versucht Fischbacher das Positive in der aktuellen Situation zu sehen. Er sieht darin auch Potenzial für Innovation, die im Fall des Holzbaus wie eine Rückkehr zu Altbewährtem klingt: «Vielleicht löst das alles ja einen Trend aus, weg von den OSB-Platten, hin zu Massivholz.»