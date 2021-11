Coronafälle in Alters- und Pflegeheimen in Wil und Brunnadern

Wil/Toggenburg Coronafälle in Wil und Brunnadern – so ist die Situation in den Alters- und Pflegezentren der Region Mit den steigenden Fallzahlen sind auch immer mehr Alters- und Pflegeheime in der Region Wil und Toggenburg von Coronaansteckungen betroffen. Die Schutzmassnahmen wurden entsprechend verschärft. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Im Alterszentrum Sonnenhof sind elf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bild: Dinah Hauser

Elf neue Fälle innerhalb weniger Tage. Im Alterszentrum Sonnenhof in Wil ist es erneut zu Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen. Auch im Toggenburg ist die Lage ernst. Im Seniorenheim Neckertal in Brunnadern sind aktuell sechs Personen einer Wohngruppe infiziert. Heimleiter Roman Strübi sagt: «Wir warten auf die Booster-Impfung.»

Die Coronafallzahlen steigen in der ganzen Schweiz: Das Bundesamt für Gesundheit meldet am Donnerstag 6017 Neuansteckungen für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 3886 Fälle. Die fünfte Coronawelle hat nun auch die Pflege- und Altersheime in der Region Wil/Toggenburg erreicht, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt.

Mildere Verläufe und mehr Erfahrung

Alard du Bois-Reymond, Vorsitzender der Geschäftsleitung Thurvita Bild: Urs Bucher

«Wegen der Impfung sind die Verläufe der Krankheit weniger schlimm», sagt Alard du Bois-Reymond, Geschäftsleiter der Thurvita, zu der auch das Alterszentrum Sonnenhof gehört. Die Impfquote in den Heimen von Thurvita liege bei fast 90 Prozent, was sehr hilfreich sei. Zwei von fünf Heimen der Thurvita seien momentan von Corona betroffen: der Sonnenhof und das Pflegezentrum Fürstenau in Wil. «In der Fürstenau gibt es zum Glück nur noch einen Fall, die anderen sind alle wieder genesen. Wir hoffen, dass wir das Virus eingedämmt haben», sagt du Bois-Reymond.

Heute sei es einfacher, mit dem Virus umzugehen als noch vor einem Jahr. Das liege an der Erfahrung, sagt der Thurvita-Geschäftsleiter. «Das grösste Risiko ist das Personal, das auf den infizierten Etagen arbeitet.» Sowohl in den Thurvita-Heimen als auch im Seniorenheim Neckertal gelten daher zurzeit zusätzliche Schutzmassnahmen. Wie der Neckertaler Heimleiter Strübi erläutert, trage das Personal in der infizierten Wohngruppe Schutzanzüge und FFP2 Masken.

Im Seniorenheim Neckertal Brunnadern ist momentan die Demenz-Wohngruppe betroffen. Die Menschen dort seien sowieso relativ isoliert. Für sie gebe es also keine grosse Veränderung, sagt der Heimleiter. «Das erleichtert es natürlich.» Im Sonnenhof in Wil sind keine dementen Menschen betroffen, worüber Alard du Bois-Raymond froh ist. Denn im Sonnenhof sei es fast unmöglich für eine demente Person, die Schutzmassnahmen einzuhalten.

Tiefe Impfquote in der Demenzabteilung

Roman Strübi, Heimleiter Seniorenzentrum Neckertal Bild: Urs M. Hemm

Fast ein Jahr lang ist das Seniorenheim Neckertal Brunnadern von Ansteckungen verschont geblieben, doch nun kam es zum dritten Mal zu einem Ausbruch. Gemäss Strübi sind drei der sechs Infizierten geimpft. Diese tiefe Quote hänge damit zusammen, dass bei dementen Menschen die Angehörigen über die Impfung entscheiden. Wenn die Demenz weit fortgeschritten sei, würden die Angehörigen oft auf die Impfung verzichten, sagt Strübi.

Auch jemand vom Personal habe sich angesteckt. «Schon die Abwesenheit von einer Person hat grosse Auswirkungen auf das Personal», sagt der Heimleiter. Wenn sich dann noch mehr Mitarbeitende anstecken würden, summiere sich das schnell. Die Angst vor zu grosser Personalbelastung ist in den betroffenen Heimen gross.

Wie das Virus hineinkam, ist im Sonnenhof Wil und im Seniorenheim Neckertal unklar. Im Sonnenhof hätten sich die Bewohnenden vor allem gegenseitig angesteckt. Der Neckertaler Heimleiter Roman Strübi sagt: «Es geht nicht um eine Schuldfrage.» Es gehe darum, das Virus so schnell wie möglich zu eliminieren und den Bewohnenden so viel Lebensqualität und Sicherheit wie möglich zu bieten.

Nicht alle Zentren sind betroffen

Es gibt aber auch Heime, die zurzeit keine Coronafälle zu verzeichnen haben, wie zum Beispiel das Haus für Betagte Sonnegrund in Kirchberg. Seit einem Jahr wurde das Heim nicht mehr vor der Pandemie heimgesucht und dies, obwohl es keine aussergewöhnlichen Schutzmassnahmen umsetze. «Wir haben Glück», sagt die Heimleiterin Martha Storchenegger.

Auch im Marienfried und im Sonnmatt Uzwil hat es im Moment keine Coronafälle. «Diese ruhige Phase ist wichtig für das Personal.» sagt Heimleiter Kurt Marti. Beide Seniorenzentren mussten im vergangenen Jahr viele Ansteckungen und auch Todesfälle verzeichnen. Aber natürlich sei die Situation nach wie vor unsicher. Es könne schon morgen ganz anders aussehen. Auch das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil meldet keine neuen Fälle nach dem grösseren Ausbruch Anfang Oktober.