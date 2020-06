Wiler Sportvereine erzählen, wie sie ihr Training an das Coronavirus angepasst haben

Endlich wieder trainieren zu können freut alle. Doch die Vorsichtsmassnahmen seien noch gewöhnungsbedürftig. Janine Bollhalder 27.06.2020, 14.11 Uhr

Viel Körperkontakt während des Sports: das war noch vor Corona. Die Trainings und Wettkämpfe haben an das Virus angepasst werden müssen.

Urs Bucher (Juni 2019)

Seit dem 6. Juni ist der Trainingsbetrieb jeglicher Sportarten ohne Einschränkung der Gruppengrösse wieder möglich. Auch die Wiler Sportvereine freuen über gemeinsame Trainings. So wie vor der Coronakrise sei das Sporterlebnis jedoch noch nicht.

«Da wir Orientierungsläufer eine Einzelsportart betreiben, sind wir weniger Ansteckungsgefahren ausgesetzt», sagt Linus Hämmerli, Medienverantwortlicher des Vereins OL Regio Wil. Er sieht sich und seine Sportkollegen deswegen in einer privilegierten Lage.

«Aber auch wenn wir OL-Läufer eine Aktivität ohne Körperkontakt betreiben und Abstand sehr gut einhalten können, haben wir vor der Massnahmenlockerung vom 6. Juni auf die herkömmlichen gemeinsamen Trainingseinheiten sowie jegliche Vereinsaktivitäten verzichtet.»



Medienverantworlicher OL Regio Linus Hämmerli PD

Ein OL-Training anderer Art habe allerdings ab dem 11. Mai stattfinden können, wenn auch unter Vorsichtsmassnahmen: «Die Teilnehmer mussten sich online anmelden und haben eine individuelle Startzeit erhalten. Wir haben auf diese Weise dafür sorgen können, dass sich nie mehr als fünf Personen im gleichen Gebietsabschnitt aufhalten und alle Läufer unterschiedliche Strecken verfolgen», erklärt Hämmerli.



Zusammenhalt in der Krisenzeit stark



Der Verein OL Regio Wil orientiert sich am Trainingsschutzkonzept des Schweizer OL-Verbands (Solv). Dazu gehören – wie für alle Sportarten – die übergeordneten Grundsätze. Etwa, dass die Läufer nur symptomfrei ins Training kommen dürfen und dass eine Präsenzliste geführt wird. «Alle Mitglieder haben bei der Umsetzung der Massnahmen an einem Strang gezogen und daher hat alles super funktioniert», sagt Linus Hämmerli.



Seit dem 6. Juni finden wöchentlich wieder zwei Trainingseinheiten statt. Das Vereinsleben wird noch immer zurückhaltend gestaltet. Hämmerli zählt Beispiele auf: «Während der Coronazwangspause haben wir den Mitgliedern Herausforderungen gestellt. Etwa eine Plank für so lange wie möglich zu halten. Mit den einzelnen gefilmten Sequenzen haben wir dann ein Video zusammengestellt. Wir haben auch ein Quiz zum Vereinsleben gemacht – mit Fragen wie beispielsweise, welcher Nachname unter den Mitgliedern am häufigsten vertreten ist. Und – ganz an unseren Sport angelehnt – haben wir eine abgeänderte Version von ‹Wer wird Millionär› kreiert. Die Teilnehmer haben herausfinden müssen, an welchem Ort der mitgeteilte Kartenausschnitt ist.»

Trainieren mit Abstand: die Läufer des OL Regio Wil. PD

Inzwischen haben sich Trainer und Athleten an das leicht angepasste Trainingsprogramm gewöhnt. Julian Bleiker, Trainer des OL Regio Wil sagt:

«Da wir einen Einzelsport betreiben, hat es eigentlich gar keine grossen Änderungen gegeben.»

