Vor Fasnachtsstart: Die Guggen suchen Musikanten

Wil/Toggenburg Auf der Suche nach Musikanten: Für manche Guggen ist der Einstieg in den Fasnachtsalltag nach der Pandemie nicht leicht Am Freitag beginnt die fünfte Jahreszeit. Nicht alle Guggen in den Regionen Wil und Toggenburg zählen so viele Mitglieder, wie sie gerne hätten. Doch sie sind trotzdem in Feierlaune. Lara Wüest 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die «Schprötzchante Zuzwil» bei einem ihrer letzten Auftritte vor Corona an der Lenggenweiler Fasnacht 2020. Bild: Zita Meienhofer

Es ist die erste Fasnacht seit Corona, in der wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden kann. Viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler dürften sich deshalb besonders auf den 11.11. freuen, den Beginn der fünften Jahreszeit. Doch für manche Guggen in der Ostschweiz ist die Rückkehr in den Fasnachtsalltag nicht einfach: Sie erlebten einen starken Mitgliederschwund in der Pandemie und bekunden nun Mühe, diese Plätze wieder zu besetzen.

Auch bei gewissen Guggen im Raum Wil und Toggenburg ist das so. Mehrere von ihnen investieren einiges in die Suche nach Neumitgliedern. Viele aber nicht erst seit Corona. Und manche sagen gar, dass sie gerade wegen Corona neue Mitglieder finden konnten. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung.

Vier Austritte wegen der Pandemie

Andy Flütsch, Präsident der «Wyssbach Geischter» aus Flawil. Bild: PD

Es klingt fast dramatisch, was die «Wyssbach Geischter» auf ihrer Internetseite schreiben: «Fasnacht ohne Gugge? Damit das nicht eintrifft, brauchen wir dich!» Die Flawiler Guggenmusik kämpft schon seit Jahren mit schwindenden Mitgliederzahlen. Die Pandemie hat die Situation verschärft. Der Präsident Andy Flütsch sagt:

«In der letzten Saison sind bei uns vier Leute gegangen. Und wenn von 16 Mitgliedern vier gehen, ist das einschneidend.»

Sämtliche Abgänge hatten mit Corona zu tun. Zwei Musikanten hatten zum Beispiel keine Lust mehr zu proben, wenn die Auftritte «dann vielleicht doch abgesagt werden». Alle vier Musikanten zu ersetzen, ist noch nicht gelungen. Aktuell zählen die «Wyssbach Geischter» 13 Mitglieder. Deshalb nicht an der Fasnacht teilzunehmen – diese Frage stellt sich für die Gruppe trotzdem nicht. Nur schon deshalb, weil die Gugge 2023 ihr 40-Jahre-Jubiläum feiert.

Mehr Mitglieder wegen Corona?

Carmen Wehrli, Präsidentin der «Gräppälä-Schränzer» aus Bichwil. Bild: PD

Auch die «Gräppälä-Schränzer» aus Bichwil suchen nach neuen Mitgliedern. Die Präsidentin Carmen Wehrli sagt: «Dieses Jahr war massiv, wir hatten sechs Austritte.» Die Leute gingen jedoch nicht wegen Corona, sondern weil ihnen zum Beispiel die Zeit für die Proben fehlte.

Auch schon in den Jahren vor Corona verzeichneten die «Gräppälä-Schränzer» Austritte und eigentlich können sie «immer neue Leute brauchen», wie Wehrli das formuliert. «Vor allem Bläserinnen und Bläser.» Derzeit zählt die Gugge 21 Mitglieder. «Auf 30 hoch wäre schön», so Wehrli.

Einen Lichtblick gab es aber kürzlich: In diesem Jahr konnte die Gugge auch drei Neueintritte verzeichnen. Was die Präsidentin besonders freut: Die Neuen sind jung. Auf die Frage, wie es ihnen gelang, Nachwuchs zu finden, hat Wehrli eine einfache Antwort: Corona. «Die Pandemie führte bei manchen vielleicht zu einem Umdenken und sie schätzen das Zusammensein im Verein wieder mehr.»

Sieben neue Musikanten gewonnen

Matthias Wachner, Präsident der «Städtli-Schränzer» aus Lichtensteig. Bild: Urs Hemm

Ähnlich wie Wehrli sehen das auch andere. So beobachtet zum Beispiel Matthias Wachner, der Präsident der «Städtli-Schränzer» in Lichtensteig:

«Der Zusammenhalt ist für die Leute durch Corona wieder wichtiger geworden.»

In diesem Jahr hatten die «Städtli-Schränzer» sogar fünf Neueintritte. Die Mitgliederzahl ist seit der Pandemie von 35 auf 40 gestiegen.

Das «Sprengkommando» aus Bütschwil konnte in den letzten zwei Jahren sogar sieben neue Musikanten gewinnen. Das sind so viele, dass die Gugge nun wieder gut besetzt ist. Hinter den Neuzugängen steckt allerdings «viel Aufwand». Der Präsident Daniel Martin sagt: «Wir haben für die Bewerbung unserer Schnupperproben auch schon Videos gedreht und online gestellt.» In manchen Jahren mit «praktisch null Erfolg».

Viel Werbung für den Nachwuchs

So ähnlich klingt es bei vielen Guggen: Wer Nachwuchs oder Ersatz finden will, muss «dranbleiben». Die «Schprötzchante Zuzwil» und die «Guggemusig Moslig» zum Beispiel konnten beide neue Mitglieder gewinnen. Doch dafür hat die Zuzwiler Gugge Flyer gedruckt, ein Inserat im «Gemeindeblättli» veröffentlicht oder war auf den sozialen Medien präsent. Und die Gugge in Mosnang hat schlicht «massiv Werbung» gemacht, wie der Präsident Joël Schnellmann es formuliert.

Peter «Pele» Buchmann, Präsident der «Thuurvögel» aus Schwarzenbach. Bild: PD

Immer wieder gibt es auch Jahre, in denen die Rücktritte so zahlreich sind, dass es enorm schwierig wird, diese Lücken zu füllen. So war das auch bei den «Thuurvögeln» in Schwarzenbach. Vor über zehn Jahren hörten zwölf Vereinsmitglieder gleichzeitig auf. Der Präsident Peter Buchmann sagt: «Wir hatten länger Mühe, das aufzuholen.»

Damit so etwas nicht nochmals passiert, ist der Verein ständig auf der Suche nach weiteren Leuten. Und neuen Ideen: Seit kurzem trompeten bei den «Thuurvögeln» nämlich auch ganz Junge mit. Buchmann sagt: «Bei uns spielen neu drei Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren.» Ihre Auftritte beschränken sich allerdings auf den Tag.

