Wil/toggenburg Christkinder zu Coronazeiten: Nicht alle Spitäler verzeichnen steigende Geburtenzahlen Dieses Jahr gab es einige Weihnachtskinder in den Spitälern der Region und Umgebung. Während das Kantonsspital St.Gallen und das Spital Grabs mehr Geburten als im Vorjahr verzeichnen, betreut das Spital Wil weniger Schwangere. Auch im Spital Linth seien weniger Schwangere angemeldet. Dinah Hauser 28.12.2020, 17.16 Uhr

Die ersten «Corona-Babys» dürften bereits auf der Welt sein. Diesjährige Weihnachtskinder wurden zu einer speziellen Zeit gezeugt.

Bild: Gaetan Bally

Die meisten werdenden Eltern freuen sich darauf, das neue Lebewesen in der Welt begrüssen zu dürfen. In einigen Fällen wird es sogar ein Christkind. Die diesjährigen Weihnachtskinder sind allerdings zu einer speziellen Zeit gezeugt worden. Rechnet man zurück, so landet man im Frühjahr 2020 Anfang Lockdown – die ersten «Corona-Babys» dürften also schon auf der Welt sein. Anfang Jahr wurde noch vorhergesagt, dass mehr Kinder zu erwarten sind. Doch ist dem wirklich so?

Die Zahlen des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG) lassen zumindest auf einen geburtenstarken Jahrgang schliessen. Bereits am 16. Dezember vermeldete dieses die 2000. Geburt, weitere 70 Kinder würden bis zum Jahresende erwartet. Damit verzeichnet das Spital zum dritten Mal in Folge mehr als 2000 Neugeborene. Dies sei vor 2018 nur in den Babyboomer-Jahren 1963 und 1964 vorgekommen.

Auch das Spital Grabs, das nahe dem Obertoggenburg liegt, verzeichnet dieses Jahr mehr Geburten. Bis zum 16. Dezember waren es 878 Kinder; 2019 waren es 807. Damit könnte der Geburtenrekord von 2018 (891 Kinder) gebrochen werden.

Weniger Anmeldungen von Schwangeren

Im Spital Wattwil gibt es seit einiger Zeit keine Geburtenabteilung mehr, weswegen einige Toggenburgerinnen auch nach Uznach ins Spital Linth ausweichen – dieses Jahr bereits 90, wie Stefanie Huggle, Chefärztin der Frauenklinik, sagt. Hier erblickten dieses Jahr bisher 406 Kinder das Licht der Welt; vier davon über die Weihnachtstage. Das sind rund 20 Geburten mehr als im Vorjahr. Bis zum Jahreswechsel werden noch etwa vier Kinder erwartet. Corona will die Chefärztin den Geburtenanstieg jedoch nicht zuschreiben. «Wir haben derzeit weniger Anmeldungen. Allgemein war der Dezember ein schwacher Monat.» Jedoch hat Huggle das Gefühl, dass nach der Eröffnung der neuen Gebärsäle im September mehr Schwangere sich beim Spital Linth meldeten.

Die Geburtenstation im Spital Wil verzeichnet insgesamt weniger Geburten für das aktuelle Jahr. «Wir merken, dass wir gerade im letzten Quartal etwas weniger Schwangere und auch weniger Geburten betreuen», sagt Frank Liedke, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Bis zum 27. Dezember erblickten 556 Babys das Licht der Welt; Christkinder gab es allerdings keine. Im Vorjahr waren es noch 615 Geburten, und im Jahr 2018 kamen 585 Kinder zur Welt.

Es stimme, dass in der ersten Coronawelle aufgrund der Erfahrungen von vorausgegangenen Krisenzeiten mehr Geburten prognostiziert wurden. Liedke verweist auf neue Studien aus Japan, China sowie auf die neusten Zahlen aus Deutschland. «Sie zeigen einen gegenläufigen Trend. Es scheint so, dass es eher weniger Neugeborene in 2020 geben wird.» Für die Schweiz lägen genauere Zahlen sowie Studien erst im Frühjahr 2021 vor.

Trotz Corona zur Untersuchung

Der weibliche Körper und die Psyche verändern sich bei einer Schwangerschaft enorm. Mit dem Coronavirus kam dieses Jahr eine zusätzliche Belastung hinzu, denn Schwangere werden zur Risikogruppe gezählt. Dies nicht, weil sie ein höheres Risiko haben, sich anzustecken, als Nichtschwangere, wie Liedke erklärt. «Bei einer manifesten Erkrankung sind ein schwerer Krankheitsverlauf wahrscheinlicher und die Behandlungsmöglichkeiten von Schwangeren stark eingeschränkt.»

Auf die vorgesehenen Kontroll- und Ultraschalluntersuchungen sollten – auch bei einer Covid-Infektion – nicht verzichtet werden. «Gerade weil das Coronavirus noch neu ist, wir noch nicht ausreichend wissenschaftlich gesicherte Daten haben und, weil die Infektionszahlen wieder ansteigen», sagt der Chefarzt. Wer auch nur ein Symptom hat, dass auf eine Covid-19-Infektion schliessen lässt, sollte sich umgehend testen lassen und mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen und der Hebamme das weitere Vorgehen besprechen.

Jede Infektion erhöht das Risiko einer Frühgeburt

Doch nicht nur das neuartige Coronavirus kann zu Komplikationen führen. «Grundsätzlich es ist so, dass jede Infektion in der Schwangerschaft das Risiko für eine Frühgeburt erhöht», sagt Liedke. Bei Schwangeren, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sei es etwas häufiger zu Frühgeburten gekommen. Auch werde in der Wissenschaft von Wachstumsverzögerungen oder gar Totgeburten bei infizierten Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel berichtet. Jedoch könnten diese Vorkommnisse noch nicht zuverlässig bewertet werden, da umfangreiche Studien ausstehen, sagt Liedke.

