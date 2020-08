Wiler Stadtgeschichte erscheint als Buch Die Stadt Wil blickt auf eine reichhaltige Geschichte zurück. Das am 20. August 2020 erscheinende umfangreiche Werk «Stadt auf dem Land» umfasst die letzten 200 Jahre und trägt den Umbrüchen in Wirtschaft und Gesellschaft und ebenso kulturellen Veränderungen Rechnung. Es entstand in rund drei Jahre dauernder intensiver Arbeit und Recherche. 11.08.2020, 12.01 Uhr

Wil ist eine Stadt mit Geschichte. Sie hat Persönlichkeit, Charakter und Identität. Der Stadtrat und der Ortsbürgerrat waren sich einig: Die Geschichte von Wil – ausgehend vom 18. Jahrhundert bis heute – soll genauer beleuchtet und aufgezeichnet werden. Ein Projektteam wurde mit der Recherche und Ausarbeitung eines Buches beauftragt.

Innerhalb von drei Jahren trugen die Verantwortlichen historische Ereignisse, besondere Momente und interessante Zahlen zusammen. Entstanden ist ein kurzweilig zu lesendes Buch, das sich mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen befasst – aber auch kulturelle Highlights beleuchtet. Es zeigt ausserdem den Tatendrang und Einfallsreichtum der Wiler Einwohnerinnen und Einwohner, welche die Stadt bis in die aktuelle Zeit entscheidend mitprägten.

Identifikation mit Wil

Die Aufzeichnung einer Stadtgeschichte erfüllt verschiedene Ziele. Unter anderem macht sie die Herkunft eines Orts bewusst und ist Voraussetzung dafür, dass dem historischen Erbe weiterhin Sorge getragen wird. Eine Stadtgeschichte hat immer auch eine identitätsstiftende Funktion, denn sie weckt das Interesse der Bevölkerung für ihren Wohnort und fördert die Verbundenheit mit der Stadt.

Am 20. August werden diese Bücher an der Vernissage präsentiert. Bild: Stadt Wil

Bibliografische Angaben

Titel: Stadt auf dem Land

Wil vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Autoren: Oliver Schneider, Verena Rothenbühler

Verlag: Verlagsgenossenschaft St. Gallen

ISBN: 978-3-7291-1178-3

Bezug: nach dem 20. August 2020 im Buchhandel und direkt beim Verlag sowie im Info-Center der Stadt Wil

Preis: 38 Franken respektive reduzierter Preis an der Vernissage von 30 Franken

Die Buchvernissage findet am Donnerstag, 20. August 2020 um 19 Uhr im Hof zu Wil im Gewölbekeller statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung per E-Mail an kultur@stadtwil.ch mit Name und Telefonnummer ist aufgrund der aktuellen Lage obligatorisch. Damit wird ein allfälliges Contact-Tracing ermöglicht. Damit die Distanzregel bei der Bestuhlung eingehalten werden kann, ist die Anzahl der Plätze beschränkt.