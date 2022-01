Einkaufsmekkas in Dörfern: Für die Einwohner nicht nur ein Segen

Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich verändert. Nur noch wenige gehen für den Wocheneinkauf in den Dorfladen. Bild: Benjamin Manser

Wil/Toggenburg Discountermeilen in Dörfern: Wenn eine 4800-Seelengemeinde in elf Läden gleichzeitig einkaufen kann In den Gemeinden in der Region entstehen immer mehr Einkaufshochburgen: Unzählige Läden eröffnen am selben Ort. Ökonomisch gibt es dafür eine Erklärung. Für die Bewohner einer Gemeinde bringt das aber vor allem eins: mehr Verkehr. Lara Wüest

Es ist einiges los vor dem neuen Aldi in Zuzwil: Die Autos rollen im Minutentakt auf den Parkplatz. Die Leute, Rentner vor allem oder junge Mütter mit ihren Kindern, verstauen ihre Einkäufe in den Kofferräumen. Sie greifen beim Eingang hastig nach einem Einkaufskorb und verschwinden zwischen den Regalen im Laden. Eine ältere Frau hat für ihre Enkelin, die sie im Kinderwagen vor sich herschiebt, gerade ein Brötchen gekauft. Sie sagt:

«Es ist schon erstaunlich, wie viele Läden es hier mittlerweile gibt. Ich frage mich, ob das noch rentiert.»

Die Frau, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, stammt eigentlich aus Pfyn an der Thur im Kanton Thurgau. Einmal pro Woche kommt sie aber nach Zuzwil zum Enkelinnenhüten. Und so hat sie miterlebt, wie sich die rund 4800-Seelengemeinde Zuzwil in den letzten Jahren zu einer Einkaufshochburg entwickelt hat.

Seit Dezember steht im Industriequartier ein neuer Aldi. Gleich neben einem Top CC. Weiter die Strasse hoch führen Migros, Coop und Denner ihre Filialen. Zusätzlich gibt es im Dorf einen Dorfladen, zwei Bäckereien, eine Landi und zwei Tankstellenshops. Elf Läden in einer Gemeinde mit rund 4800 Einwohnern.

Die Herbergstrasse in Zuzwil: Der Aldi liegt neben dem Top CC und weiter die Strasse hoch kommen die Filialen von Coop und Migros und die Bäckerei Kuhn. Bild: Lara Wüest

Wozu, fragt man sich, brauchen 4800 Menschen so viele Lebensmittelgeschäfte? Und warum befinden sich viele dieser Läden an derselben Stelle, an der Herbergstrasse etwas abseits vom Dorfkern?

Die Discountermeile in Wattwil

Dass in einer Ortschaft die Ladenflächenquadratmeter gefühlt stärker zunehmen als die Einwohnerzahlen, dieses Phänomen lässt sich nicht nur in Zuzwil beobachten. So ist zum Beispiel auch in Wattwil an der Rietwisstrasse eine buchstäbliche Discountermeile gewachsen. Ein Denner und ein Lidl befinden sich im selben Gebäude, eine Filiale von Aldi gleich daneben. Und gut 200 Meter entfernt, allerdings an einer anderen Strasse, kommen Schnäppchenjäger in einem Otto’s auf ihre Kosten.

Die Discountermeile an der Rietwisstrasse in Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

In Uzwil, in der Nähe der Autobahnausfahrt, stehen ein Aldi und ein Lidl. Im Dorf hat gerade eine neue Migros eröffnet und auch ein Coop bietet seine Waren an. Ein weiteres Beispiel ist Wilen, wo im Unterdorf neben einem Lidl und einer Müller Drogerie im November Denner eine neue Filiale eröffnete. Der Dorfladen im Oberdorf sucht derweil nach einem Nachfolger.

Das veränderte Einkaufsverhalten der Menschen

Marta Kwiatkowski, Forscherin am Gottlieb Duttweiler Institut Bild: PD

Marta Kwiatkowski weiss, weshalb sich kleine Ortschaften in Einkaufshochburgen verwandeln. Sie forscht am Gottlieb Duttweiler Institut, einem Zukunftsforschungsinstitut, über gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen. Der Handel ist eines ihrer Spezialgebiete. Sie sagt:

«Die Einwohnerzahl und politische Grenze einer Gemeinde sind für die Wahl des Standortes für ein Geschäft nicht relevant.»

Was zählt, sagt Kwiatkowski, sei das Einzugsgebiet und dessen Entwicklungspotenzial. Wenn also Aldi in Zuzwil eine neue Filiale eröffnet, zählt er darauf, dass Menschen aus der weiteren Umgebung in diesem Laden einkaufen. Und eine Region, die einwohnermässig wächst, wie zum Beispiel Wil, ist attraktiv.

