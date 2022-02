E-Voting: Viele Gemeinden sprechen sich dafür aus

Wil/Toggenburg Digitale Abstimmungen und Wahlen: Viele Gemeinden geben grünes Licht, doch Mosnang will auf E-Voting verzichten Die Gemeinden in der Region Wil und Toggenburg müssen bis Ende April entscheiden, ob sie E-Voting einführen wollen. Die elektronische Stimmabgabe dürfte aber frühestens im Frühling 2023 möglich werden. Lara Wüest Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon zweimal musste der Kanton St.Gallen den Anbieter von E-Voting-Systemen wechseln. Bild: Keystone

«Der Gemeinderat hat entschieden, dass künftig per E-Voting abgestimmt werden kann.» Dieser Satz steht im Moment in vielen Gemeindeblättern in den Regionen Wil und Toggenburg. Bis Ende April müssen die Gemeinden dem Kanton St.Gallen mitteilen, ob sie die elektronische Stimmabgabe in Zukunft einführen möchten.

Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt: In den Regionen Wil und Toggenburg haben bereits viele Gemeinden grünes Licht gegeben. Im Wahlkreis Wil steht der Entscheid einzig in Flawil und Niederhelfenschwil noch aus. Die anderen Gemeinden werden die elektronische Stimmabgabe einführen, sofern der Bund die Bewilligung dafür erteilt.

Im Wahlkreis Toggenburg haben die Gemeinden Ebnat-Kappel, Lütisburg, Nesslau, Wattwil und Wildhaus-Alt St.Johann noch keinen Entscheid gefällt. Die anderen Gemeinden haben sich entschieden, künftig die elektronische Stimmabgabe zu ermöglichen. Alle, bis auf eine: Mosnang spricht sich dagegen aus.

Das Thema Sicherheit beschäftigt

Die Begründung von Mosnang:

«Der Gemeinderat hat gewisse Bedenken in Bezug auf Datensicherheit und Vertrauenswürdigkeit bei einer digitalen Stimmabgabe.»

Dies schreibt Gemeindepräsident Renato Truniger auf Anfrage. Und weiter: Ein Datenleck im Bereich E-Voting würde einen sehr grossen Vertrauensverlust bei den Stimmbürgern mit sich bringen.

Auch für andere Gemeinden ist die Sicherheit ein Thema. Diese müsse gewährleistet und Missbrauch ausgeschlossen sein, betonen manche von ihnen. Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation in Wil, schreibt etwa: «Sollte der Stadtrat in Bezug auf die Sicherheit des Systems Bedenken haben, so behält er sich vor, auf die elektronische Stimmabgabe mit Anmeldeverfahren zu verzichten. Er hat sich entsprechend bei der St.Galler Staatskanzlei vernehmen lassen.»

Trotzdem will Wil die elektronische Stimmabgabe grundsätzlich einführen, weil die Stadt einen «zusätzlichen elektronischen Stimmkanal als Erleichterung des Zugangs der Bürgerinnen und Bürger zu Wahlen und Abstimmungen erachtet».

Für andere Gemeinden überwiegen die Vorteile deutlich. So schreibt etwa Vreni Wild, Gemeindepräsidentin der Gemeinde Neckertal, E-Voting würde die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler entlasten. Zudem hofft die Gemeinde auf eine höhere Stimmbeteiligung der jüngeren Gemeindemitglieder. Der Gemeindepräsident von Lichtensteig, Matthias Müller, sagt:

«Abstimmen wird einfacher, und dadurch gehen wir mittelfristig von einer höheren Stimmbeteiligung aus.»

E-Voting vorerst nicht möglich

Wer nun aber denkt, dass er seine Stimme bei den nächsten Abstimmungen elektronisch abgeben kann, der irrt. Derzeit ist E-Voting in der Schweiz nicht möglich. Der Bund, der für die Bewilligung von E-Voting-Systemen zuständig ist, hat bisher noch kein System bewilligt. Die Aussichten für die elektronische Stimmabgabe stehen aber gut. Derzeit überarbeitet der Bund die rechtlichen Grundlagen. Bis im Sommer sollen diese vorliegen.

Weshalb aber entschieden die Gemeinden schon jetzt darüber, ob ihre Bürgerinnen und Bürger künftig elektronisch abstimmen können?

Verantwortlich dafür ist der Kanton St.Gallen. Dieser hat nämlich eine weitere Pilotphase für E-Voting gestartet. In einem ersten Schritt will er nun von den Gemeinden wissen, ob sie die elektronische Stimmabgabe überhaupt einführen wollen.

Kanton setzt Hoffnung in die Post

Seit vielen Jahren verfolgt der Kanton eine Strategie, um E-Voting zu ermöglichen. Dabei kam es auch zu Rückschlägen. Schon zweimal musste er den Anbieter des E-Voting-Systems wechseln. Doch nun setzt der Kanton seine Hoffnung in einen neuen Anbieter: die Schweizerische Post.

St.Galler Staatssekretär Benedikt van Spyk. Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Staatssekretär Benedikt van Spyk ist für das E-Voting zuständig. Er sagt:

«Die Post wird das System wohl noch ein bisschen nachrüsten müssen. Aber aus unserer Sicht sieht es gut aus.»

Die Post ist schon länger dabei, ein E-Voting-System zu entwickeln. In der Vergangenheit wies das System jedoch Schwächen auf und musste überarbeitet werden. Diese Überarbeitung ist nun erfolgt. Derzeit lässt die Post Hacker auf einer öffentlichen Plattform nach Fehlern suchen.

Was van Spyk auf dieser Plattform beobachtet, stimmt ihn optimistisch. Er sagt: «Einige Hacker haben zwar Fehler gefunden. Aber die Post ist zuversichtlich, dass diese zeitnah behoben werden können.»

E-Voting frühestens im Frühling 2023 möglich

Van Spyk hofft, dass bis Ende Jahr die Bewilligung für das System der Post beim Bund eingeholt werden kann und dass diese Bewilligung für den Urnengang im Frühling 2023 bereits vorliegt. «Im Moment», sagt er, «scheint uns das möglich zu sein.»

In diesem Fall will der Kanton seinen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die elektronische Stimmabgabe ein weiteres Mal ermöglichen. Allerdings sollen noch nicht alle das E-Voting nutzen können, sondern höchstens 30 Prozent. Schliesslich handelt es sich immer noch um eine Pilotphase. Van Spyk geht jedoch nicht davon aus, dass alle Stimmberechtigten elektronisch abstimmen möchten. Nach wie vor, glaubt er, werden die meisten Stimmenden auf die briefliche Stimmabgabe setzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen