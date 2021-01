flawil Das Gesicht hinter dem Härtefall – diese Wirtin hat beim Kanton finanzielle Unterstützung beantragt Seit dem 4. Januar können Betriebe aus gewissen Branchen im Kanton St. Gallen Härtefallentschädigungen beantragen. Die Wirtin vom «Rössli» in Flawil hofft auf einen positiven Entscheid. Lara Wüest 15.01.2021, 05.00 Uhr

Abgetischt und aufgestuhlt: Viele Restaurants mussten in der Coronakrise bereits Stellen abbauen. Bild: Michel Canonica

Schon einmal durchlebte die Wirtin Irene Baumann mit ihrem Restaurant keine einfache Zeit. Sie stand damals ganz am Anfang, hatte gerade die Pacht für das «Rössli» in Flawil übernommen. Von Grund auf musste sie alles aufbauen. Das «Rössli» hatte in der Zeit vor Baumann so viele Wirtewechsel erlebt, dass der Ruf nicht der beste war. Zudem wagte Baumann nach langen Jahren als Angestellte in der Gastrobranche den Schritt in die Selbstständigkeit. «Meine Angst vor dem Scheitern war gross», erinnert sich die 52-Jährige.

Irene Baumann, Wirtin des «Rössli» in Flawil. Bild: Hans Suter

Zehn Jahre ist das nun her. Längst ist aus dem «Rössli» eine florierende Gastwirtschaft im Herzen Flawils geworden, die auf Produkte aus der Region setzt. Dass Baumann einst finanzielle Unterstützung beim Kanton wird beantragen müssen – nicht einmal in der schwierigen Zeit am Anfang hätte sie das für denkbar gehalten. Doch nun hat sie genau das getan: Sie hat beim Kanton St. Gallen einen Antrag auf Härtefallentschädigung eingereicht. «Ich muss jetzt meine Arbeitsplätze sichern», sagt sie, «ich kann nicht länger auf die Einnahmen verzichten.»

Härtefälle: Das Thema der Stunde

So wie Irene Baumann geht es derzeit vielen Wirtinnen und Wirten in der Schweiz. Die zweite Welle gehe ihnen längst an die Substanz, sagen zahlreiche von ihnen. Der Bund hat für sie – wie auch für Betriebe aus anderen Branchen – eine Härtefallentschädigung vorgesehen. Im Kanton St.Gallen kann diese seit dem 4. Januar beantragt werden. Diese Härtefallgelder sind das Thema der Stunde. Die Anforderungen für eine Entschädigung waren bis vor kurzem hoch: So mussten die Unternehmen zum Beispiel einen Umsatzrückgang von 40 Prozent verzeichnen, um als Härtefall zu gelten.

Für viele Betriebe war das nicht annehmbar, sie setzten sich zur Wehr. Insbesondere die Beizer. Am Mittwoch hat der Bundesrat den Zugang zu den Härtefallgeldern vereinfacht. Betriebe, die seit November 40 Tage oder mehr geschlossen haben müssen, gelten nun automatisch als Härtefall. Zudem erhalten die Betriebe mehr Geld: Neu liegt die Obergrenze für jene Beiträge, die sie nicht zurückzahlen müssen, bei 20 statt 10 Prozent des Jahresumsatzes.

Weniger Umsatz, weniger Angestellte

Irene Baumann ist eines der Gesichter hinter einem solchen Härtefall. 40 Prozent weniger Umsatz hat sie im vergangenen Jahr gemacht, in ihrer Kasse fehlten Ende Jahr mehrere hunderttausend Franken. 21 Angestellte, verteilt auf 16 Vollzeitstellen, hatte Baumann Anfang Jahr. Jetzt sind es noch 18 Mitarbeitende, verteilt auf 13,5 Vollzeitstellen. Viele von ihnen sind derzeit in der Kurzarbeit. Sich selber zahlt die Wirtin schon länger keinen Lohn mehr. Privat kann sie das finanziell verkraften.

Im Sommer, nach dem ersten Lockdown, dachte Baumann noch, dass sie das alles wegstecken würde. Sie sagt:

«Im Juni hatten wir viele Reservationen für den Rest des Jahres.»

