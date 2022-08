Wil/Toggenburg: Hallenbäder bereiten sich auf Strommangel vor

Wil/Toggenburg «Das Thema wird bei fast jedem Znüni angesprochen»: Die Hallenbäder in der Region bereiten sich auf eine Stromknappheit im Winter vor Diesen Winter könnte es in der Schweiz zu einem Strommangel kommen. Als eine der ersten Massnahmen sieht der Bund vor, die Hallenbäder zu schliessen. Das sagen die Schwimmbäder in Wil, Oberuzwil und Bütschwil. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Schwimmen im Hallenbad Bergholz in Wil: Ob dies den ganzen Winter möglich ist, wird sich zeigen. Bild: Christof Sonderegger

«Nach Corona ist die Stromknappheit in unserem Team ein Gesprächsthema, das bei fast jedem Znüni einmal angesprochen wird», erzählt Felix-Lukas Graf. Er ist der Betriebsleiter des Hallenbads in Bütschwil.

Noch ist es heiss und die Leute tummeln sich im Freibad, in Seen oder Flüssen. Der Gedanke an Hallenbäder ist noch weit weg. Doch diese bereiten sich bereits auf den Winter vor. Denn der Strom könnte diesen Winter knapp werden. Dann hiesse es: Strom sparen. Davon wären auch die Schwimmbäder betroffen.

Der Massnahmenplan des Bundes sieht bei einer Strommangellage vor, als Erstes zum Sparen aufzurufen. Dann würden Einschränkungen oder Verbote nicht zwingend benötigter Geräte und Anlagen folgen, Kontingentierungen bei Grossverteilern, schliesslich würde das Netz für einige Stunden abgeschaltet werden.

Kommt es zur zweiten Massnahme, der Einschränkung von nicht zwingend benötigten Anlagen, so könnte beispielsweise der Betrieb von Leuchtreklamen, Saunen oder Hallenbädern verboten werden.

Geringer Handlungsspielraum

Felix-Lukas Graf, Betriebsleiter des Hallenbads Bütschwil. Bild: PD

Der Chefbademeister vom Hallenbad Bütschwil sagt: «Wenn eine Stromknappheit eintrifft, würde es wahrscheinlich ganz schnell gehen und die nötigen Vorkehrungen würden uns mit einem gewissen Handlungsspielraum vorgeschrieben werden.»

Das Stromsparen ist im Hallenbad nicht ganz so einfach. Graf erklärt: «Im Hallenbad brauchen wir Energie für die Wasserumwälzung sowie für die Raum- und Wassererwärmung. Die Erwärmung lässt sich leicht verstellen und nach unten schrauben.» Anders bei der Wasseraufbereitung. Energie für die Wasserumwälzung, also Pumpen, Kompressoren, Schaltungen, Steuerung sowie die Hallenlüftung, könne man nicht einfach durch das Drehen einer Schraube sparen.

Dennoch hat Graf Massnahmen eingeleitet, um Energie zu sparen. Beispielsweise werden seit April, seit er der neue Betriebsleiter des Hallenbads ist, die Anlagen nur noch mit kaltem Wasser abgespritzt statt mit warmen. Auch die Gastronomie würde mehr darauf achten, dass Restwärme zum Kochen gebraucht werde oder der Gefrierschrank seine Temperatur hält. Weiter sagt er:

«Auch der einzelne Badegast kann mit bewusstem Duschen einen Beitrag leisten.»

Interne Vorbereitungen laufen

Christian Tröhler, Verwaltungsratspräsident der Wiler Sportanlagen AG. Bild: PD

Der Sportpark Bergholz in Wil bereite sich aktuell intern auf den Winter vor, sagt Christian Tröhler, Verwaltungsratspräsident der Wiler Sportanlagen AG (Wispag). Komme der Entscheid des Bundesrates, die Hallenbäder zu schliessen, müsse man dies «halt» tun, so Tröhler.

Anfang September werde man mit den Technischen Betrieben Wil (TBW), die Strom- und Gaslieferant des Sportparks sind, die aktuelle Lage besprechen. Wie die Wispag allenfalls Strom und Gas sparen könne oder welche finanziellen Konsequenzen sich ergeben würden, kläre man derzeit ab. «Es ist noch zu früh, darauf Antworten zu geben», sagt Tröhler. Gedanken darüber mache man sich aber bereits seit zwei Monaten.

Die Wispag kämpft mit einem strukturellen Defizit. Die Rechnung vom vergangenen Jahr schloss mit einem Minus von 2,1 Millionen Franken ab. Für diese Saison wurden deshalb die Eintrittspreise für das Frei- und Hallenbad erhöht.

Wie die Situation im Winter tatsächlich aussehe, wisse man jetzt noch nicht, sagt Tröhler. Schliesslich sei man auch von Strom- und Gaslieferanten abhängig.

«Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu wahren und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es so weit ist.»

Erst Corona, dann Stromknappheit

In Oberuzwil liegt das nächste öffentliche Hallenbad. Dort seien keine speziellen Vorbereitungen nötig, sagt Claudia Lenz, Bereichsleiterin Bäder und Schulanlagen. «Wenn eine Einschränkung oder ein Verbot kommt, wird situativ entschieden.»

Bei einer Schliessung müsste der Betrieb vorübergehend eingestellt werden. Das hätte Auswirkungen für die Schulen mit ihrem Schulschwimmen, aber auch Schwimmkurse, verschiedene Mieter und das öffentliche Schwimmen wären betroffen.

Betreffend Stromsparen sagt Lenz: «Da unser Hallenbad erst im 2017 total saniert wurde, sind wir praktisch auf dem neusten Stand der Technik. Wir verfügen zum Beispiel über frequenzgesteuerte Pumpen und LED-Beleuchtung.» Eine Möglichkeit, um Strom zu sparen, wäre zum Beispiel die Verkürzung der Öffnungszeiten.

Im Jahr 2017 wurde das Hallenbad Oberuzwil saniert. Bild: Jürg Zürcher

Erst Corona, dann Stromknappheit: Ob das den Mitarbeitenden nicht zusetzt? In den drei Hallenbad-Betrieben ist man optimistisch, auch diese Situation meistern zu können. Graf vom Hallenbad Bütschwil sagt, dass die Mitarbeitenden mit Herzblut ihren Beruf ausüben würden und dass sie trotz der aktuell speziellen Zeit zuversichtlich seien.

