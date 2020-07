Wiler Unternehmer über die Zeit während Corona: «Wir haben zehnmal so viele Bestellungen wie zuvor erhalten.» Die Pandemie beeinträchtigt Leben weltweit. Diese Wiler Unternehmen können aber auch von positiven Erlebnissen während dieser schwierigen Zeit erzählen. Janine Bollhalder 29.07.2020, 05.00 Uhr

Während der Pandemie ist in vielen der Wunsch nach pflanzlicher Gesellschaft gewachsen.

«Entgegen vielen Betrieben in der Schweiz, sind wir seit Beginn der Pandemie sehr stark ausgelastet und gefordert», sagt Karin Anderegg, Geschäftsleitungsmitglied des Lebensmittelproduzenten Morga mit Hauptsitz in Ebnat-Kappel. Das Bestellvolumen habe deutlich zugenommen.

Was die Arbeit des Unternehmens allerdings erschwerte, war, dass Bestellungen kurzfristig getätigt werden. Ganz nach dem Motto: Heute bestellt, morgen geliefert. Das sei im Unternehmen zwar immer so, aber während der Krise seien die Bestellmengen und die gewünschten Artikel unvorhersehbar gewesen. Anderegg sagt: «Es kam vor, dass ein Kunde von einem Tag auf den nächsten den Jahresbedarf eines sonst weniger gefragten Artikels orderte – beispielsweise Kichererbsenmehl oder Acerolatabletten.»

Herausforderungen in der Produktion und der Beschaffung

Die erhöhte Nachfrage nach Produkten stellte das Morga-Team nicht nur vor Herausforderungen in der Produktion, dem Einkauf und der Informatik, sondern auch in der Beschaffung. «Man wusste bei den erforderlichen Bedarfsmengen nicht mehr, ob der Ernteanschluss geschafft wird – also ob noch so lange Ware verfügbar ist, bis die nächste Ernte eingefahren werden kann. Bei Spezialartikeln, bei denen die Anbauer beschränkt sind, war dies ein grosses Fragezeichen.»

Das Unternehmen Morga in Ebnat-Kappel ist während der Coronakrise gefordert: die Nachfrage nach gesunden Produkten ist gross.

Erschwerend sei dazugekommen, dass ein Teil der Belegschaft aus Vorsichtsgründen in Quarantäne geschickt wurde. Anderegg sagt: «Wir haben auf Nummer Sicher gehen wollen», sagt die Geschäftsleiterin. Einen Corona-Fall habe es glücklicherweise nicht gegeben. «Wir sind ein kleiner Industriebetrieb und brauchen die Leute vor Ort», sagt Anderegg.

«Man muss ein Produkt, eine Herausforderung oder einen Rohstoff anschauen und degustieren können, um besser zu verstehen, was der Gegenüber meint.»

Karin Anderegg freut sich, dass das Unternehmen während der schwierigsten Zeit Hilfe von einigen Leuten aus Ebnat-Kappel erhalten hat und zieht eine positive Bilanz: «Im Grossen und Ganzen ist es uns gelungen, alle Kunden mit fast allen unserer Produkte ohne Unterbrüche und termingerecht zu beliefern.» Dies sei auch dank Aussendienstmitarbeiter gelungen, welche mit einem Notsortiment den Läden ausgeholfen haben, Lücken in den Regalen zu füllen. Anderegg sagt:

«Leere Regale führen zu Hamsterkäufen und Panik.»

Obwohl das Unternehmen Morga die Pandemie bislang erfolgreich meisterte, gibt das Geschäftsleitungsmitglied zu bedenken: «Mehr Umsatz heisst nicht mehr Gewinn. Wir sind froh, dass wir trotz des Coronavirus weiterarbeiten konnten und Umsatz erzielten, aber ob sich die Aufwände rentieren, wird sich dann erst am Jahresende zeigen.»

Wunsch nach gesunder Ernährung

«Seit der Coronakrise nehmen wir wahr, dass die Nachfrage nach Bio-Produkten deutlich steigt», sagt Fritz Lerch, Mitglied der Geschäftsleitung des Korn.Hauses, einem der Schweizer Pioniere in der Verarbeitung und dem Handel von biologischen Produkten.

