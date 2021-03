Wil/Toggenburg «Das tat schon sehr weh» – Weshalb Metzger im Coronajahr trotz vieler Kunden finanziell bluten mussten Metzgereien in der Region haben während der Pandemie unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Auch wenn plötzlich mehr Kunden in den Verkaufsläden standen, mussten viele Unternehmer schwere Verluste hinnehmen. Grosse Fleischverarbeiter hingegen kamen weitgehend unbeschadet durch die Krise. Rossella Blattmann 27.03.2021, 05.00 Uhr

Metzger Reto Rust (links) und sein Team bei der Arbeit.

Bild: Arthur Gamsa

Eine grillierte Bratwurst, ein saftiges Steak oder ein knuspriges Poulet. Trotz Veganboom geniessen Ostschweizerinnen und Ostschweizer gerne ein Stück Fleisch. Daran hat auch das Coronavirus nichts geändert.

Die Schweizer Detailhändler haben im Pandemiejahr 2020 so viel Umsatz mit Fleisch gemacht wie noch nie. Gemäss Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erreichte der Fleischbereich mit einem Umsatzplus von 13,7 Prozent einen neuen Rekordwert von über 5 Milliarden Franken. Auch die Metzgereien konnten ihre Umsätze gemäss dem Bericht deutlich steigern.

In der Region Wil/Toggenburg zeigt sich: Die Metzgereien und die grossen Fleischverarbeiter haben im Coronajahr 2020 unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

«Plötzlich hat es ‹gräblet›»

Metzger Reto Rust

Bild: Arthur Gamsa

Metzgermeister Reto Rust (35) ist Inhaber der Metzgerei Rust in Neu St.Johann. Mit seiner Frau Silvia und seinen drei Kindern lebt er wenige Meter von der Metzgerei entfernt. Rust verkauft das Fleisch der Rinder, Kälber, Schweine und Lämmer, die er und seine Angestellten schlachten, direkt im Verkaufsladen.

Mit dem Lockdown veränderten sich die Essgewohnheiten. Die Restaurants waren geschlossen; wenn sich die Leute am Freitagabend zum Glas Rotwein ein Rindsfilet gönnen wollten, dann mussten sie es selber braten. Das kam kleinen regionalen Familienbetrieben wie der Metzgerei Rust zugute. Metzgermeister Reto Rust (35) kann sich noch gut an den 16. März 2020 – den Tag, an dem die Schweiz in den Lockdown ging – erinnern. Er sagt:

«Plötzlich hat es ‹gräblet›. Wir hatten im Laden so viel zu tun wie noch nie um diese Jahreszeit.»

Ein Mal pro Woche, am Donnerstag, wird in der Metzgerei Rust geschlachtet. Die Rinder und Kälber hängen im Kühlraum, bevor das Fleisch verarbeitet wird. Bild: Arthur Gamsa

Rust schlachtet nicht nur für den eigenen Betrieb, er bietet auch sogenannte Lohnschlachtungen an: «Bauern aus der Region bringen uns ihre Tiere, wir schlachten sie und die Bauern verkaufen das Fleisch direkt ab Hof oder in ihrem Hofladen.»

Im vergangenen Jahr habe er mehr als sonst Fleisch für Bauern in der Region produziert, sagt Rust. Der 35-Jährige ergänzt:

«Die Menschenmassen in den Geschäften der bekannten Detailhandelriesen haben die Menschen abgeschreckt und aufs Land – in die Hofläden, die regionalen Metzgereien, den Bäcker um die Ecke – getrieben.»

Zudem entfiel im Homeoffice für viele der Arbeitsweg. «Die Leute hatten auf einmal mehr Zeit fürs Kochen», sagt Rust. Dies habe er auch in seinem Laden gespürt. «Die Kunden verlangen seit Pandemieausbruch wieder nach in Vergessenheit geratenen Fleischsorten wie Voressen oder Siedfleisch, deren Zubereitung Zeit braucht.»

