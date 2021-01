wil/Toggenburg Die Tücken der weissen Pracht: Wie der Schnee in der Region für Ärger sorgt Die Temperaturen steigen und der Schnee auf den Dächern und Bäumen wird schwerer. Trotz inzwischen schneefreien Strassen bleibt die Situation angespannt – vor allem in den Wäldern. Andrea Häusler und Rossella Blattmann 19.01.2021, 17.56 Uhr

Nach dem Vordacheinsturz am Sonntag wurde gestern ein normgerechtes Provisorium erstellt. Bild: Hans Suter (19. Januar 2021)

Der Schock sitzt bei den Verantwortlichen noch immer tief. Nur dank sehr viel Glück ist der Einsturz des Tankstellen-Vordachs beim Migrolino-Shop an der Toggenburgerstrasse in Wil ohne gravierende Folgen geblieben. Die Schneelast hatte die Überdachung in die Tiefe gezwungen. Zu Schaden kam allerdings nur das Gebäude.

Seit dem Unglück vom Sonntag wird das Areal geräumt und wieder instand gestellt. Die Tankstelle und der Shop sind nach wie vor geschlossen. Auf Anfrage hiess es:

«Wenn alles nach Plan läuft, werden wir unsere Kundschaft ab Mittwoch wieder bedienen können.»

Der Vorplatz mit den Tanksäulen wird in einem ersten Schritt mit einem normgerechten Provisorium überdacht.

Umgestürzte Bäume im Fokus der Polizei

Der Einsturz der Vorplatzüberdachung beim Migrolino-Shop blieb das einzige Schadenereignis an Gebäuden der Region, mit dem die Kantonspolizei St. Gallen bisher konfrontiert wurde. Was nicht heisst, dass die Schneemassen nicht deren Omnipräsenz verlangten. Nebst Verkehrsunfällen waren es mehrheitlich Bäume oder grosse Äste, welche Strassen blockierten, sagte Mediensprecher Pascal Häderli auf Anfrage. Über den Kanton gesehen sei die Feuerwehr über 80-mal zu Räumungsarbeiten aufgeboten worden.

Ähnlich tönt es bei der Kantonspolizei Thurgau. Auch hier standen umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste im Fokus. Mediensprecher Matthias Graf weiss diesbezüglich von rund 160 Schadenfällen. Wobei die Dunkelziffer hoch sei. Schäden an Gebäuden sind ihm indes nicht bekannt. Offiziell auch nicht der von Top Online vermeldete Dacheinsturz bei der Autovermietung Ilg in Frauenfeld. «Sofern es keine Verletzten gibt, sind solche Ereignisse auch keine polizeiliche Angelegenheit», macht Graf klar und verweist auf die Gebäudeversicherung, die primär in solche Fällen involviert sei.

21 Schadenmeldungen aus zwei Wahlkreisen

In welchem Umfang die Gebäudeversicherung (GVA) des Kantons

St.Gallen für Schäden aufgrund des Januar-Schnees aufzukommen hat, ist noch nicht definitiv klar. Bis gestern wurden aus den Wahlkreisen Wil und Toggenburg 21 Schadenfälle gemeldet. Für ein abschliessendes Fazit sei es aber zu früh, sagt Natalie Koller von der Medienstelle der GVA. Denn der eine oder andere Schaden werde sich erst in den nächsten Tagen oder nach der Schneeschmelze zeigen.

Aussergewöhnlich hohe Summen für Schneedruck- und Lawinenschäden musste die GVA St.Gallen – mit 4,8 Millionen Franken – im Jahr 2019 auszahlen. Mit rund 7 Millionen Franken lag die Schadensumme letztmals im Schnee- und Lawinenwinter 1999 höher.

Ein abgebrochener Ast in Wildhaus. Bild: Kanton St.Gallen

Vorsicht beim Waldspaziergang

Raphael Lüchinger, Forstingenieur und Regionalförster der Waldregion 1.

Bild: Michel Canonica

Schneeflöckchen, Weissröckchen: Viel Schnee auf den Bäumen ist nicht nur schön, sondern auch gefährlich. Am Freitag hatte der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung die Bevölkerung gewarnt, sie solle wegen grosser Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Ästen nicht im Wald spazieren gehen.

Regionalförster und Forstingenieur Raphael Lüchinger ist im Kanton St.Gallen für die Waldregion 1 und somit auch für die Wälder in den Gemeinden Wil, Flawil, Uzwil, Oberbüren und Kirchberg zuständig. Die Lage habe sich zwar leicht entspannt. Lüchinger sagt:

«Doch es ist noch nicht ratsam, im Wald spazieren zu gehen. Die Gefahr durch die schweren Schneemassen auf den Bäumen ist nach wie vor akut, auch wenn es nicht mehr schneit.»

Es sei zudem möglich, dass ein angebrochener Ast durch einen Windstoss ganz abbreche oder abgebrochene Kronenteile, die sich im Geäst verfangen haben, runterfallen.

Was für ein Bild bot sich den Förstern im Gebiet Wil, Flawil, Uzwil, Oberbüren und Kirchberg? «Da und dort sind einzelne Äste abgebrochen, oder bei Fichten gar ganze Baumkronen», sagt Lüchinger. Doch grossflächige Waldschäden seien nicht festgestellt worden. In Degersheim zum Beispiel sei ein umgeknickter Baum auf eine Leitung gefallen. Von verletzten Tieren oder Personen hat Lüchinger keine Kenntnis.

Christof Gantner, Forstingenieur und Regionalförster Waldregion 5 (Toggenburg). Bild: Urs M. Hemm

Nasser Schnee ist gefährlich

Auch im Toggenburg sind in den vergangenen Tagen aufgrund des schwer auf den Bäumen lastenden Schnees keine Personen zu Schaden gekommen, sagt Christof Gantner, Regionalförster für das Toggenburg.

Gantner rät dennoch von einem Waldspaziergang im Toggenburg ab.

«Die Gefahrenlage hat sich in den vergangenen Tagen nicht wesentlich verändert.»

Bei einzelnen Bäumen sei der Schnee zwar schon heruntergefallen, aber durch die höheren Temperaturen sei er nasser und schwerer. Die Situation in den Wäldern hat laut Gantner sich kaum entspannt. «Vereinzelt ist ein Baum umgeknickt, oder häufiger sind Äste oder Baumkronen abgebrochen», sagt er. Zu grossflächigen Schäden wie bei vergangenen Stürmen sei es in den Toggenburger Wäldern aber nicht gekommen.

Vor allem am Donnerstag und Freitag glich das Toggenburg einer weissen Wintermärchenwelt. Dieser Schnee im Toggenburg war laut Gantner pulvrig leicht. Die grossen Schneemengen hätten eher in den Tallagen zu einigen Schneebrüchen geführt. Am Sonntag hätten die höheren Temperaturen und der erneute Schneefall die Gefahrenlage eher noch verschärft.

Im Coronawinter greifen in der Ostschweiz viele unerfahrene Berggänger nach Schneeschuhen und Tourenski. Gantner weist auf die Gefahr einer Schneeschuhwanderung abseits eines gesicherten Weges hin. «Durch den nassen, schweren Schnee herrscht im Toggenburg aktuell erhebliche Lawinengefahr, auch in tieferen Lagen ist mit Gleitschneerutschen zu rechnen.»