«Die Konsumenten wollen sich gesund ernähren.»

Er nennt das Beispiel von Tischgebäck – etwa Vanillebrezel oder Vogelnäschtli – welches in überdurchschnittlicher Stückzahl für den Handel produziert wurde. Da die Biofachgeschäfte während des Lockdowns keine und danach nur eine begrenzte Anzahl Kunden bedienen konnten, führte das Unternehmen einen Lieferdienst ein. «Aber die Kunden scheinen den persönlichen Gang in den Laden zu bevorzugen», sagt Lerch und zeigt sich erfreut, dass die Geschäfte des Korn.Hauses wieder zu den normalen Öffnungszeiten zurückkehren konnten.

Der Geschäftsführer des Korn.Hauses, Marco Britt, bestätigt den Eindruck seines Kollegen Fritz Lerch: «Die Umsatzzahlen sind vergleichbar mit dem Monat Dezember, wenn das Weihnachtsgeschäft floriert.» Britt zieht ebenfalls eine positive Bilanz: der Betrieb habe sich trotz der Coronakrise gut halten können.

«Die Schwierigkeit lag speziell in der Ungewissheit, wie es weitergehen würde, falls etwa jemand vom Personal den Virus ins Unternehmen brächte.»

Er freut sich ebenfalls über die Wiedereröffnung der Läden, berichtet aber von unterschiedlichen Reaktionen auf die Vorsichtsmassnahmen. Von sehr vorsichtigen Leuten bis zur Frage: «Was soll dieses Theater?» habe er vieles erlebt. «Ich denke, dass besonders das Verkaufspersonal des Biofachgeschäfts in Wil sich einiges hat anhören müssen, da aufgrund der kleinen Verkaufsfläche hat während einigen Wochen nur eine Person den Verkaufsladen hat betreten dürfen. Da gab es dann oftmals kein Verständnis mehr.»

«In den Monaten April und Mai haben wir fast zehnmal so viele Bestellungen ausführen dürfen, wie vor der Coronakrise», sagt Sven Jakelj.

Er hat mit zwei Freunden im Sommer des vergangenen Jahres den Online-Pflanzenshop Feey gegründet. Durch die hohe Nachfrage habe der Betrieb einen «riesigen Sprung nach vorne» machen können. Allerdings sei es schwierig gewesen, die Logistik in der kurzen Zeit an die grossen Bestellmengen anzupassen. «Wir haben innerhalb weniger Tage Kartonagen, Töpfe und Pflanzen für alle gewünschten Produktlieferungen auftreiben müssen.» Zwei bis drei Personen hätten jeweils von morgens bis abends Pflanzen eingepackt – zuvor sei diese Arbeit nur an zwei bis drei Tagen pro Woche gemacht worden.

Grosses Interesse der Pflanzeneltern

«Ein Kundenliebling und Dauerbrenner ist – auch schon vor Corona – die Efeutute. Eine sehr anspruchslose Pflanze, die schnell wächst.» Auch die Herzpflanze sei gefragt gewesen, Feey hat daher sogar eine «Herzliaktion» ins Leben gerufen und 100 Exemplare dieser Pflanze verschenkt. «Das ist gut angekommen und hat uns viel Freude bereitet», sagt Jakelj.

Über die Webseite des Pflanzenshops kann man mittels einem Kurztest erörtern, welche Pflanze am besten zum eigenen Lebensstil passt. Die drei Unternehmer hinter Feey handeln nicht nur mit Pflanzen, eines der Gründungsmitglieder ist gelernter Gärtner und als Pflanzendoktor Ansprechpartner für die Kunden von Feey, sowie allen weiteren Interessierten. Eine sehr gefragte Dienstleitsung wie Jekelj berichtet und für ihn ein Beweis, dass die «Pflanzeneltern» sehr engagiert sind, ihre Pflanzen am Leben zu erhalten:



«Die Hilfe des Pflanzendoktors ist zwar schon immer gefragt gewesen, aber während der Coronazeit hat er Überstunden geleistet»

Inzwischen habe die Anzahl Bestellungen etwas abgenommen, «aber es sind immer noch sechsmal so viel wie vor der Coronakrise», sagt Jakelj.

