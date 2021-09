So stimmten die Region Wil und das Toggenburg ab

Wil/Toggenburg Kein Stadt-Land-Graben, konservatives Niederbüren, durchschnittliches Lichtensteig: Erkenntnisse zum Abstimmungssonntag Die Regionen Wil und Toggenburg sind bei den Abstimmungen am Sonntag den nationalen Trends gefolgt. Trotzdem gibt es einige regionale Auffälligkeiten. Eine Übersicht. Gianni Amstutz 27.09.2021, 15.00 Uhr

Sowohl in der Region Wil als auch im Toggenburg befürwortete eine Mehrheit die «Ehe für alle». Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Niederbüren gilt gemeinhin als konservativste Gemeinde der Region Wil. Und diesem Ruf wurde sie am Abstimmungssonntag einmal mehr gerecht. Während die «Ehe für alle» im Fürstenland generell auf Zustimmung stösst, sieht das in Niederbüren anders aus. 55,7 Prozent lehnten die Vorlage ab.

Ganz allein ist Niederbüren in der Region Wil damit aber nicht. Auch Degersheim sagt Nein zur «Ehe für alle» – allerdings denkbar knapp. Mit 696 Stimmen haben die Gegner nur zwei Stimmen Vorsprung auf die Befürworter. Das entspricht einem Nein-Anteil von 50,1 Prozent.

Doch Niederbüren wäre nicht die konservativste Gemeinde des Fürstenlands, wenn es nicht zumindest bei einer Abstimmung einen Rekord aufstellt. Die «99-Prozent-Initiative» stösst in der ländlichen Gemeinde auf wenig Gegenliebe. Mit 85,3 Prozent weist Niederbüren den höchsten Nein-Stimmen-Anteil des gesamten Kantons St.Gallen auf.

Es gibt Gemeinden oder auch Kantone, bei denen die Politexperten genau hinschauen, sobald sie ausgezählt sind. Dies, weil sie aufgrund ihrer Zusammensetzung in der Regel bereits ein gutes Bild darüber geben, wie die Abstimmungsresultate schweizweit aussehen könnten. Lichtensteig mausert sich zu so einer Mustergemeinde.

Bei der Abstimmung zur «Ehe für alle» war Lichtensteig mit einem Ja-Anteil von 64,1 Prozent exakt im Schweizer Durchschnitt. Zur «99-Prozent-Initiative» der Juso sagten 35,5 Prozent und damit etwas mehr Ja als dies schweizweit der Fall war. Mit 0,4 Prozent ist die Differenz allerdings marginal. Zumindest an diesem Abstimmungssonntag gilt: So wie Lichtensteig stimmt auch die Schweiz.

Im Toggenburg haben die meisten Gemeinden die «Ehe für alle» abgelehnt. Nur Lichtensteig, Wattwil, Ebnat-Kappel und Kirchberg befürworteten die Vorlage. Da dies jedoch einwohnermässig grosse Gemeinden sind, resultiert für den Wahlkreis doch ein Ja. Dieses fällt allerdings hauchdünn aus.

So stimmten im Toggenburg 50,03 Prozent für die «Ehe für alle». Die Gegner lagen mit ihren 7582 Stimmen nur gerade neun Stimmen hinter den Befürwortern. Die Mehrheit für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist im Toggenburg denkbar knapp, dass sie in der als konservativ geltenden Region aber überhaupt zustande gekommen ist, zeigt, dass in dieser Frage in den vergangenen Jahren ein gesellschaftliches Umdenken stattgefunden hat.

Der Stadt-Land-Graben existiert zwar auch in der Region Wil und im Toggenburg, allerdings oft nur in abgeschwächter Form. Die einzige Stadt in der Region stimmt nämlich längst nicht immer am progressivsten. So hat Wil bei der Juso-Initiative einen geringeren Anteil Ja-Stimmen als etwa Flawil oder selbst das ländliche Degersheim. Keine Spur also von den von der SVP kritisierten Links-grünen Städten.

Bei der Abstimmung über die «Ehe für alle» liegt Wil zwar innerhalb der Region mit 61,5 Prozent Ja-Stimmen an der Spitze, im Vergleich mit anderen Städten im Kanton ist dies aber ein verhältnismässig tiefer Wert. In der Kantonshauptstadt sagten über 70 Prozent Ja, in Rapperswil waren es 67 Prozent. Und sogar im Toggenburg findet sich mit Lichtensteig eine Gemeinde, die in dieser Frage städtischer abgestimmt hat als die Äbtestadt.