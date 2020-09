Analyse Wiler Stadtratswahlen: Linke müssen Daniel Stutz opfern, sonst werden sie zu Wahlhelfern der SVP Die parteilose Mittepolitikerin Jutta Röösli bietet den Linken die beste Perspektive, eine rechte Mehrheit im Stadtrat zu verhindern. Gianni Amstutz 28.09.2020, 18.07 Uhr

Es war ein aussergewöhnlicher Wahlsonntag, wie man in nur selten erlebt. Alle fünf Sitze im Wiler Stadtrat müssen im zweiten Wahlgang besetzt werden. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die Bisherigen von den Wählerinnen und Wählern an der Urne abgestraft wurden. Ihnen hatte man im Vorfeld am ehesten zugetraut, die Wiederwahl in den Stadtrat schon im ersten Durchgang zu schaffen.

Doch die Bürger verpassten ihnen aus Unzufriedenheit über die Arbeit des Stadtrats einen Denkzettel.

So brachte der erste Wahlgang keine Entscheidung. Aufgrund der Resultate lässt sich aber festhalten: Die Ausgangslage hat es in sich.

Was ist vor dem zweiten Wahlgang anders? Vor allem drei Dinge: Diesmal entscheidet das relative Mehr der Wählerstimmen, was bedeutet, dass die fünf Kandidierenden mit dem besten Ergebnis gewählt werden. Das Kandidatenfeld wird sich ausserdem lichten, und die Stimmen der Wählerinnen und Wähler werden in der Regel etwas breiter verteilt.

Will heissen: Klassisch links Wählende, die im ersten Wahlgang dazu tendierten, nur Daniel Stutz von den Grünen Prowil und Dario Sulzer von der SP zu wählen, werden ihre Stimmen in einem zweiten Wahlgang auch an Mittepolitiker vergeben, um so eine Mitte-rechts-Mehrheit in der Stadtregierung zu verhindern. Dasselbe gilt umgekehrt auch für die bürgerlichen Wähler.

Davon dürften vor allem Hans Mäder (CVP), Daniel Meili (FDP), Jigme Shitsetsang (FDP) und in geringerem Ausmass Dario Sulzer (SP) profitieren. Sie sind gleichzeitig auch die vier Bestplatzierten des ersten Wahlgangs. Ihre Chancen, im zweiten Wahlgang am 29. November gewählt zu werden, stehen darum sehr gut. Auch sie starten dann zwar wieder bei null Stimmen, können aber darauf zählen, ihr Wahlergebnis zu bestätigen oder sogar auszubauen.

Der fünfte Sitz hingegen ist höchst umkämpft. An diesem Platz entscheiden sich die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat. Für die Parteien gilt es, die Figuren wie beim Schach richtig zu platzieren, um ihre Ziele zu erreichen. Und die Linken stehen nach dem ersten Wahlgang Schach.

Das liegt in erster Linie am überraschend guten Abschneiden von FDP-Stadtparlamentarier und Kantonsrat Jigme Shitsetsang. Dass Daniel Meili, Hans Mäder und Dario Sulzer gute Chancen auf einen Sitz in der Regierung hätten, damit konnte gerechnet werden. Nicht jedoch damit, dass die FDP eine Doppelvertretung erreichen könnte. Doch genau das zeichnet sich nun ab – und würde die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat nach rechts kippen lassen.

Eine linke Mehrheit in der Regierung ist damit in weite Ferne gerückt. Doch die Linken können immer noch verhindern, Schachmatt gesetzt zu werden. Dafür braucht es allerdings, ebenfalls wie im Schachspiel, ein Opfer.

Die amtierende Schulpräsidentin Jutta Röösli hat weitaus bessere Chancen im zweiten Wahlgang als Stadtrat Daniel Stutz (Grüne Prowil). Bild: PD

Die beste Perspektive, eine rechte Mehrheit zu verhindern, bietet ihnen die parteilose Jutta Röösli – und nicht der Grüne Daniel Stutz. Dieser wurde von Röösli im ersten Wahlgang um 550 Stimmen distanziert. Zudem hat Röösli als Mittepolitikerin grössere Chancen, zusätzliche Stimmen zu machen. Stutz dürfte sein Wählerpotenzial bereits grösstenteils ausgeschöpft haben.

Für die Grünen Prowil ist das eine schwierige Entscheidung. Einen amtierenden Stadtrat aus dem Rennen zu nehmen, was ihn de facto den Job kostete, fällt keiner Partei leicht. Die richtige Entscheidung wäre es trotzdem, denn Daniel Stutz steht in direkter Konkurrenz zu Jutta Röösli. Dass beide gewählt werden, ist nach den Ergebnissen des ersten Wahlgangs beinahe ausgeschlossen.

Es wäre für links-grün sinnvoller, konsequent auf die Karte Jutta Röösli zu setzen. Es ermöglichte – angenommen, auch Hans Mäder als Stadtpräsident und Dario Sulzer als Stadtrat schaffen die Wahl – Mitte-links-Mehrheiten im Stadtrat. Sträuben sich die Grünen Prowil, diesen Weg einzuschlagen, drohen sie zu Wahlhelfern der SVP-Kandidatin Ursula Egli zu werden.

SVP-Kandidatin Ursula Egli befindet sich in Lauerstellung und hat nur wenige Stimmen Rückstand auf den fünften Platz. Bild: PD

Egli erreichte im ersten Wahlgang das sechstbeste Ergebnis – nur rund 90 Stimmen hinter Jutta Röösli. Verbessert sie sich stärker als Röösli, könnte sie zur Gewinnerin des zweiten Wahlgangs werden.

Dies hätte zur Folge – angenommen, auch die beiden FDP-Politiker Jigme Shitsetsang und Daniel Meili werden gewählt –, dass FDP und SVP im Stadtrat die Mehrheit hätten. Für die Linken ein Albtraum, zumal mit Hans Mäder ein weiterer, wenn auch gemässigter Bürgerlicher im Stadtrat sitzen dürfte.

Links-grün müsste sich damit auf die Oppositionsrolle im Stadtparlament beschränken und könnte in der Regierung kaum noch Akzente setzen. Die Vorteile liegen nach dem ersten Wahlgang definitiv auf bürgerlicher Seite. Jetzt braucht es einen geschickten Schachzug der Linken.