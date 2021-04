Wil/Toggenburg Abwarten und Wein trinken: Im «Hotel Corona» kann man seine Quarantäne verbringen Für die Quarantäne wird ein Angestellter von seinem Arbeitgeber eine Woche ins Hotel geschickt. Weil er befürchtet, abgewiesen zu werden, legt er den Grund für seinen Aufenthalt bei der Buchung nicht offen. Dass es dafür extra ein Angebot gäbe, weiss er nicht. Pablo Rohner 01.04.2021, 05.00 Uhr

Dank bezahlter Quarantäne im Hotel sollten die Angestellten strikt keinen Kontakt ausserhalb der Institution haben. Themenbild: Maskot

An einem Tag im März erfährt Karl Gantner, dass er bei der Arbeit Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hatte. Gantner, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, lebt in der Region Wil und arbeitet in einer sozialen Institution in einem Nachbarkanton.

Noch am gleichen Tag begeben er und seine Arbeitskollegen sich gemäss Weisung des Arbeitgebers in Quarantäne – wer allein wohnt zu Hause, die anderen in einem Hotel ihrer Wahl. Die Rechnung bezahlt die Institution. Ziel dieses Vorgehens sei eine möglichst sichere Quarantäne, quasi in einem geschlossenen System, so Gantner. Bis zum Vorliegen eines negativen Testresultats sollten alle in der Gruppe, Betreuer und Klienten, keine Kontakte ausserhalb der Einrichtung haben.

Die Befürchtung, abgewiesen zu werden

Gantner, der mit mehreren Personen in einem Haushalt wohnt, sucht sich ein Hotel in der Nähe seines Wohnorts. Er bucht sechs Nächte, bis zum Tag, an dem er das Resultat seines Coronatests erwartet. Dass er für die Quarantäne ins Hotel kommt, verschweigt er bei der Buchung. Gantner befürchtet abgewiesen zu werden. Dass es für die Quarantäne im gewählten Hotel extra ein Angebot gibt, das ausserdem rund ein Drittel günstiger wäre, ist ihm nicht bewusst. Auf der Website des Hotels steht davon nichts. Auf der Website der Betreiberfirma, in E-Mail-Newslettern und auf den sozialen Medien sei aber auf das Quarantäne-Angebot aufmerksam gemacht worden, sagt die Sprecherin des Hotels.

Die kleine Lobby ist verlassen, als Gantner im Hotel ankommt. Der Check-in-Automat spuckt seine Zimmerkarte aus, danach geht es mit dem Lift ins Zimmer im vierten Stock. Während des ganzen Aufenthalts sieht er von weitem ein, zwei Gäste, mit Personal hat er keinen Kontakt. In der Lobby gibt es einen Kaffeeautomaten und einen Kühlschrank mit Snacks zur Selbstbedienung. Die Mahlzeiten lässt er sich von Kurierdiensten oder Verwandten liefern.

Quarantäne-Angebot kaum bekannt

Gantner pendelt zwischen Arbeit und Hotelzimmer, die Quarantäne im Hotelzimmer findet er nicht schlimm. Die Aussicht auf die Berge ist schön, bei Videospielen online mit Freunden und einem Becher Wein hie und da vergeht die Zeit. Zweimal wird das Zimmer gemacht, während Gantner arbeitet. Hätte er das Quarantäne-Angebot gebucht, wäre die Reinigung nicht inbegriffen gewesen. Insgesamt zweimal wird das Zimmer des Gasts, der sich wegen Kontakt mit einer positiv getesteten Person in Quarantäne befindet, so von einer Reinigungskraft geputzt. Der Fall hätte sich in allen Hotels in der Region abspielen können, die zwar Zimmer für die Quarantäne anbieten, dieses Angebot aber kaum bekannt machen.

Der Gast hätte sich melden sollen

Das betroffene Haus ging davon aus, bisher noch keine Gäste zur Quarantäne empfangen zu haben. Das Angebot werde bisher nicht genutzt – was kaum verwundert, so fast ohne Marketing. Angesprochen auf den Fall sagt die Sprecherin des Hotels, dass Gantner transparent hätte kommunizieren sollen. Dass Reinigungskräfte in dem Zimmer putzen mussten, bedauert sie. So oder so sei das Reinigungspersonal aber gut geschützt, das Tragen von Maske und Handschuhen sei bei Arbeiten in den Zimmern Pflicht.

Eine knappe Woche nach dem Check-in erhält Gantner das negative Testresultat, die Quarantäne im Hotelzimmer ist vorbei. Die Zimmerkarte schluckt der Automat in der Lobby.