Auch Werner Nützi von der Gärtnereibetrieb Blumen Nützi hat einen Anstieg der Bestellungen bemerkt. «Da die Läden geschlossen waren, wurde die Lieferung von Pflanzen sehr stark in Anspruch genommen.» Es habe allerdings kein spezifisches Produkt gegeben, welches extrem stark nachgefragt wurde. Was er aber bemerkt habe, sei, dass mehr Gemüsesetzlinge geordert worden sind.

Nützi ist auch im Gartenbau tätig, das Business sei aber von der Krise kaum beeinträchtigt worden: «Wir haben – genauso wie nun auch in den Blumenläden – die obligatorischen Massnahmen beachten müssen.» Er erlebe die Kunden in den Läden sehr erfreut, wieder einkaufen zu können und freut sich über die persönlichen Kontakte.

Zurück auf dem angestammten Platz

«Unser Umsatz brach zusammen», sag Andrea Lüthi, Verkaufsmitarbeiterin des Fischhandels Marchioro. «Die Märkte, an welchen wir unsere Produkte verkauften, wurden geschlossen», berichtet sie. Dazu gehört auch der Altstadtmarkt in Wil, wo vor der Pandemie jeweils am Samstag Fische von Marchioro feilgeboten wurden.

«Die Krise erwischte das Unternehmen auch hinsichtlich der Lieferung an Gastronome, welche ja ebenfalls mit Schliessungen konfrontiert wurden.»

Der Betrieb habe Kurzarbeit anmelden müssen. Die Stadt Wil habe die Marktfahrer allerdings grosszügig unterstützt mit einer sogenannten Abhol-Station für Bestellungen. In der Stadt St. Gallen habe das Unternehmen einen Heimlieferdienst eingeführt. «Einige Kunden aus der näheren Region haben wir in unserem Ladengeschäft in Romanshorn begrüssen dürfen. Sie haben dann gleich einen grösseren Posten Fisch gekauft und diesen dann zu Hause tiefgekühlt», sagt Lüthi.

Inzwischen dürfen die Märkte wieder stattfinden. «Wir werden von den Kunden mit Freude auf den Märkten empfangen.» Sie stellt klar, dass die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden und berichtet, dass dies auf Akzeptanz stosse.

Fischmärkte dürfen wieder stattfinden und das Unternehmen Marchioro wieder vor Ort verkaufen.

Auch Roman Stüdli, der gemeinsam mit seiner Frau Melanie in Flawil den Landberg Hof mit Hoflädeli führt, berichtet von rücksichtsvollen Kunden. «Unser Hoflädeli funktioniert nach dem Selbstbedienungssystem. Während der Coronakrise dürfen die Leute den Laden nur pärchenweise betreten. Ich kontrolliere das auch und reinige den Raum regelmässig.»

Arbeit durch Pandemie kaum eingeschränkt

Stüdli berichtet, dass die Pandemie die Arbeit des Ehepaars kaum eingeschränkt hat. «Manchmal waren die Leute zu ängstlich, um vor Ort im Hoflädeli einzukaufen. Daher bieten wir auch an, unsere Produkte zu liefern.» Er bemerke aber generell, dass mehr verkauft wird –

«Ich denke, dass viele Leute einen Spaziergang mit einem Abstecher ins Hoflädeli verbinden.»

Das habe den Umsatz stabil gehalten, obwohl die wöchentlichen Lieferungen an Firmen, Restaurants und Schulen weggefallen seien.

Das Ehepaar Stüdli bietet im Hoflädeli primär Früchte an – «Äpfel sind unsere Stärke» - aber auch Eier, Süssmost und St. Galler Öl. Letzteres sei in letzter Zeit besonders gefragt. Stüdli vermutet, dass die Leute genug Zeit zum Experimentieren in der Küche hatten. Deswegen hat er nun Sachen ins Sortiment des Hoflädelis aufgenommen, die vor der Krise nicht verkauft wurden.