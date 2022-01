Wil: Bald fängt der neue Präsident des Stadtparlaments an

Stadtparlament Gleiche Situation wie in St.Gallen: SVP-Vertreter Pascal Stieger springt in Wil für Parteikollegen als Parlamentspräsident ein Am 13. Januar wird Pascal Stieger wohl als Wiler Stadtparlamentspräsident gewählt. Wie in St.Gallen musste die SVP im vergangenen Herbst auch in Wil den designierten Kandidaten kurzfristig ersetzen. An die präsidiale Zurückhaltung werde er sich erst gewöhnen müssen, sagt Stieger. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Parlamentspräsident wird Pascal Stieger in der Tonhalle dafür sorgen müssen, dass die Voten der Ratsmitglieder nicht aus dem Ruder laufen. Bild: PD

Wil hat ihn schon seit September, nun hat ihn auch St.Gallen: den designierten Stadtparlamentspräsidenten, der plötzlich nicht mehr will, weil er sich nicht impfen lassen mag. An Silvester hatte SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff überraschend mitgeteilt, dass er auf alle politischen Ämter verzichtet. Weil Neff am 11. Januar St. Galler Stadtparlamentspräsident hätte werden sollen, musste auf die Schnelle ein Ersatzmann her. Dieser wurde in Jürg Brunner gefunden, wie die Partei am Montag bekanntgab.

Christian Neff, SVP-Stadtparlamentarier in St.Gallen. Bild: PD

Als Grund für den Rückzug nannte Neff die Diskussionen um seinen Impfstatus. Zwar hatte er zuvor erklärt, keine Mühe damit zu haben, sich regelmässig testen zu lassen, um den Repräsentationspflichten nachkommen zu können, die das Amt mit sich bringt. Als Genesener könnte er sich mit einem Antikörpertest zudem ein Zertifikat ausstellen lassen. Die Mitteilung über seinen Verzicht überraschte denn auch die Vertreter der übrigen St.Galler Stadtparteien.

In Wil sind die Wogen abgeebbt

Das neue Politikjahr begann in St.Gallen also mit Getöse. In Wil ist der Lärm, der sich aus ähnlichen Gründen erhoben hatte, schon seit einiger Zeit verhallt. Im September hatte Klaus Rüdiger erklärt, er werde für das Amt des Stadtparlamentspräsidenten doch nicht zur Verfügung stehen, weil er generell auf ein Covid-Zertifikat verzichten wolle.

Mit Pascal Stieger wurde SVP-intern schnell Ersatz gefunden. Weil Ursula Egli Stadträtin geworden war, Benjamin Büsser als Fraktionspräsident nicht in Frage kam und Erwin Böhi sich selbst aus dem Rennen nahm, blieb von den Arrivierten der Partei noch Pascal Stieger als Option. Was sich in diesen Tagen in St.Gallen abspielt, will der künftige Wiler Stadtparlamentspräsident nicht weiter kommentieren. Er bezeichnet Neffs Rückzug aber als «vom Zeitpunkt her sicherlich unglücklich».

Pascal Stieger, designierter Wiler Stadtparlamentspräsident. Bild: PD

Reich befrachtete erste Sitzung

An der Sitzung des Wiler Stadtparlaments vom 13. Januar wird Pascal Stieger aller Wahrscheinlichkeit nach als Stadtparlamentspräsident gewählt. Zur Vorbereitung auf das Amt blieben ihm nur die wenigen Präsidiumssitzungen und Vorbereitungssitzungen auf die Ratsdebatten im alten Jahr, an die er den derzeitigen Amtsinhaber Christof Kälin (SP) begleiten durfte.

Auf den neuen Stadtparlamentspräsidenten wartet eine reich befrachtete erste Sitzung. Unter anderem stehen eine Motion zum Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer und Interpellationen zu den Auswirkungen eines kantonalen Sparpakets auf Wil sowie zur sozialen Durchmischung an Wiler Schulen auf der Traktandenliste – neben sieben weiteren Geschäften, zuzüglich Wahlen und Ersatzwahlen. Stieger nimmt es gelassen:

«Erfahrungsgemäss würde ich sagen, da kommen wir zeitlich nicht ganz durch.»

Ein ungeschriebenes Gesetz gebietet es dem Stadtparlamentspräsidenten, bei eigenen Wortmeldungen Zurückhaltung zu üben. Pascal Stieger gilt als einer, der im Parlament selber gerne das Wort ergreift. Wie leicht wird es ihm fallen, dem Rednerpult fernzubleiben, zumal in einem Jahr, das auch von der Frage nach Steuererhöhungen oder Sparmassnahmen geprägt werden dürfte? Einer Frage also, zu der er als Finanzfachmann sicher einiges zu sagen hätte. Stieger sagt offen:

«Ich musste es mir schon gut überlegen. Es wird für mich sicher eine Umgewöhnung, nicht mitzudebattieren.»

Aufgabe des Stadtparlamentspräsidenten ist es unter anderem, Voten, die aus dem Ruder laufen, zu unterbrechen und dafür zu sorgen, dass die Ratsmitglieder inhaltlich bei der Sache bleiben. In der Fussballsprache gesprochen: Was für ein Schiedsrichter will Stieger sein? Einer, der kleinlich pfeift oder einer, der vieles laufen lässt? Als einer, der selber gerne hart debattiere, wolle er den Sprechenden «schon Freiraum geben», sagt Stieger. Die eigenen Fraktionskolleginnen und -kollegen nicht zu bevorteilen werde ihm nicht schwerfallen, ist er überzeugt. Das sei auch seinen Vorgängerinnen und Vorgängern gut gelungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen