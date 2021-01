Wil/Toggenburg Ein Mogelsberger Bauer setzt auf Hornmist – denn Demeter-Produkte laufen in der Region so gut wie nie Der Absatz von Demeter-Produkten ist seit Corona stark gestiegen. Doch was ist Demeter überhaupt? Der Bauer Valentin Knaus erzählt von seiner Arbeit. Lara Wüest 29.01.2021, 05.00 Uhr

Ein Kreislauf: Valentin Knaus füttert seine Tiere mit Heu vom Hof, das wiederum mit dem Mist ebendieser Kühe gedüngt wurde.

Bilder: Arthur Gamsa

Ob der Dünger aus Hornmist tatsächlich wirkt, da ist sich der Bauer Valentin Knaus auch nicht immer sicher. Meistens glaube er daran, sagt er. Die Natur zeige ihm, dass es ihr gut tue. Und schiebt nach:

«Ich habe aber auch schon gedacht,

dass es Hokuspokus ist.»

Trotzdem vermischt der 28-Jährige jeden Frühling in einem Holzfass 800 Liter Wasser mit einer Handvoll Kuhmist, der über den Winter in einem Kuhhorn in der Erde vergraben war. Rührt eine Stunde lang in dieser Brühe. Zuerst in die eine Richtung, bis sich im Wasser ein Wirbel bildet, dann in die andere Richtung. Und besprüht damit anschliessend seine Felder. Er schwingt dabei seinen rechten Arm in einer Acht durch die Luft und pumpt mit dem linken das Wasser. Dieser Dünger soll den Pflanzen beim Wachsen helfen. So will es die Demeter-Philosophie.

Düngen nach Demeter-Standards: Die Bauern füllen den Mist in ein Kuhhorn und vergraben es in der Erde.



Valentin Knaus ist Demeter-Bauer. Auf seinem Hof in Mogelsberg betreibt er zusammen mit seiner Frau eine Landwirtschaft, die auf anthroposophische Anbaumethoden setzt. Also auf die Philosophie von Rudolf Steiner, dem Begründer der Steinerschule.

Die Demeter-Produkte sind so beliebt wie noch nie in der Schweiz. So ist etwa der Absatz bei Migros und Coop, welche Demeter-Lebensmittel seit einigen Jahren im Sortiment haben, 2020 gestiegen. Das war auch in den Coop-Filialen in Wil und Wattwil so. «Wir stellen eine steigende Nachfrage fest», sagt die Coop-Mediensprecherin Melanie Grüter. Und in der Migros Wil laufen die Produkte zumindest so gut, dass das Demeter-Sortiment im Frühling aufgestockt werden soll. Das sagt der Mediensprecher der Genossenschaft Migros Ostschweiz, Andreas Bühler.

Ein neuer Trend?

Auch die Produkte, welche die Familie Knaus seit bald fünf Jahren auf ihrem Hof produziert, laufen besser denn je. Valentin Knaus sagt:

«Seit März haben wir deutlich mehr verkauft.»

Woran das liegt? Auf diese Frage zuckt der mittelgrosse Mann mit seinen breiten Schultern. Womöglich daran, dass die Leute in der Coronakrise mehr zu Hause kochen würden, sagt er. Zugleich glaubt er aber auch, dass seine Produkte schlicht dem Zeitgeist entsprechen. «Die Menschen suchen doch immer etwas Neues», sagt er. Zuerst habe man von konventionellen Produkten auf Biolebensmittel gewechselt. Und nun eben von Bio auf Demeter.

An diesem Mittwochvormittag im Januar steht Knaus zwischen Stall, Wohnhaus und Schneehaufen auf dem Vorplatz seines Hofes und erzählt, warum er auf Demeter setzt. Trotz der Kälte trägt er statt einer Winterjacke ein dünnes Karohemd, dazu eine Arbeitshose und Gummistiefel. Nur die schwarze Mütze auf seinem Kopf zeugt davon, dass er trotz der schweisstreibenden Arbeit, die er auf seinem Hof zuweilen verrichten muss, nicht ganz immun ist gegen die Kälte.

