Jodtabletten: Nicht von Apotheken sondern von Behörden verteilt

Wil/Toggenburg Auf der Suche nach Jodtabletten: Warum sie in den Apotheken nicht erhältlich sind Die Apotheken in der Region erhalten derzeit viele Anfragen wegen Jodtabletten. Abgegeben werden diese allerdings von den Behörden. Auch, weil eine vorsorgliche Einnahme der Tabletten mit grossen Risiken verbunden wäre. Lara Wüest Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Alle zehn Jahre werden im Umkreis der fünf Schweizer Kernkraftwerke Jodtabletten an die Bevölkerung verteilt. Bild: Patrick Luethy

Die Angst vor einer nuklearen Katastrophe ist gestiegen, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Die Ukraine verfügt über mehrere Atomreaktoren und die Gefechte finden auch dort statt, wo Reaktoren stehen. Zudem fürchten sich viele Menschen vor dem Einsatz von Atomwaffen durch Russland.

Eine Folge davon ist: Die Menschen in der Schweiz wollen sich mit Jodtabletten eindecken. Auch in der Region ist das so. Das zeigt eine Umfrage bei den Apotheken. Simone Büeler, Apothekerin in der Ameisenapotheke in Flawil, etwa sagt: «Wir haben derzeit zwei bis drei Anfragen pro Tag für Jodtabletten.» Und in der Löwen Apotheke in Wil sind es sogar noch mehr. Apothekerin Joelle Kenel sagt:

«Früher hatten wir gar keine Anfragen wegen Jodtabletten. Heute sind es um die 20 pro Tag.»

Ähnlich klingt es bei der Apotheke Dr. Bütikofer in Wattwil. Man habe derzeit sehr viele Anfragen, sagt Apotheker und Inhaber Ernst Bütikofer.

Was die Apotheken auf solche Anfragen entgegnen, ist immer dasselbe: Sie würden gar keine Jodtabletten verkaufen. Der Grund: In St.Gallen sind die Gemeinden und Katastrophenschutzbehörden in Zusammenarbeit mit dem Kanton für die Abgabe der Tabletten zuständig.

Bevölkerung rund um KKWs vorsorglich versorgt

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sieht vor, dass Jodtabletten bei einem schweren Kernkraftwerkunfall, bei dem radioaktives Jod austritt, zum Einsatz kommen. Die Tabletten sollen verhindern, dass radioaktives Jod durch die Atemluft aufgenommen wird und sich in den Schilddrüsen anreichert. Denn das könnte zu Schilddrüsenkrebs führen.

Vereinfacht gesagt, nimmt die Schilddrüse das Jod der Tabletten auf und ist dadurch gesättigt. So kann sich kein radioaktives Jod mehr anreichern. Vor anderen radioaktiven Stoffen schützen die Tabletten aber nicht.

In manchen Gegenden in der Schweiz erhält die Bevölkerung vorsorglich solche Jodtabletten. Und zwar in jenen Gebieten, in denen die Menschen in einem Umkreis von 50 Kilometern um ein Kernkraftwerk leben. In den Regionen Wil und Toggenburg ist das nicht der Fall. Die Bevölkerung erhält die Jodtabletten erst im Notfall. So schreibt es der Bund vor, er gibt auch grünes Licht für die Verteilung.

Verteilt durch Stabstellen der regionalen Führungsorgane

Ist dieses grüne Licht erfolgt, kommen in den Regionen Wil und Toggenburg die Stabsstellen der regionalen Führungsorgane zum Einsatz. Sie koordinieren bei Katastrophenereignissen die Bevölkerungsschutzorgane. Zum Beispiel den Zivilschutz oder die Feuerwehr. Und sie sind auch für die Abgabe der Jodtabletten zuständig – für jede Person sind sechs Tabletten vorgesehen.

Marc Schwendener, Stabschef des regionalen Führungsorgans Wil. Bild: PD

Der Stabschef des regionalen Führungsorgans in Wil ist Marc Schwendener. Er sagt: «Wir haben die Jodtabletten zentral gelagert und sind parat für die Abgabe. Allerdings nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine.» Schon zuvor mussten die regionalen Führungsorgane auf einen Unfall in einem Kernkraftwerk vorbereitet sein.

Christian Heeb, Stabschef des regionalen Führungsorgans Toggenburg. Bild: PD

Christian Heeb, Stabschef des regionalen Führungsorgans Toggenburg, sagt:

«Wir haben für jede Person Tabletten. Doch diese werden wir erst auf Anordnung des Bundes verteilen.»

Die Stabsstelle im Toggenburg erhält täglich Anrufe von Personen, die Jodtabletten suchen.

In beiden Regionen ist es denkbar, dass die Tabletten in einem Notfall über die sogenannten Notfalltreffpunkte abgegeben werden. Alle Gemeinden verfügen über solche Treffpunkte. Diese wurden für Krisenfälle eingerichtet, in denen die üblichen Kommunikationskanäle ausfallen. Über die Treffpunkte können Behörden und Einsatzkräfte die Bevölkerung stets erreichen.

Genauere Pläne über die Verteilung von Jodtabletten möchten weder Heeb noch Schwendener bekanntgeben. Heeb sagt:

«Wir haben im Moment keinen Notfall.»

Und Schwendener begründet: «Die Pläne müssen jeweils der Situation angepasst werden.»

Tabletten mit Risiken

Doch warum wird die Bevölkerung nicht vorsorglich mit den Tabletten versorgt? Durch eine koordinierte Abgabe wollen die lokalen Behörden sicherstellen, dass es für alle Menschen genug Tabletten hat.

Zudem wollen sie verhindern, dass die Menschen die Tabletten unnötig einnehmen. Denn die Einnahme von grossen Mengen Jod ist mit gesundheitlichen Risiken verbunden. So schreibt es das Bundesamt für Strahlenschutz auf seiner Internetseite. Personen über 45 Jahren rät das Bundesamt gänzlich von einer Einnahme ab, da die Risiken der Nebenwirkungen höher seien als der Nutzen.

Zeitpunkt der Einnahme wichtig

Auch Fachleute in der Region warnen vor einer unnötigen Einnahme. Ernst Bütikofer von der Dr. Bütikofer Apotheke in Wattwil sagt: «Die Tabletten haben eine 1000 Mal höhere Dosis Jod, als der Körper sonst braucht.» Und Joelle Kenel von der Löwenapotheke in Will sagt:

«Man sollte den Körper nicht einfach vorsorglich mit Jod überschwemmen.»

Zudem ist der richtige Zeitpunkt der Einnahme wichtig. Wer die Jodtabletten zu spät nimmt, bei dem kann sich das radioaktive Jod womöglich doch in der Schilddrüse ablagern. Wer sie zu früh nimmt, bei dem kann das nicht radioaktive Jod bereits wieder abgebaut sein, bevor das radioaktive Jod in den Körper gelangt. Die Tabletten würden dann nicht mehr schützen.