OL Regio Trainer Julian Bleiker PD

Er betont dabei die Faktoren Gruppengrösse und Abstand, auf die geachtet werden muss. Für ihn sei gewöhnungsbedürftig, unterwegs nicht mehr wie bisher, den Streckenposten zu berühren. «Das abzugewöhnen, fällt mir noch schwer.» Aber er berichtet, dass es neuerdings auch Posten gäbe, bei denen es genügt, einen Chip in der Distanz von einigen Zentimetern an das Kästchen zu halten. Allerdings sei die Bedeutung eines Nachweises, dass der Läufer bei einem Posten war, beim Training nicht wahnsinnig gross.

Bleiker erlebt die Läufer motiviert und engagiert. «Es hat allen gutgetan, wieder mit dem Training anfangen zu können.» Schwierigkeiten hätten nach der Coronapause nur die Kinder gehab, welche noch nicht lange Orientierungsläufe absolvieren. «Sie mussten erst zurück in die Routine finden, den Umgang mit Karte und Kompass wieder auffrischen», sagt Bleiker.

Er denkt nicht, dass das Coronavirus den OL-Sport für die Zukunft geprägt hat. «Wettkämpfe werden durchaus noch eine Weile anders sein – Festwirtschaften und Garderoben sind problematisch – aber viel wird sich sonst nicht ändern.» Bleiker freut sich, dass erste Wettkämpfe mit beschränkter Teilnehmerzahl wieder stattfinden dürfen:

«Wettkämpfe bieten jenen Läufern eine Perspektive, welche sich gerne messen.»

Auch er habe sich bereits für Wettkämpfe angemeldet. Online, wie es nun gang und gäbe sei.

Bei Voltige Lütisburg wurde nach der zwangsverordneten Coronapause erstmals im Mai wieder trainiert. Allerdings nur unter gewissen Sicherheitsmassnahmen: «Wir mussten einiges beachten und umstellen», erzählt Trainerin Monika Winkler-Bischofberger. So seien die Trainingsteams aufgeteilt worden: Eine Halbgruppe habe Gymnastik und Movie trainiert (Anmerkung der Redaktion: Movie ist ein spezielles Trainingsgerät für den Voltigiersport), die andere Gruppe übte auf dem Pferd. Winkler-Bischofberger sagt:



«Wir haben alle fleissig die Hände desinfiziert sowie den Gurt, an welchem sich die Athleten auf dem Pferd halten, mit Lederseife gereinigt.»

Auch, mussten die Trainingszeiten angepasst werden und es bis zur Massnahmenlockerung vom 6. Juni durfte keine Kür geturnt werden. Nur ein Voltigierer durfte jeweils aufs Pferd, die anderen mussten warten, der Abstand stand im Fokus.

Während des Trainings kein Risiko eingehen

Wird eine Anwesenheitsliste geführt, darf nun in fixen Trainingsgruppen wieder eine Kür trainiert werden. Das stimmt die Mitglieder des Vereins Voltige Lütisburg zuversichtlich: «Die Athleten sind glücklich, dass sie wieder trainieren dürfen», sagt Trainerin Monika Winkler-Bischofberger. Auch sie ist erleichtert:

«Die ganze Planung ohne Vereinstraining war extrem anstrengend. Die Pferde haben wir ja während des Lockdowns nicht einfach im Geräteraum abstellen können.»

Es galt, täglich acht Pferde zu versorgen. Das Team bedaure insbesondere, durch die Coronakrise diverse Turniere verpasst zu haben. «Wir bereiten uns nun auf die Wettkämpfe nach den Sommerferien vor.» Gemäss dem Schweizerischen Voltigeverband muss dabei aber mit Vorsicht vorgegangen werden: Um die Unfallgefahr zu minimieren, ist von risikoreichen Übungen abzusehen.

Trainerin Voltige Lütisburg: Monika Winkler-Bischofberger

Timon Kobelt (Juli 2019)

«Bis zur Coronakrise war der Basketballverein BC Bears Wil auf Erfolgskurs», sagt Vereinspräsident Miodrag Manojlovic.