Frische Cervelats werden in der Metzgerei Rust in Neu St.Johann im Wasserbad abgekühlt.

Bild: Arthur Gamsa

Cateringgeschäft eingebrochen

In anderen Geschäftsbereichen hatte auch die Metzgerei Rust während der Pandemie zum Teil massive Einbussen. Reto Rust liefert, wie viele andere Metzgereien, auch Fleisch für Restaurants und Betriebskantinen. Daneben bietet er auch einen Cateringservice an. «In diesen Bereichen hat es uns natürlich getroffen.»

Mit einem Grossteil der Belegschaften zu Hause sei die Nachfrage der Kantinenköche nach Fleisch gesunken. Geburtstagsfeste, Firmenanlässe, Weihnachtsessen fielen wegen Corona ins Wasser. So auch die Generalversammlung der Raiffeisenbank Obertoggenburg, für die Rust das Catering hätte ausrichten sollen. Er sagt:

«Wir haben einen Grossauftrag für über 1000 Gäste verloren. Das tat schon sehr weh.»

Rust und sein Familienbetrieb in Neu St. Johann sind bisher vergleichsweise glimpflich durch die Coronakrise gekommen. «Insgesamt haben wir 2020 gegenüber dem Vorjahr 20 Prozent weniger Umsatz gemacht.» Andere Metzger, die fast nur für Restaurants und Kantinen Fleisch produzierten, habe es viel härter getroffen, so Rust. «Ein Kollege von mir aus der Region hat wegen Corona 2020 80 Prozent weniger Umsatz gemacht.» Doch von Glück will der Metzger nicht sprechen:

«Wir hatten einfach weniger Pech.»

Der Lehrling von Reto Rust fischt die abgekühlten Cervelats aus dem Wasser und hängt sie auf.

Bild: Arthur Gamsa

Mehr als ein Drittel weniger Umsatz

Mehr Pech im Pandemiejahr 2020 hatte die Keller Metzg in Wil. Geschäftsleiter René Bodmer sagt:

«Ein guter Drittel des Gesamtumsatzes ist abzuschreiben, bei noch gleich vielen Angestellten.»

Laut Bodmer ist der Ladenumsatz in der Keller Metzg zwar «sehr erfreulich» gestiegen. Es sei sogar eine kleine Prozentzahl Neukundschaft zu spüren, welche sich nachhaltiger und regionaler ernähren möchte. Doch die Gastronomie sei durch die Schliessungen auf einem Nullpunkt. Bodmer sagt:

«Take-aways sind ein Tropfen auf einen sehr heissen Stein.»

Auch bei der Metzgerei in der Äbtestadt ist das Cateringgeschäft komplett eingebrochen. Bodmer spricht von einer «glatten Null».

Bei den Fleischverarbeitern klingeln die Kassen

Anja Koletzki, Mediensprecherin der Ernst Sutter AG.

Bild: PD

Neben den kleinen Metzgereien haben in der Region Wil/Toggenburg auch zwei grosse Fleischverarbeiter Standorte: die Micarna und die Ernst Sutter AG (Suttero), beide in Bazenheid.

Insbesondere nach dem Lockdown im März habe der Detailhandel sehr grosse Mengen an Fleisch nachgefragt, sagt Anja Koletzki, Mediensprecherin der Ernst Sutter AG. Als Zulieferer für die Gastronomie habe die Ernst Sutter AG die Coronakrise zwar gespürt, sagt Koletzki. Doch sie ergänzt:

«Die Umsatzeinbrüche im Gastronomie- und Eventbereich konnten durch die sehr hohen Bestellmengen des Detailhandels weitgehend kompensiert werden.»

Die Micarna habe – wie alle Fleischverarbeiter – ein sehr gutes Jahr hinter sich, die Umsatzziele seien weit übertroffen worden, sagt Marcel Schlatter, Leiter der Medienstelle des Migros-Genossenschafts-Bundes. Zahlen werde die Migros am kommenden Dienstag bekanntgeben.