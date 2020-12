Wil/Toggenburg Altersheim im Ausnahmezustand: Das Solino in Bütschwil kämpft gegen das Coronavirus Viele Alters- und Pflegeheime in der Region sind von Covid-19 betroffen. Ein Besuch in einem Pflegezentrum zeigt, was das Virus den Leuten abverlangt. Lara Wüest 05.12.2020, 05.00 Uhr

Die Pflegefachfrau Angela Graf hatte seit Mitte November einen freien Tag. Bild: Lara Wüest

Die Experten schlagen Alarm, die Nachrichtenwelt tickert, die Behörden rotieren – seit bald einem Jahr dreht sich das Leben in der Schweiz, auf der Welt, in einer Endlosschleife um einen unsichtbaren Feind. Inzwischen sind viele Menschen coronamüde. Manche, weil sie der Schutzmassnahmen, Empfehlungen und Verbote überdrüssig sind. Andere, weil sie fast rund um die Uhr gegen diesen unsichtbaren Feind gekämpft haben. Das zweite trifft auch auf Markus Brändle zu, zumindest für die letzten zweieinhalb Wochen. «Es gab Momente, da war ich verzweifelt», sagt er.

Markus Brändle, Leiter des Solinos, hat strenge Tage hinter sich. Bild: Lara Wüest

Markus Brändle ist Leiter des Seniorenzentrums Solino in Bütschwil. Am 18. November ist in seinem Heim der erste Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Danach ging alles rasend schnell. «Die Ausbreitung des Virus nahm eine Dynamik an, die uns alle erschlug», sagt Brändle.

Bistro ohne Gäste

Es ist kurz nach dem Mittag am letzten Montag im November. Seit dem Ausbruch der Krise im Solino sind zwölf Tage vergangen. Im Bistro, wo sonst um diese Zeit die Bewohner ihren Kaffee trinken, sind die schwarzen Stühle leer, die lackierten Holztische blank poliert. An ein paar Fenstern hängt Weihnachtsdekoration. Auf die schwarze Tafel hinter der Theke, auf der sonst Menus und Getränke stehen, hat jemand geschrieben: «Ein gutes Essen ist Balsam für die Seele.»

Markus Brändle, schwarzer Rollkragenpulli, das ergraute Haar lässig aus der Stirn gekämmt, sitzt nebenan in einem Sitzungszimmer. Die leicht hängenden Schultern und der müde Blick hinter den schwarzen Brillenrändern lassen erahnen, dass die letzten Tage für ihn nicht einfach waren. Am selben Tisch, aber mit einigem Abstand, sitzt Angela Graf. Sie trägt Pferdeschwanz, Brille und einen blauen Arbeitskittel. An ihrer Hüfte baumelt ein Fläschchen Desinfektionsmittel. Graf ist Pflegefachfrau und Hygieneverantwortliche im Solino. Auch sie ist müde. Eigentlich hätten beide Wichtigeres zu tun, als im Sitzungszimmer über die vergangenen Tage zu sprechen. Doch weil sie glauben, dass im Kampf gegen dieses Virus der Erfahrungsaustausch zwischen Heimen und eine offene Information nach aussen wichtig sind, nehmen sie sich Zeit.

Vorbereitet und doch überrascht

Der erste positive Test kam Mitte November. Wie es das Virus ins Solino schaffte? Brändle fragt sich das bis heute. Aber danach war ihm und seinen Angestellten klar, dass es jetzt schnell gehen muss. Nur so würden sie gegen das Virus eine Chance haben. Brändle sagt:

«Wir dachten, wir wären gut vorbereitet. Wir wussten, es kann auch uns treffen. Doch wenn das Virus kommt, ist die Realität nochmals anders.»

Die Person, die sich infizierte, kam sofort in Isolation, sechs weitere musste in Quarantäne, weil sie engen Kontakt pflegten. Die Mitarbeiter informierten die restlichen Bewohner und mahnten diese zur Vorsicht, Aktivitäten fanden nicht mehr statt. Trotzdem verbreitete sich das Virus rasend schnell. Zwei Tage später wiesen bereits sieben Bewohner Symptome auf. 14 Mitarbeiter waren infiziert. Die sieben Bewohner mussten in Isolation, die Angestellten bleiben zu Hause. Weitere Personen mussten in Quarantäne, weil auch bei ihnen eine Ansteckung möglich war. Das gesamte Heim war nun im Ausnahmezustand und Coronatests an der Tagesordnung.

Den Gesunden empfahlen Brändle und seine Leute nun, für die nächsten zehn Tage auf ihren Zimmern zu bleiben. Fortan spielte sich auch deren Leben im Seniorenzentrum auf ein paar wenigen Quadratmetern ab. Nur Termine ausser Haus nahmen einige von ihnen noch wahr. Besuch durften sie einzig in Ausnahmefällen oder im geschützten Besucherraum empfangen.

