Wiler Künstlerin Natalie Widmer stellt in Galerie Fafou aus

Das Spiel mit dem Zufall: Die Wiler Künstlerin Natalie Widmer stellt ihre Werke erstmals nach 20 Jahren aus Am 11. September feiert die Ausstellung Fafou in Oberuzwil Vernissage. Es ist ein weiterer Schritt in Natalie Widmers künstlerischer Tätigkeit, die schon früh begonnen hat.

Natalie Widmer hat schon früh Talent für gestalterisches Schaffen gezeigt. Bild: PD

Das gestalterische Schaffen begleitet Natalie Widmer schon das ganze Leben. Und bereits früh zeigte sie Talent dafür. Das fiel auch ihren Lehrern auf. Im Semi gab ihr damaliger Kunstlehrer Widmer auf den Weg: «Mach etwas aus deinem Talent.» Ein Satz, der ihr noch lange im Gedächtnis bleiben sollte.

Trotzdem widmete sich Natalie Widmer nach der abgeschlossenen Ausbildung vorerst dem Beruf als Lehrerin. Die Kunst liess sie jedoch nie ganz los – anfangs allerdings im musischen Bereich. Jahrelang betätigte sie sich in verschiedenen Chören und einer A-cappella-Formation. Den Weg zurück zum gestalterischen Schaffen fand sie erst in den 1990er-Jahren. Damals eröffnete sich für sie die Möglichkeit, sich in einem Atelier einzumieten.

Ein mutiger, aber wertvoller Schritt

Da der Beruf als Klassenlehrerin im Mattschulhaus in Wil allerdings viel Zeit in Anspruch nahm, habe ihr oft die Zeit gefehlt, sich ausgiebig dem Malen hinzugeben, sagt Natalie Widmer. Dann aber entschloss sie sich, ihren Job zu künden und sich ein Jahr ganz dem Malen zu widmen. «Das hat mir unglaublich gutgetan.»

Der Schritt habe aber viel Mut benötigt. Doch wie sich zeigte, machte er sich bezahlt. Denn die Zeit im Atelier bestärkte Natalie Widmer darin, sich beruflich weiterzuentwickeln. Sie fing eine Ausbildung als Maltherapeutin an, die sie drei Jahre später erfolgreich abschloss.

Das Interesse dafür weckte bei ihr ein Bildungsurlaub, den sie als Hospitantin im Living Museum der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil absolvierte. Die Verbindung von Kunst und Therapie faszinierte Widmer.

«Zu sehen, wie das Malen den Klienten eine neue Perspektive in ihrem Leben geben konnte, hat mich beeindruckt.»

Die Freude am Gestalten weitergeben

Da Natalie Widmer aber auch immer gerne unterrichtete, verband sie ihre neue Ausbildung mit ihrem alten Beruf. In einem Teilzeitpensum unterrichtet sie seither eine Einführungsklasse in Bazenheid – und hat dort ein Förderatelier aufgebaut. In diesem versucht sie, den Kindern die Freude am Gestalten weiterzugeben. Dazu sagt sie:

«Das Malen ohne den Druck von Noten oder einer Bewertung setzt bei den Kindern unglaubliche Energien frei.»

Die Arbeit im Förderatelier stärke das Selbstbewusstsein, was sich auch positiv auf die anderen Schulfächer und die Entwicklung der Kinder auswirke.

Das Teilzeitpensum erlaubte es Natalie Widmer, sich nicht nur beruflich intensiver der Kunst zu widmen. Auch in ihrem Atelier, das sie sich seit sechs Jahren mit einer Kollegin in Zuckenriet teilt, verbrachte sie mehr Zeit.

Die entstandenen Bilder präsentiert sie nun erstmals öffentlich. Denn obwohl sie schon seit über 20 Jahren künstlerisch tätig ist, hat die Wiler Künstlerin ihre Werke noch nie ausgestellt. Nun will sie diesen Schritt wagen. Auch weil sie zu ihren Bildern, die sie bisher vor allem zuhause aufgehängt hatte, viel positives Feedback erhalten habe, wie sie sagt.

Der Name ist Programm

Bei ihrer Ausstellung, die am 11. September im Fafou in Oberuzwil Vernissage feiert, ist der Name «Farbgeschichten» Programm. Natalie Widmer will sich zwar nicht auf einen einzigen Stil beschränken, arbeitet aber bevorzugt, indem sie Schichten aufträgt und diese dann wegkratzt. Dabei kommen verschiedenste Materialien wie beispielsweise Wellkarton, Papier, Sand oder Rost zum Einsatz, mit denen sie dem Bild eine eigene Struktur verleiht. Widmer sagt:

«Mir sagt das Intuitive zu, das Spielen mit dem Zufall.»

Dass Natalie Widmer nun bald ihre erste Ausstellung durchführt, scheint hingegen kein Zufall zu sein. Vielmehr stecken dahinter ein lang gehegter Wunsch, die Bestärkung von Lehrern und Bekannten sowie eine Portion Mut.

Hinweis

Ausstellung Farbgeschichten in der Galerie Fafou in Oberuzwil vom 11. bis 19. September; Vernissage am Samstag, 11. September, ab 19 Uhr.