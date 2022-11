Wiler Stadtparlament Geschafft: Alphorntöne retten den «höchsten Wiler» vor einer ungemütlichen Strafaufgabe Challenge angenommen. Binnen fünf Monaten musste der amtierende Wiler Parlamentspräsident Pascal Stieger (SVP) das Alphornspielen erlernen. Am Donnerstagabend war nun Vorspielen angesagt. Alec Nedic 18.11.2022, 17.00 Uhr

Pascal Stieger, Wiler Parlamentspräsident, erfüllt die Alphorn-Challenge. Bild: PD

Einige Tonfolgen auf dem Alphorn retteten einen SVP-Mann vor einer Verlegenheit: Unterschriften sammeln für die Grünen. Die Rede ist vom Wiler Parlamentspräsidenten Pascal Stieger, der nach der Parlamentssitzung am Donnerstagabend eine im Juni angenommene Herausforderung erfolgreich gemeistert hat.

Vor rund fünf Monaten forderten die Grünen Prowil den «höchsten Wiler» Pascal Stieger an dessen Präsidiumsfeier heraus. Es gehe darum, dass er künftig den Ton treffe. Und das auf dem Alphorn. An der letzten gewöhnlichen Parlamentssitzung soll Stieger mindestens fünf Töne auf dem Alphorn vorspielen. Gelingt es nicht, muss Stieger für zwei Stunden auf der Oberen Bahnhofstrasse Unterschriften sammeln – für eine Initiative der Grünen Prowil.

Heute blickt Pascal Stieger mit einem Schmunzeln auf die Präsidiumsfeier im Juni zurück. Sein damaliger Versuch, einen Ton aus dem Alphorn herauszupressen, löste sich in Luft auf. Umso erleichterter ist er nun, dass sich seine Bemühungen bezahlt gemacht haben und er mit zwei gespielten Tonfolgen die Challenge erfüllte. Stieger sagt:

«Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Ton herausgebracht habe.»

Mit drei Alphornstunden an der Musikschule Wil und ein wenig Übung zu Hause – worüber sich sein Nachbar gemäss Stieger nicht wirklich erfreuen konnte – gelang dem Stadtparlamentspräsidenten der musikalische Akt. Die Challenge habe er zuerst unterschätzt, gibt Stieger zu. Um dem Alphorn einen sauberen Ton zu entlocken, müsse die Atmung kontrolliert werden. «Das ist keine leichte Aufgabe.»

Pascal Stieger schafft es dem Alphorn ein paar Töne zu entlocken und erfüllt damit der Challenge der Grünen. Video: Larissa Flammer

Repräsentative Veranstaltungen als Lieblingsaufgabe

Stieger wendete für sein Amt bis anhin zirka 160 Arbeitsstunden auf. «Das war Arbeit, die mir viel Freude bereitete.» Zusätzlich besuchte Pascal Stieger als repräsentativer Vertreter des Stadtparlaments rund 20 Anlässe. Diese blieben ihm als Lieblingsaufgabe seines Mandates positiv in Erinnerung. Er sagt:

Pascal Stieger übergibt Anfang nächstes Jahr sein Amt. Bild: Benjamin Manser

«Ein Höhepunkt war die Generalversammlung der Raiffeisenbank im Circus Knie zusammen mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Regierungsrätin Susanne Hartmann.»

Am 8. Dezember steht die letzte volle Parlamentssitzung unter der Leitung Stiegers an. Es wird vermutlich die mit Abstand längste Sitzung unter seiner Führung werden und bis tief in die Nacht andauern. Besprochen wird das Budget der Stadt Wil, welches für nächstes Jahr einen Verlust von knapp sechs Millionen Franken vorsieht. An der Sitzung vom 12. Januar 2023 wird Stieger das Amt des höchsten Wilers an Daniel Gerber (FDP) übergeben. Dieser ist aktuell Vize-Parlamentspräsident.