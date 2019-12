Wiler Stadtrat äussert sich im Weihnachtsliederstreit: «Es gibt kein Verbot, Lieder zu singen, in denen Christi Geburt ein Thema ist» Der Stadtrat macht in der Beantwortung einer Anfrage von GLP-Politikerin Erika Häusermann deutlich: Es sind weder Weihnachtslieder noch Kinderbücher zum Thema Weihnachten in den Wiler Schulen verbannt. Gianni Amstutz 10.12.2019, 10.12 Uhr

An den Wiler Schulen gibt es kein Verbot und keine Weisung, Weihnachtslieder zu singen. Bild: Donato Caspari

Dass drei Weihnachtslieder aus dem Programm des Adventssingens am Mattschulhaus gestrichen wurden, liess die Emotionen hochkochen. Der Wiler Stadtrat betont nun in der Beantwortung einer Anfrage von GLP-Stadtparlamentarierin, dass dem Entscheid keine Weisung zugrunde lag.

Ziel sei es, bei einer Weihnachtsfeier ein ausgewogenes und für alle Kinder ansprechendes Programm zu gestalten, schreibt der Stadtrat. Im konkreten Fall der Primarschule Matt sei über die Ausgestaltung der Weihnachtsfeier beziehungsweise über das Liederprogramm intern Diskussion geführt worden. Der Stadtrat weist den Vorwurf zurück, dass dabei einfach Lieder ausgeschieden wurden, die vom Christkind und von der Geburt Jesus handeln. So sei beispielsweise das Weihnachtslied «Stille Nacht» im Programm der Primarschule Matt enthalten.

Der Stadtrat macht zudem deutlich, dass all jene, die Weihnachtsfeiern an den Wiler Schulen gefährdet sahen, beruhigt sein können: Feiern mit christlichem Hintergrund seien ein fester Bestandteil an den Wiler Volksschulen. Sie sollen so ausgestaltet sein, dass sie über das bedeutende Fest aufklären und ein gemeinschaftliches Klassen- und Schulerlebnis ermöglichen.

Es seien weder Weihnachtslieder noch Kinderbücher zum Thema Weihnachten in den Wiler Schulen verbannt. «Es gab und gibt kein entsprechendes Verbot und keine Weisung», schreibt der Stadtrat. Die Schulen gestalteten die Adventszeit eigenständig und nach den verschiedenen schuleinheitsbezogenen Traditionen.