Auch für Schwangere gilt Isolationspflicht bei einer bestätigten Corona-Infektion. Sie können aber ambulant behandelt werden, wenn der allgemeine Gesundheitszustand stabil ist und nur leichte Symptome auftreten. «Covidpositive Frauen sollten am besten in einem Spital gebären und wenn möglich auch unter der Geburt eine Maske tragen, um ihren Partner, aber vor allem auch die Hebammen und Ärzte zu schützen», sagt Liedke.

Besonders in der Geburtsendphase der Geburt würden die meisten Frauen allerdings so aktiv ein- und ausatmen, dass es ihnen unmöglich sei, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Deshalb tragen die Hebamme und die Ärztin oder der Arzt zusätzlich spezielle Schutzkleidung. Für covidpositive Frauen ändere sich an der Betreuung während der Geburt aber laut Liedke nichts. «Allerdings müssen sie auf Wassergeburten und den Gebrauch von Lachgas zur Schmerzerleichterung verzichten, denn internationale Studien vermuten eine erhöhte Aerosolbildung.» Verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand, werden Schwangere ins Kantonsspital nach St.Gallen verlegt.

Als unwahrscheinlich gilt derzeit eine Übertragung der Infektion von der Mutter zum Kind in der Schwangerschaft. Dies verhalte sich ähnlich, wie es bei den verwandten Virenarten von Sars und Mers in der Vergangenheit beobachtbar war. Jedoch seien auch hier zum aktuellen Zeitpunkt keine zuverlässigen Aussagen machbar, wie Liedke sagt.

Betreuung und Besuchsverbot

Derzeit herrscht ein Besuchsverbot in den Spitälern des Kantons St.Gallen. Frisch gebackene Eltern müssen daher auf Besuche verzichten. «Aus den Erfahrungen des ersten Besuchsverbots wissen wir aber, dass viele Frauen es letztlich sogar schätzen, wenn sie durch das Ausbleiben des Besuchs mehr Ruhe haben», sagt Liedke. Eine Ausnahme gibt es für den Partner der Schwangeren. Dieser darf bei der Geburt dabei sein sowie die Tage danach. Auch auf der Website des Spital Linth ist aufgeführt, dass diese Ausnahme gilt. «Wir wissen, dass eine vertraute Person eine enorme Unterstützung für die Gebärende sein kann», sagt Liedke. Doch selbst wenn keine Begleitperson mitkommt, ist die Frau nicht allein, denn die Hebammen sind für sie da.

Das geltende Besuchsverbot bedeutet allerdings auch, dass die Schwangere alleine zu den Vorsorgeuntersuchungen geht. Ausnahmen davon sind die beiden grossen Ultraschalluntersuchungen im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel, wie Liedke sagt. Oder auch, wenn die Schwangere eine Person zur Übersetzung benötigt.

Das Familienzimmer steht frisch gebackenen Eltern in Wil auch während der Coronapandemie zur Verfügung. Bild: PD

Stillen mit Maske

Bei der Aufnahme ins Spital werden alle Schwangeren mit Covid-19-Symptomen vor der Geburt mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Und nach der Geburt und im Wochenbett wird einer positiv getesteten Mutter dringend empfohlen, beim Stillen und der Betreuung ihres Säuglings einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Denn es sei davon auszugehen, dass das Baby covidnegativ ist. Stillen sei aber erlaubt und werde sogar gefördert. «Das Coronavirus konnte bisher nicht in der Muttermilch nachgewiesen werden», sagt Liedke. Bei den wenigen positiven Coronanachweisen bei Neugeborenen seien bislang keine statistisch relevanten schwerwiegenden Krankheitsverläufe beschrieben worden.

Sorgen und Wünsche der werdenden Eltern seien immer noch dieselben, trotz Pandemie, sagt Liedke.

«Die grösste Sorge dreht sich natürlich um die Gesundheit des Babys. Das hat sich nicht verändert, doch mit Corona sehr verstärkt.»

Er empfiehlt Schwangeren, die Schutzmassnahmen einzuhalten. Also Abstand zu halten, besonders zu Personen mit Erkältungssymptomen, häufig und gründlich die Hände zu waschen und die sozialen, physischen Kontakte zu reduzieren. «Ein Spaziergang in der Wintersonne und ein Gespräch mit einer guten Freundin können dagegen Sorgen und Ängste reduzieren und die Stimmung und das Wohlbefinden steigern – und das tut auch dem Immunsystem gut.»

Liedke spricht auch Sorgen und Ängste rund um die Geburt an, weil zurzeit das Angebot an Geburtsvorbereitungskursen stark eingeschränkt ist. Sicherheit sei ein weit verbreiteter Wunsch von werdenden Eltern – auch vor der Coronapandemie. «Kompetente Information und Begleitung können viel dazu beitragen, dass sich die Schwangeren sicherer fühlen.»

Wurden vor der Pandemie noch regelmässig Rundgänge der Geburtenstationen in der Region Wil-Toggenburg angeboten, fallen diese nun aus. Jedoch gibt es digitale Angebote. So hat etwa das Spital Linth ein Video auf deren Website aufgeschaltet, in dem die Gebärsäle und die Wochenbettstation gezeigt werden. Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg setzt immer noch auf den monatlichen Informationsabend. Dieser findet allerdings digital per Video statt. Dabei steht auch ein Live Chat zur Verfügung, um Fragen zu stellen. Auch bei Kursen werden derzeit Online-Alternativen geprüft.