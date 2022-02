Wil/Toggenburg Eine Rose wird eine teure Liebesbekundung am Valentinstag: Lokale Blumenläden mussten ihre Preise erhöhen Die Blumenpreise sind stark angestiegen. Der Grund dafür sind die hohen Energiepreise in Holland. Drei lokale Blumenläden erzählen von den hohen Preisen und ihren Folgen. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Rote Rosen sind nach wie vor die beliebtesten Blumen am Valentinstag. Bild: Severin Bigler

Am Montag ist wieder Valentinstag. Ein Tag für verliebte Paare und das beliebteste Geschenk: rote Rosen. Doch der Tag der Liebe bringt in diesem Jahr nicht nur Singles ins Schwitzen. Denn für einen Strauss roter Rosen müssen Verliebte tief in die Taschen greifen. Erheblich tiefer als in den letzten Jahren.

Die Rose ist so teuer wie noch nie

Daniela Zuber, Geschäftsleiterin vom Blumenladen Rösslihof in Wil, berichtet, dass der Preisanstieg schon länger zu spüren sei, doch nun befinde man sich in einem absoluten Hoch. Vor allem bei den Rosen. Der Preis der Rose sei um das Doppelte angestiegen. Zuber sagt:

«Ich bin schon seit 30 Jahren in diesem Geschäft. Rosen waren immer teuer, aber nie so wie jetzt.»

Auch Fabienna Wobmann, Geschäftsleiterin der Floristik Laube in Lichtensteig, berichtet über den Preisaufschwung der Rose. Wenn Wobmann den gleichen Gewinn machen will wie früher, müsste sie pro Rose 12.50 Franken verlangen. Die Geschäftsführerin sagt: «Das kann man vielleicht in Zürich verlangen, aber hier im Toggenburg will ich das meinen Kundinnen und Kunden nicht zumuten.» Deshalb verkaufe sie ihre Rose für 8.50 bis 10 Franken. Die Folge für sie: weniger Gewinn.

Hohe Energiepreise in Holland

Der Grund für die teuren Blumen sind die hohen Energiepreise in Holland. Vor allem um diese Jahreszeit trifft es die holländischen Blumenzüchter hart, denn sie sind auf beheizte Gewächshäuser angewiesen. Nun müssen viele die Temperaturen senken.

Einige Gewächshäuser in Holland würden gar nicht mehr beheizt werden, um Geld zu sparen, sagt Fabienna Wobmann. Das sei für die Blumen aber verheerend. Der Ertrag sei kleiner. Zudem sagt Wobmann:

«Die Qualität ist oftmals schlechter, obwohl der Preis deutlich höher ist.»

Viele holländische Blumenzüchter spezialisieren sich nun auf einzelne Sorten, die die Kälte besser vertragen.

Lieber Schweizer als holländische Blumen

Zudem verschärfe die Erhöhung der Benzinpreise die Situation. Daniela Zuber sagt: «Auch der Transport ist deshalb teurer geworden.»

Im Blumenladen Rösslihof seien aus diesen Gründen die Preise der Blumen um 30 bis 70 Prozent gestiegen. Ein Strauss zum Valentinstag am Montag wird also ein teurer Spass. «Früher bezahlte man in meinem Geschäft für einen durchschnittlich grossen Blumenstrauss 40 Franken, heute muss man mit 60 rechnen.»

Fabienna Wobmann vom Blumenladen Floristik Laube verkauft nun, wenn möglich, nur Schweizer Blumen in ihrem Laden. Doch das sei schwierig in den Wintermonaten. Ausserdem wüssten viele Kundinnen und Kunden gar nicht, welche Blume in der Schweiz gerade Saison ist.

Rosen bleiben die beliebtesten Liebesbekundungen

Rosen bleiben trotz des Preises aber die beliebtesten Blumen am Valentinstag, das sagen alle befragten Blumenläden. Julia Krähenbühl vom Blumenladen Arum in Wattwil sagt: «Wegen der Tradition bezahlen viele einen hohen Preis für Rosen am Valentinstag.» Sie spüre keinen Rückgang der Kundinnen und Kunden wegen der teuren Blumen.

Daniela Zuber sagt, auch am Valentinstag sei ein Strauss erschwinglich. Anstatt einen reinen Rosenstrauss könne man auch Alternativen in Betracht ziehen, zum Beispiel einen Strauss mit verschiedenen Blumen und ein, zwei Rosen darin.