Brändle, der in diesen Tagen eigentlich das Budget planen sollte, führte eine Krisensitzung nach der anderen, arbeitete elf bis zwölf Stunden am Tag. Die Mitarbeiter, die gesund geblieben waren, leisteten so viele zusätzliche Stunden, wie es nur ging. Zogen Schutzanzüge an und wieder aus, desinfizierten pausenlos die Hände, brachten Essen in die Zimmer und versuchten jene Bewohner aufzuheitern, denen die Einsamkeit im Zimmer zu stark zusetzte.

Trotzdem konnte das Solino mit dem Tempo des Virus nicht mithalten. Immer mehr Bewohner und Angestellte steckten sich an.

Das Personal wird knapp

Schon bald stellte sich Brändle ein weiteres Problem: Das Personal ging ihm aus. 25 von 130 Angestellten wurden positiv getestet, viele waren gleichzeitig in Isolation. «Das ist eine grosse Zahl», sagt Brändle, «wenn in einem Team drei Pflegefachpersonen aufs Mal ausfallen, dann ist die Schmerzgrenze schnell erreicht.»

Hygiene vor den Zimmern der Bewohner: Pflegefachfrau Angela Graf desinfiziert sich die Hände. Bild: Lara Wüest

Angela Graf etwa hatte seit Ausbruch der Krise einen Tag frei. Hat oft von halb sieben Uhr morgens bis halb sieben abends gearbeitet. Um acht am Abend fiel sie jeweils todmüde ins Bett. Ihr Arbeitsalltag sei viel aufwendiger geworden, sagt sie.

«Auch selbständige Bewohner, die vorher kaum auf Hilfe angewiesen waren, müssen wir jetzt in ihren Zimmern betreuen.»

Manche Bilder haben sich in Grafs Gedächtnis gebrannt. Etwa jene von den Patienten, die keine Luft mehr bekamen. «Wer das gesehen hat, sagt nicht mehr, Corona sei bloss eine starke Grippe», sagt sie.

Einige Angestellte brachte das Virus an ihre Grenzen. Sie fürchteten sich vor einer Ansteckung. Andere brachten das Privatleben und die zusätzlichen Arbeitsstunden nicht mehr unter einen Hut. Brändle hat für sie kürzlich eine Sprechstunde aus dem Boden gestampft. «Angestellte, denen es zu viel wird, können jetzt bei einer Fachperson alles abladen, was sie belastet», sagt er.

Unterstützt von vielen Freiwilligen

Auch jetzt, Anfang Dezember, ist das Heim noch weit vom normalen Alltag entfernt. Und die Gefahr, dass das Virus erneut wütet, noch nicht gebannt. «Zwei Drittel unserer Bewohner hat sich nicht infiziert und ist somit auch nicht immun», sagt Brändle. 33 der knapp 100 Bewohner wurden bisher positiv getestet, vier von ihnen mussten ins Spital. Eine Person ist verstorben.

Ein bisschen hat sich die Situation im Solino aber entspannt. 17 Bewohner, die am Virus erkrankten, sind mittlerweile symptomfrei und nicht mehr in Isolation. Das lässt Brändle hoffen. «Ich bin positiv überrascht, wie schnell die Kurve abflachte», sagt er. Vor allem dem Kader und den Angestellten ist Brändle dankbar. «Sie waren unglaublich flexibel in letzter Zeit.» Trotzdem hätte es das Heim allein nicht geschafft. Ein Netz von fast 50 Freiwilligen und vier bis fünf Zivilschützer pro Tag standen Brändle und seinen Angestellten zur Seite. Sie gingen mit Bewohner spazieren oder begleiteten jene, die gesund waren, zu Terminen ausser Haus. Vom Kanton dagegen ist Brändle enttäuscht. «In der Anfangsphase hätte ich mehr konkrete Unterstützung erwartet», sagt er. St.Gallen habe einen eher pragmatischen Umgang mit dem Virus und lasse den Heimen bei der Bekämpfung zu viel Spielraum.

Leere Gänge wo sonst viel Leben ist

Am Montag Ende November, etwas später am Nachmittag, ist Angela Graf zurück auf ihrer Station. Ihre Schicht ist bald zu Ende. Graf dreht eine letzte Runde durch die leeren Gänge. Manchmal öffnet sich eine Tür. Wie ein Schatten huscht dann eine Bewohnerin oder ein Bewohner an ihr vorbei und verschwindet gleich wieder hinter der nächsten Tür. Reden mag kaum jemand. Nur ein Mann fragt sie, ob sie ihm ein Glas heisses Wasser aufs Zimmer bringen könnte. Normalerweise hole er das ja selber, aber jetzt wolle er lieber nicht. Graf nickt und eilt zur Stationsküche. «Sonst ist hier so viel los, aber jetzt ist es ganz still», sagt sie. Und lächelt wehmütig.