Vor allem für Weihnachtsessen ist das Restaurant beliebt. Doch dann kam die zweite Welle. Und die Öffnungszeiten wurden zuerst immer kürzer, dann musste das «Rössli» wieder ganz zumachen. Die meisten Weihnachtsessen fielen aus. Da wusste Wirtin Baumann, dass sie mit dem Schlimmsten rechnen musste. Auch die Cateringaufträge, die sonst einen wichtigen Teil des Umsatzes ausmachen, waren nur noch ein Tropfen auf den heissen Stein. «Das Catering habe ich vor allem für meine vier Lernenden aufrechterhalten», sagt Baumann. «Ich habe ja immer noch einen Lehrauftrag.»

Erste Härtefallgelder voraussichtlich Ende Januar ausbezahlt

Linus Thalmann, Besitzer des «Toggenburgerhofs» und SVP-Kantonsrat. Bild: PD

Irene Baumann zählt zu jenen, die bereits Hilfe beim Kanton eingefordert haben. Nun, da der Bund die Hürden für die finanzielle Unterstützung gesenkt hat, dürften noch mehr Gastronomen aus der Region hinzukommen. Einer von ihnen ist der Gastronom und SVP-Kantonsrat Linus Thalmann. Ihm gehört der «Toggenburgerhof» in Kirchberg. Er sagt:

«Sobald ich kann, werde ich die Unterstützung beantragen.»

Der Kanton bittet die Betriebe derzeit, keine weiteren Anträge einzureichen, bis die kantonalen Voraussetzungen angepasst sind. Gemäss Karin Jung, der Amtsleiterin des St.Galler Amts für Wirtschaft und Arbeit, dürfte das aber in ein paar Tagen der Fall sein. «Im Verlauf der nächsten Woche können gemäss der neu geltenden Bestimmungen Härtefallgelder beantragt werden», sagt sie. Erste Härtefallgelder würden voraussichtlich bis Ende Januar 2021 ausbezahlt.

Auch der «Toggenburgerhof» hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld eingenommen. «Normalerweise haben wir im Restaurant und im Hotel einen Umsatz von 2,8 Millionen Franken», sagt Thalmann. Jetzt sei dieser um 35 Prozent eingebrochen. Zum «Toggenburgerhof» gehört auch ein Hotel.

Thalmann musste bereits Stellen abbauen. Zwar hat er niemandem gekündigt, doch zwei Arbeitsverträge, die ausliefen, hat er nicht erneuert. Vor der Krise hatte er 36 Angestellte, jetzt sind es 34. Auch er dachte nach der ersten Welle, dass es wieder gut kommt. Hoffte auf den Sommer und vor allem: einen starken Winter. Den Covid-Kredit, den er beantragt hatte, wollte er rasch zurückzahlen. Doch auch ihm machte die zweite Welle einen Strich durch die Rechnung. «Ab da wurde es besonders schlimm», sagt er.

Arbeit, die trotzdem anfällt

Irene Baumann wartet noch auf die Entscheidung des Kantons. Jeden Tag steht sie im Restaurant, Arbeit fällt schliesslich immer an: Die Lernenden müssen betreut, das Inventur gemacht und die Rechnungen für die Fixkosten bezahlt werden. Ob das Geld vom Kanton am Ende reichen würde, um ihren Betrieb zu retten? Sie habe keine Ahnung, sagt Baumann. «Wir wissen ja nicht, was in dieser Krise noch alles kommt.»

Den Antrag für die Hilfsgelder einzureichen, fiel ihr nicht leicht. Sie sagt:

«Manche Leute sagen sofort, der Betrieb habe schlecht gewirtschaftet.»

Doch das stimme nicht. «Niemand kann mit so hohen Umsatzeinbussen überleben.»

Dass Baumann nun öffentlich darüber spricht, hat damit zu tun, dass sie anderen Mut machen will. Baumann ist Vizepräsidentin des St. Galler Kantonalverbandes für Hotellerie und Restauration und weiss, dass andere Gastronomen davor zurückschrecken, für ihren Betrieb Hilfsgelder zu beantragen. Zugleich geht es Baumann aber auch um ihre Leute und ihr Gewissen: «Ich habe die Verantwortung für meine Angestellten und Lernenden.» Die Wirtin will sich am Schluss nicht selber vorwerfen müssen, dass sie nicht alles versucht hat.