«Wir hätten in die dritte Liga aufsteigen können, aber die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

Was er ebenfalls bedauert ist: «Wir haben vier zusätzliche Mannschaften für die bevorstehende Saison formieren wollen.» Die Verwirklichung dieses Vorhabens musste aufgrund des Coronastillstandes verschoben werden – voraussichtlich auf die kommende Saison.

Gewisse Vorschriften haben das Training verunmöglicht

Vereinspräsident BC Bears: Miodrag Manojlovic PD

Für den Verein gilt das Schutzkonzept des Schweizer Basketballverbands. «Auch wenn dabei natürlich die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht, hat uns das Konzept erst einmal sehr eingeschränkt», sagt Manojlovic. Gewisse Vorschriften sowie der Fakt, dass die Sporthalle geschlossen blieb, haben das Training des Vereins BC Bears gar für eine gewisse Zeit verunmöglicht. Zu den Vorschriften gehörte beispielsweise, dass sich – selbst wenn die Halle begehbar gewesen wäre – darin nur vier Personen sowie ein Trainer hätten aufhalten dürfen und jeder Spieler einen eigenen Ball mitbringen müsste, der vor und nach dem Training zu desinfizieren gewesen wäre.

Seit dem 6. Juni seien diese Massnahmen allerdings gelockert und in seiner festen Trainingsgruppen darf der BC Bears wieder trainieren. Aber:

«Das Training ist natürlich nicht gleich wie vor der Coronakrise.»

Selbst wenn Wettkämpfe noch nicht in Aussicht stehen – an seinem Ziel vom Aufstieg in die dritte Liga hält der Basketballverein trotz aller Umstände fest. «Trotzdem machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben», sagt Manojlovic.

Zusammenschluss mit anderen Ostschweizer Clubs

«Die Coronakrise hat weder auf die finanzielle Lage noch auf die Zukunft des Baseballvereins Wil Devils grossen Einfluss genommen», sagt Vorstandsmitglied und Covid-19-Verantworlicher Gian Gladig. Natürlich sei die Stimmung der Teammitglieder aufgrund der verschobenen Saison nicht gut gewesen, aber Gladig findet positive Aspekte:

«Zum ersten Mal haben wir uns mit anderen Clubs aus der Ostschweiz zusammenschliessen und für alle Erwachsenenligen je eine Mannschaft aufstellen können.»

Vorstandsmitglied und Covid-19 Verantworlicher der Wil Devils: Gian Gladig

Urs Bucher

Auf diese Weise sei es möglich gewesen, die Spieler nach den individuellen Fähigkeiten in Teams zu verteilen, um konkurrenzfähiger zu sein. «So haben die Spieler bessere Möglichkeiten aufzusteigen und in höheren Ligen Erfahrungen zu sammeln.» Allerdings, fügt Gladig an, sei die Zusammenarbeit mit den anderen Ostschweizer Teams sowieso geplant gewesen.

Die Baseballsaison startete am 20. Juni. Mit dem Training wieder begonnen haben die Wil Devils Ende Mai, zusammen mit dem Partnerclub Wittenbach Vikings. «Das Schutzkonzept zu erstellen war nicht sehr aufwändig», sagt Gladig. Baseball sei ein Sport, bei dem das Einhalten von Abstand einfach sei. Was allerdings eine Schwierigkeit darstellen könnte, seien die Wettkämpfe: «In der Schweiz gibt es fast keine Baseballstadien. Die Wettkämpfe finden auf öffentlichen Plätzen statt.» Ein kürzlich erstelltes Konzept des Schweizer Baseballverbandes sieht nun vor, die Kontaktdaten der Personen, welche sich längere Zeit im Zuschauerraum aufhalten, aufzunehmen sowie die Spieler und Unparteiischen klar von dem Publikum zu trennen.