Vor 30 Jahren wäre diese Strategie wohl noch nicht aufgegangen. Damals kauften die Menschen vermehrt dort ein, wo sie lebten: das Gemüse im Dorfladen, das Brot beim Dorfbäcker, das Fleisch beim Dorfmetzger. Doch das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich verändert. Dorfläden kämpfen um ihr Überleben, Beck und Metzger sind aus vielen Orten längst verschwunden. Kwiatkowski sagt: «Heute zählt die Bequemlichkeit. Die Leute kaufen vermehrt online ein oder auf dem Heimweg von der Arbeit. Und da viele an einem anderen Ort arbeiten, als sie leben, ist das nicht zwingend im Dorf.»

Bequem sind zudem auch jene Orte, die mit dem Auto gut erreichbar sind. Wie etwa der Discounter am Dorfrand mit vielen Gratisparkplätzen.

Rentabilität durch günstige Bauflächen

Dass kleine Gemeinden für diese Discounter interessant sind, hat aber auch mit Rentabilität zu tun. Kwiatkowski sagt: «In den Gemeinden sind die Bauflächen und der Mietpreis pro Quadratmeter vergleichsweise günstig, weil es mehr Platz hat. Die Geschäfte rentieren hier auch mit weniger Umsatz.»

Günstiges Bauland und genügend Platz finden sich selten im Dorfkern, sondern eher an dessen Rand. Und so kommt es, dass sich Discounter und Detailhändler oft nebeneinander ansiedeln. Ein Nachteil erwächst daraus für die Anbieter nicht zwingend. Kwiatkowski sagt:

«Die Händler profitieren oft gegenseitig voneinander.»

Denn viele Kunden würden in mehreren Läden einkaufen. Je mehr Läden also, desto grösser das Angebot und je desto mehr lohnt sich die Autofahrt zur Einkaufshochburg.

Eine Belastung für die Einwohner

Für die Bewohner einer Gemeinde kann gerade das aber zur Belastung werden: die vielen Autofahrten. Das zeigt eine Strassenumfrage in Zuzwil. Eine 43-jährige Frau, die gerade in der Migros ihren Einkauf getätigt hat, sagt:

«Der Verkehr auf der Herbergstrasse hat seit der Eröffnung des Aldis klar zugenommen. Es ist zu viel, einen Aldi hätten wir nicht auch noch gebraucht.»

Zu viel. Das sagt auch eine 73-jährige Zuzwilerin vor dem Dorfladen: «Der Verkehr war früher schon viel zu stark. Doch seit der Aldi eröffnet hat, kommen die Leute sogar aus dem Thurgau hierher.»

Weshalb also schiebt die Gemeinde dem keinen Riegel vor? Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil, sagt:

«Uns sind die Hände gebunden. Jeder hat ein Anrecht auf eine Baubewilligung, wenn er die baurechtlichen Auflagen erfüllt.»

Die Gemeinde könne ein Baugesuch nicht ablehnen, bloss weil sie keine Lust auf den Bauherren habe. Und er ergänzt: «Auf dem Wunschzettel eines Gemeindepräsidenten steht sicher nicht an oberster Stelle, dass eine Gemeinde so viele Läden hat.» Doch er sieht in den vielen Läden nicht bloss Negatives.

Dorfläden in der Nische

Trotzdem bleibt die Frage, ob das Konzept mit den vielen Läden in kleinen Gemeinden längerfristig finanziell aufgeht. Ein Rentner aus Zuzwil, der im Aldi nach einer günstigen Kaffeemaschine sucht, findet zum Beispiel: «Auf lange Sicht können all diese Läden in diesem Einzugsgebiet nicht existieren. Höchstens vielleicht, wenn sie Personal abbauen und Prozesse mehr automatisieren.»

Und auch Expertin Kwiatkowski sagt: «Es passiert immer wieder, dass Filialen von Aldi, Lidl oder auch Coop und Migros geschlossen werden, weil sie nicht rentieren.» Doch sie sagt auch, dass eine einzelne Filiale für solch grosse Anbieter nicht ausschlaggebend sei. «Es spielt vielmehr eine Mischrechnung aus allen Standorten eine Rolle. Es muss für die Unternehmen einfach unter dem Strich aufgehen.»

Solche Zahlenspiele können sich die traditionellen Dorfläden nicht leisten. Kwiatkowski:

«Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zeigt, dass diese Läden bloss eine Chance haben, wenn sie sich spezialisieren. Etwa auf Bioprodukte oder spezielle Produkte aus der Region.»

Der Dorfladen in Zuzwil bietet viele regionale Produkte an. Bild: Lara Wüest

Dem Dorfladen in Zuzwil, so scheint es, ist diese Spezialisierung gelungen. Neben vielen regionalen Produkten führt er auch eine Drogerie. Eine Frau vor dem Laden sagt: «Meinen Wochenendeinkauf mache ich zwar in der Migros. Aber für kleinere Einkäufe und regionale Produkte komme ich einmal pro Woche hierher.» Sie ist sich sicher: Der Laden habe schon so vielen neuen Konkurrenten getrotzt, das werde ihm auch jetzt, mit dem neuen Aldi, gelingen.

