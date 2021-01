Wil/Toggenburg «Das war schon etwas Einmaliges»: Wie der erste St.Galler die Impfung erlebt hat und vor welchen Herausforderungen die Ostschweizer Heime stehen Am Mittwoch wurde der erste St.Galler gegen das Coronavirus geimpft. Viele Heime in der Region wissen aber noch nicht, wann sie an der Reihe sind. Lara Wüest 08.01.2021, 05.01 Uhr

Viele Seniorinnen und Senioren warten derzeit auf ihre erste Corona-Impfung. Bild: Pablo Gianinazzi/Keystone

Die Hoffnung, die auf der Corona-Impfung ruht, ist gross: Sie soll uns endlich wieder den Alltag zurückbringen. Gross ist aber auch die Skepsis gegenüber dieser Impfung. Zu schnell ist manchen die Herstellung des Impfstoffes gegangen. Zu wenig, glauben einige, weiss man bisher über die Nebenwirkungen.

Der erste Geimpfte: Kurt Eppisser.

Bild: PD

Einer, der sich trotzdem impfen liess, ist der Toggenburger Kurt Eppisser. Etwas später als andere startete am Mittwoch auch der Kanton St.Gallen mit dem Impfen in Alters- und Pflegeheimen. Viele Kantone begannen bereits am Montag damit, manche sogar noch im letzten Jahr.

Kurt Eppisser, der im Altersheim Sonnegrund in Kirchberg lebt, war nun in St.Gallen der allererste Geimpfte. Ein bisschen ist er stolz darauf. Er sagt:

«Das war schon etwas Einmaliges.»

Viel gespürt hat er nicht von der Spritze, so schnell sei das gegangen. Und auch einen Tag später fühlt sich der 88-Jährige fast wie immer. Nur der Arm, in den er gepikst wurde, der schmerze ihn an diesem Morgen ein wenig, sagt er. Doch das sei nicht der Rede wert.

Die Bewohner und die Angestellten vom Sonnegrund haben den Impfstart bereits hinter sich. In vielen anderen Heimen in der Region laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unsere Zeitung hat sich umgehört, wie es damit so läuft.

Für viele Heime ein Kraftakt

Die grösste Impfaktion in der Geschichte der Schweiz ist für die Heime ein Kraftakt. Sie müssen Bewohner und Angestellte ausführlich über die Vor- und Nachteile der Impfung informieren. In Einzelgesprächen müssen sie danach herausfinden, wer sich impfen lassen will und eine Liste mit den Namen an den Kanton schicken. Wenn ein Bewohner nicht in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen – zum Beispiel weil die Person dement ist – müssen die Heime das Einverständnis von Angehörigen oder Beiständen einholen. Sie müssen bei den Hausärzten abklären, ob es bei einem Bewohner zu allergischen Reaktionen kommen könnte, ob jemand also überhaupt geimpft werden kann.

Und dann müssen sie auch noch den Impftag organisieren. Auch das ist koordinativ aufwendig. Die Schutzmassnahmen müssen eingehalten werden. Und der Impfraum muss so eingerichtet sein, dass alle Geimpften nach der Impfung noch 15 Minuten überwacht werden können. Das ist notwendig, um zu sehen, ob es zu einem allergischen Schock kommt.

An welchem Tag sie an die Reihe kommen, wissen erst wenige Heime in der Region. Eines davon ist das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil. Am kommenden Montag erhalten Bewohner und Angestellte ihre erste Spritze. Die Impfbereitschaft unter den Bewohnern ist gross: Drei Viertel der 100 Bewohner haben sich für die Impfung entschieden. Etwas anders sieht es beim Personal aus: Von ihm haben sich rund 30 Prozent für eine Impfung angemeldet.

Impffreudige Bewohner

Ein ähnliches Bild wie im Solino zeichnet sich in vielen Altersheimen. Das genaue Datum für den Impfstart steht zwar meistens noch nicht fest. Die Altersheime sind aber bereits dabei, die Impfbereitschaft von Bewohnern und Personal zu ermitteln oder haben bereits eine Liste der Impfbereiten an den Kanton geschickt. Es zeigt sich: In den befragten Altersheimen möchte sich stets mehr als die Hälfte der Bewohner impfen lassen. Bei den Angestellten ist die Zustimmung weniger gross.

Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita AG in Wil. Bild: Urs Bucher

Eine sehr hohe Impfbereitschaft bei den Bewohnern gib es zum Beispiel in den Thurvita-Einrichtungen im Raum Wil. Von den 200 Bewohnern aus allen Heimen haben sich 80 Prozent dazu entschlossen. Die Thurvita ist damit zufrieden. «Das ist eine gute Zahl», sagt Alard du Bois-Reymond, der Geschäftsführer. Dass die Impfung bei vielen auf so grosse Zustimmung stiess, liegt womöglich auch daran, dass die Thurvita-Einrichtungen in der zweiten Welle stark von Corona betroffen waren. Gleich in mehreren Heimen kam es zu schweren Ausbrüchen. Du Bois-Reymond sagt:

«Viele Leute haben gesehen, dass die Krankheit hart zuschlägt.»

Auch im Altersheim Risi in Wattwil und im Pflegeheim Rosengarten in Lichtensteig, die gemeinsam geführt werden, wollen sich 80 Prozent der 128 Bewohner impfen lassen. Eine so hohe Zustimmung hatte Heimleiter Georg Raguth nicht erwartet. «Das liegt über unseren Erwartungen», sagt er. Am Donnerstag hat Raguth die Liste der Impfwilligen an den Kanton geschickt und wartet nun auf ein Datum.

Dass er nicht weiss, wann es losgeht, erschwert seine Vorbereitungen. «Die Planung wäre für mich viel einfacher gewesen, wenn mir der Kanton den Tag des Impfens gleich zu Beginn mitgeteilt hätte», sagt er. Denn Raguth muss für diesen Tag auch einen Arzt organisieren, der die Leute impft. Vorgesehen hat er den Bezirksarzt. Doch Raguth weiss, dass dieser in nächster Zeit mit Arbeit bereits sehr ausgelastet ist.

Impfskeptische Angestellte

Die Angestellten sind deutlich weniger impffreudig als die Bewohner. Nicht einmal die Hälfte von ihnen wollen sich in den befragten Heimen impfen lassen. Allerdings hat sich der Kanton auch nicht zum Ziel gesetzt, das gesamte Personal zu impfen. Gemäss dem St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann strebt der Kanton beim Personal eine Impfquote von 40 Prozent an, wie er kürzlich im St.Galler Tagblatt sagte.

Wie viele Altersheime in der Region diese Quote erreichen, ist offen. Im Seniorenheim Neckertal in Brunnadern etwa hofft Heimleiter Roman Strübi zwar, dass sie an diese herankommen. Das Heim ist derzeit daran, die Liste der Impfbereiten zu erstellen. Noch vor kurzem war die Impfbereitschaft bei den Angestellten aber nicht sehr hoch. Strübi sagt:

«Ende Dezember haben wir das Personal unverbindlich angefragt. Da lag die Impfbereitschaft um die zehn Prozent.»

Allerdings war damals auch die Zustimmung bei den Bewohnern, die ebenfalls befragt wurden, nicht höher. Trotzdem glaubt er, dass sich nun deutlich mehr impfen lassen. «Damals waren gerade die ersten Nebenwirkungen der Impfungen in England bekannt geworden», sagt er. Das habe die Leute verunsichert.

Auch das impfberechtigte Personal im Seniorenzentrum Uzwil ist skeptisch. Es wird in diesen Tagen befragt. Der Geschäftsführer Kurt Marti vermutet: «Es sind einfach noch zu viele Fragen zu dieser Impfung offen.» Zudem sei das Bild bei den Pflegenden oft von negativen Erlebnissen bei der Grippeimpfung geprägt. «Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten hatten Pflegende schon Kontakt mit Personen, welche trotz Grippeimpfung erkrankten. So entwickelten sie eine Zurückhaltung gegenüber Impfungen im Allgemeinen.»

Eppissers Frau schwer erkrankt

Kurt Eppisser, der erste Geimpfte im Kanton, ist dagegen froh, dass er sich impfen lassen konnte. Er und seine Frau, die mit ihm im Sonnegrund in Kirchberg lebt, erkrankten in der zweiten Welle beide an Covid-19. An Eppisser ging die Krankheit zwar symptomlos vorbei. Seine Frau aber traf sie schwer, noch heute kämpft sie mit den Folgen. Er sagt:

«Dieses Virus darf sich nicht noch weiter ausbreiten.»

Als er und seine Frau das Formular für die Einwilligung zur Impfung erhielten, fiel ihnen die Entscheidung leicht. Die Eppissers waren die Ersten, die ihre Anmeldung der Heimleitung übergaben.