Ein kleiner Hof mit grosser Vielfalt

Der Hof von Valentin Knaus ist klein, aber vielfältig. Er bewohnt ihn mit seiner Frau, der kleinen Tochter und einem Angestellten, dem er einen betreuten Arbeitsplatz bietet. Elf Kühe und ein Stier, 25 Hühner, zwei Pferde, vier Schafe und drei Schweine leben auf dem Bruggenhof. Zudem bewirtschaften die Knaus' 80 Hochstammbäume, 60 Aren Getreide und mehrere Hecken.

Seit 2016 haben Valentin Knaus und seine Frau den Hof und die rund 13 Hektaren Hügelland zwischen Wäldern und dem berühmten Baumwipfelpfad von der Gemeinde Mogelsberg gepachtet. Das Geld verdient die Familie mit einem Hofladen. Dort gibt es Eier, Kartoffeln, Birnen, Fleisch oder Milchprodukte zu kaufen. Zudem beliefern sie Hotels und Restaurants in der Region. Ohne die Direktzahlungen würde es aber nicht reichen zum Leben. Diese machen einen Grossteil der Einnahmen aus.

Wenn Knaus über Demeter spricht, sagt er zum Beispiel:

«Unser Hof bildet einen Kreislauf.»

Und meint damit: Dass die Familie Knaus 80 Prozent des Futters für ihre Tiere selber produziert. Dass sie den Mist der Tiere als Dünger, also als Nahrung für die Pflanzen verwenden. Dass das eine, die Herstellung der tierischen Produkte, ohne das andere, die Herstellung der pflanzlichen Produkte, nicht funktioniert.

Strenge Standards bei der Tierhaltung

Die Produktionsweise von Demeter ist vergleichbar mit jener der biologischen Landwirtschaft. Sie verzichtet zum Beispiel auf chemische Spritzmittel, setzt auf nachhaltige Anbaumethoden. Und doch sind die zwei Methoden nicht dieselben. Bei der Tierhaltung etwa geht Demeter weiter. Die Bauern dürfen ihren Kühen zum Beispiel die Hörner nicht abtrennen. Auch das Töten der männlichen Küken, wie es in der Pouletindustrie sonst verbreitet ist, ist nach den Demeter-Standards verboten.

Fütterung im Hühnerstall: Im Winter verlassen die Hühner ihren Stall auf dem Hof der Familie Knaus nur ungern, weil es ihnen zu kalt ist.



Auf dem Hof der Familie Knaus werden die Hähne aufgezogen und wandern in den Suppentopf.

Zudem schreibt Demeter den Einsatz von biodynamischen Präparaten vor. Dazu gehört unter anderem, dass die Felder mit Hornmist gedüngt werden. Zum Einsatz kommen auch sogenannte Kompostpräparate.

Die Kompostpräparate sollen den Mist aufwerten.



In einer Holzkiste in seinem Keller hat Valentin Knaus mehrere kleine Einmachgläser gelagert. Statt Essiggurken oder Konfitüren enthalten diese aber Brennnessel, Eichenrinde oder Kamille. Der Inhalt der Gläschen ist kein schöner Anblick. Die Eichenrinde etwa ist über längere Zeit in einem Schweineschädel unter der Erde verrottet. Diese Kompostpräparate fügt Knaus dem Mist der Tiere, also dem Dünger, bei. Sie sollen diesen aufwerten.

Als esoterisch kritisiert

Wegen dieser biodynamischen Präparate steht Demeter zum Teil in der Kritik. Ein Hokuspokus und esoterisch sei das, heisst es vonseiten der Skeptiker. Wissenschaftliche Belege, dass diese Methoden wirken oder dass sie nachhaltiger sind als andere, gibt es nämlich nicht.

Knaus sagt: «Ich verstehe, wenn jemand nicht daran glaubt.» Beweisen kann auch er die Wirksamkeit nicht. Was Knaus aber kann, ist beobachten. Und was er sieht, bestärkt ihn dabei, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er sagt: «Unsere Bäume waren zum Beispiel noch nie von Feuerbrand befallen.» Der Feuerbrand ist eine hochansteckende Bakterienkrankheit, die vor allem Obstbäume befällt und diese letztlich absterben lässt.

Allerdings zahlt Knaus für seine Anbaumethode auch einen Preis: Sie ist viel aufwendiger als andere. Bereut, dass er seinen Hof darauf ausgerichtet hat, habe er aber nie, sagt er.

«Die Natur sagt, wie es läuft, und nicht der Mensch.»

Von einem Tag auf den andern könne alles anders kommen. Und das gefällt ihm.