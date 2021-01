Wil/Toggenburg «Es ist nicht fair», «Ich habe es erwartet»: Wie das lokale Gewerbe in der Region auf die erneuten Ladenschliessungen reagiert Ab Montag müssen zahlreiche Geschäfte in der Region Wil und im Toggenburg zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres schliessen. Die Vorsitzenden der Wiler, Wattwiler und Uzwiler Detaillistenvereinigungen können den Entscheid grösstenteils nachvollziehen. Einen Kundenansturm am Wochenende schliessen sie nicht aus. Rossella Blattmann 15.01.2021, 05.00 Uhr

Wie in der ganzen Schweiz: Kleidergeschäfte in der Region Wil und im Toggenburg müssen ab Montag bis Ende Februar dichtmachen. Bild: Benjamin Manser

Viele haben es befürchtet. Vor zwei Tagen ist die Hiobsbotschaft aus Bern eingetroffen: Ab Montag müssen Geschäfte, die nicht Güter «des kurzfristigen und täglichen Bedarfs» verkaufen, schliessen. Welche Waren das sind, hat er in einer Verordnung festgehalten.

Auch in den Einkaufsorten Wil, Uzwil und Wattwil bleiben ab Montag nebst den Restaurants auch Kleiderläden, Schuhgeschäfte oder Buchhandlungen zu. Der Präsident von Wil Shopping und die Präsidentinnen des Geschäftszentrums Uzwil und des Vereins Zentrum Wattwil äussern sich zu den neuesten Entscheidungen des Bundesrates.

Goldschmied Jürg Wipf, Präsident von Wil Shopping. Bild: Hans Suter

«Es ist nicht fair»

Er habe mit erneuten Ladenschliessungen mit einer Chance 50 zu 50 gerechnet, sagt Jürg Wipf, Goldschmied und Präsident des Vereins Wil Shopping, zum Bundesratsentscheid vom Mittwoch. Der Bundesrat habe aufgrund der aktuell düsteren Coronalage reagieren wollen, um nichts falsch zu machen.

Doch Wipf äussert sich auch skeptisch. Wenig Verständnis habe er dafür, dass kleine, lokale Fachgeschäfte wie Bossart Sport am Wiler Rudenzburgplatz bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres schliessen müssen.

«Es ist nicht fair und ohne Sinn, dass die kleinen Geschäfte, die viel mehr auf Laufkundschaft angewiesen sind als internationale Modeketten wie H&M, erneut mit hohen Umsatzeinbussen rechnen müssen.»

In der Schweiz tobt die grosse Rabattschlacht vor der Schliessung, es wird mit einem gefährlichen Kundenansturm gerechnet. Wipf, der als Goldschmied sein Geschäft an der Oberen Bahnhofstrasse zwar schliessen muss, doch seine Reparaturdienstleistungen weiterhin anbieten kann, sagt: «Wenn das Wetter gut ist, wird es am Wochenende auch in Wil zu einen Ansturm von Menschen kommen.»

Resignation in Uzwil

Jrène Chiavi, Fotografin und Präsidentin des Geschäftszentrums Uzwil. Bild: PD

Jrène Chiavi, Präsidentin des Geschäftszentrums Uzwil, ist direkt von den neuesten Coronamassnahmen betroffen. «Wir müssen unser Fotografiegeschäft Bilderwerk am Montag schliessen», sagt sie.

«Wir nehmen den Entscheid hin.»

Die Nachfrage nach Passfotos, Bilder für Firmenwebseiten oder Kataloge sei ohnehin schon sehr klein. Da spiele es keine grosse Rolle mehr, dass das Geschäft an der Bahnhofstrasse zu sei. Einen Ansturm von Shoppern in Uzwil am Freitag und Samstag kann sich Chiavi nicht vorstellen. In Uzwil gebe es ohnehin keine Shoppingmeile, wo sich einkaufswütige Menschenmassen tummeln könnten.

Kurzarbeit und Härtefallentschädigungen haben laut Chiavi auch das Uzwiler Gewerbe im vergangenen Jahr stark geprägt. Das Uzwiler Café Stalder musste im vergangenen Jahr zwar schliessen. Doch dieser schmerzliche Verlust sei nicht nur auf das Coronavirus zurückführen, sagt sie.

«Das ist sicher nötig»

Die Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil, Kathrin Ott, hat mit erneuten Ladenschliessungen gerechnet. Die Optikerin, die ihr Geschäft nicht schliessen muss – Apotheken, Drogerien und Läden für medizinische Hilfsmittel wie Brillen und Hörgeräte dürfen laut Verordnung des Bundes offen bleiben – sagt:

«Das ist sicher nötig.»

Um das Coronavirus endlich in den Griff zu bekommen, sei es aber genau so wichtig, dass sich die Bevölkerung an alle bereits geltenden Massnahmen halte.

Kathrin Ott, Optikerin und Präsidentin des Vereins Zentrum Wattwil. Bild: Thomas Hary

Dass Blumenläden offenbleiben dürfen, hat in der Bevölkerung für Kopfschütteln gesorgt. Auch in Wattwil gibt es ein Blumengeschäft, das Arum. Ott sagt: «Als während des ersten Lockdwons die Blumenläden zu bleiben mussten, regten sich die Leute zum Beispiel auf, dass viele Tulpenzwiebeln entsorgt werden mussten. Nun regen sie sich auf, weil ebendiese Floristen und Gärtnereien offenbleiben dürfen.» Man könne es nicht allen recht machen, so Ott.

Wird sich das Einkaufsverhalten der Wattwilerinnen und Wattwiler nach der Pandemie ändern? Bleibt die Laufkundschaft aus und wird bald nur noch online bei Zalando oder Galaxus geshoppt? «Nein», sagt Ott. Vielen sei es verleidet, den Leuten fehle der menschliche Kontakt. Die Optikerin ist zuversichtlich, dass die Laufkundschaft das lokale Gewerbe in Wattwil dereinst wieder zum Florieren bringt.