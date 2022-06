Wil und Toggenburg: Schwierige Wohnungssuche für Flüchtlinge

Wil/Toggenburg «Aktuell sind wir gerade so in der Lage, die Menschen unterzubringen»: Gemeinden stehen bei der Wohnungssuche für Ukraineflüchtlinge unter Druck Nach wie vor kommen viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton St.Gallen an. Manche Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg wissen schon jetzt nicht mehr, wo sie diese unterbringen sollen. Das zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Lara Wüest Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Nach wie vor kommen viele Geflüchtete in der Ostschweiz an. Hier in Teufen. Bild: Michel Canonica

Der Krieg in der Ukraine dauert an, weiterhin flüchten zahlreiche Menschen aus ihrer Heimat. Nach wie vor kommen auch Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton St.Gallen an, obwohl die Zahlen gerade eher rückläufig seien, wie Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), auf Anfrage mitteilt. Der TISG verteilt diese Menschen auf die Gemeinden.

Claudia Nef, Geschäftsführerin des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG). Bild: Ralph Ribi

Bisher hat der Kanton 3325 Personen aus der Ukraine aufgenommen (Stand 2.6.22) und der TISG rechnet mit 2000 bis 3000 weiteren Flüchtlingen bis im Herbst. Aktuell hat der Kanton gemäss Nef 69 Personen mehr aufgenommen, als er gemäss Verteilschlüssel des Bundes müsste.

Für viele Gemeinden in der Region bedeutet diese Situation ein Kraftakt. Sie müssen für die Menschen, die ihnen vom TISG zugewiesen werden, so rasch wie möglich eine Unterkunft finden. Eine Umfrage dieser Zeitung bei den Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg zeigt: Nicht immer ist das leicht.

In drei Gemeinden ist der Wohnraum bereits sehr knapp geworden. Viele stehen unter Druck. Fast alle sagen, dass die Unterbringung der Geflüchteten innerhalb so kurzer Zeit eine Herausforderung darstellt. Die meisten müssen kurzfristig Wohnungen anmieten.

Kaum Wohnraum vorhanden

Die grosse Mehrheit der Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg haben an der Umfrage mitgemacht. Einzig Kirchberg, Oberhelfenschwil und Uzwil haben nicht auf die gestellten Fragen geantwortet. Insgesamt zeigt sich: Die Situation ist von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich.

Marc Bilger, Departementsleiter Gesellschaft und Sicherheit Stadt Wil. Bild: PD

Marc Bilger, Departementsleiter Gesellschaft und Sicherheit der Stadt Wil, sagt etwa:

«Es müssen fortlaufend Kapazitäten geschaffen werden. Aktuell sind wir gerade so in der Lage, die Menschen, die Wil zugewiesen werden, unterzubringen.»

Die Stadt sei dankbar, wenn verfügbarer Wohnraum gemeldet werde. Bisher hat Wil 156 Personen untergebracht, hauptsächlich in Wohnungen oder Gruppenunterkünften, die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden.

In Zuzwil sieht es ähnlich aus. Ratsschreiberin Sandra Hollenstein sagt:

«In Zuzwil war und ist es sehr schwierig, Wohnraum zu finden.»

In der Gemeinde sind 18 Personen aus der Ukraine untergebracht.

Gleich mehrere leerstehende Wohnungen

Die Gemeinde Niederhelfenschwil, die bis jetzt 16 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen hat, gibt ebenfalls an, es werde immer schwieriger, genug Unterkünfte zu finden. Durch die Hilfe von Privatpersonen habe man aber bis jetzt genug Wohnraum zur Verfügung stellen können, sagt Markus Schlegel, Leiter des Sozialamts.

Andreas Baumann, Gemeindeschreiber Degersheim. Bild: PD

In der Gemeinde Degersheim stehen dagegen «weitere Wohnungen für Geflüchtete bereit». Gemeindeschreiber Andreas Baumann sagt:

«Wir hatten das Glück, dass in einem Mehrfamilienhaus nach einer Renovation gleich mehrere Wohnungen leer standen und wir diese mieten konnten.»

Degersheim hat zum Zeitpunkt der Umfrage 31 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht.

Aufnahmequote proportional zur Einwohnerzahl

Wie viele Geflüchtete eine Gemeinde im Kanton St.Gallen aufnehmen muss, errechnet sich proportional aus ihrer Einwohnerzahl. Claudia Nef vom TISG macht ein Beispiel: Der Kanton St.Gallen hat rund 500'000 Einwohnende. Eine Gemeinde mit 5000 Einwohnenden, also einem Prozent der Einwohner im Kanton, muss ein Prozent der Gesamtzahl der Geflüchteten aufnehmen – somit aktuell bei bisher 3325 Flüchtlingen rund 33 Personen.

Dieses Soll müssen die Gemeinden erfüllen, auch wenn sie ihre Kapazitätsgrenze erreicht und gerade keinen Wohnraum mehr zur Verfügung haben. Nef sagt:

«Die Gemeinden müssen in diesem Fall um Zwischenlösungen besorgt sein.»

Dass das für manche nicht leicht ist, zeigt das Beispiel von Hemberg. Aktuell sind dort fünf Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Gemäss dem Verteilschlüssel müsste die Gemeinde aber sechs Geflüchteten eine Unterkunft bieten.

Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg. Bild: PD

Doch gerade steht der Gemeinde kein weiterer Wohnraum zur Verfügung. Gemeindepräsident Christian Gertsch sagt:

«Die Gemeinde sucht weitere Unterbringungsmöglichkeiten.»

Und ergänzt: Ihnen sei es wichtig gewesen, nur langfristig verfügbaren Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine anzumieten, der eine gewisse «Privatheit» zulasse. Aufgrund dieser Kriterien sei es nicht einfach gewesen. Trotzdem ist Gertsch zuversichtlich, dass sich auch künftig Lösungen finden.

Auch die Gemeinde Lütisburg hat derzeit keine Kapazität, um weitere Geflüchtete aufzunehmen. In dringenden Fällen werde Platz gesucht, sagt Gemeindepräsidentin Imelda Stalder. Wo man die Geflüchteten unterbringe, werde man dann sehen. Zum Zeitpunkt der Umfrage leben in Lütisburg sieben Ukrainerinnen und Ukrainer. Zwei von ihnen in privaten Unterkünften, fünf in Wohnungen der Gemeinde.

Private lösen Wohnverhältnisse auf

Zusätzlich auf Wohnungssuche müssen die Gemeinden, wenn Private ihre Unterkünfte nicht mehr zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, weil der Platz zu eng wird. Die Umfrage zeigt: In rund 80 Prozent der Gemeinden, die geantwortet haben, sind Geflüchtete auch privat untergebracht. Und zum Teil, wenn auch selten, wurden solche Wohnverhältnisse auch schon wieder aufgelöst.

So etwa in Jonschwil oder Wildhaus-Alt St.Johann. In beiden Fällen hat die Gemeinde eine neue Unterkunft gesucht. Doch für sie stellte die Wohnungssuche kaum ein Problem dar, da beide Gemeinden auf Ferienwohnungen oder Zweitwohnungen zurückgreifen können.

