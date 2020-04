Wiler SP-Stadtparlamentarierinnen unterstützen Anliegen der CVP: «Kita-Heroes verdienen finanziellen Support» Nachdem die Wiler CVP-Parlamentarierin Brigitte Gübeli die Stadt Wil in einer Dringlichen Anfrage aufforderte, die Kinderbetreuungsinstitutionen finanziell zu unterstützen, erhält sie nun Rückhalt von der SP. Tobias Söldi Aktualisiert 07.04.2020, 16.38 Uhr

Nach der CVP macht sich auch die SP dafür stark, dass die Stadt Wil den Kinderbetreuungsinstitutionen unter die Arme greift. Bild: Michael Huwiler

Für die Wiler CVP-Stadtparlamentarierin Brigitte Gübeli ist klar: Den Kinderbetreuungsstätten in der Region steht das Wasser bis zum Hals, ganz besonders jetzt in der Coronakrise. Das Grundproblem: Auch jene Eltern, die ihre Kinder aktuell nicht mehr fremdbetreuen lassen und so Kindern von Eltern in systemrelevanten Berufen Platz machen, zahlen weiterhin ihren Beitrag. «Dies führt zur gesellschaftlich inakzeptablen Situation, dass Eltern, die aktuell vielleicht auch stark belastet sind, die Aufrechterhaltung einer Grundversorgung finanzieren», so Gübeli.

In einer dringlichen Anfrage forderte sie die Stadt darum auf, «mit den paar wenigen Betrieben und Organisationen auf dem Platz Wil das Gespräch zu suchen und zumindest einen Unterstützungsbeitrag/Defizitgarantie für die ausfallenden Einnahmen zu übernehmen.»

Verzwickte Situation für die Kinderbetreuungsinstituitonen

Nun erhält sie Unterstützung aus dem linken Lager. In einem Leserbrief an die «Wiler Zeitung» schreiben die beiden SP-Stadtparlamentarierinnen Susanne Gähwiler und Dora Luginbühl:

«Die Gemeinde Wil hat ihre Rechnung 2019 positiv abgeschlossen. Sie kann es sich leisten, die so wichtigen Kitas zu stützen, ihnen Sicherheit zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass sie auch nach Corona für die Kinder von arbeitenden Eltern zur Verfügung stehen.»

Susanne Gähwiler PD

Dora Luginbühl PD

Für Gähwiler und Luginbühl macht die Anfrage von Brigitte Gübeli auf die verzwickte Lage der Kinderbetreuungsinstitutionen aufmerksam. Die Widersprüche zeigen sich für sie an der zögerlichen Finanzierungsunterstützung, die immer wieder sichtbar werde.

Die Kitas müssten als systemrelevante Betriebe offenbleiben, die Mitarbeitenden werden wie medizinische Fachpersonen als Helden beklatscht, so die beiden Politikerinnen. Bei der Finanzierung und Sicherung der Kitas hingegen harze es. Der Bund halte sich zurück, Kanton und Gemeinden schieben die Verantwortung hin und her.

Tatsache bleibe, schreiben sie weiter, dass manche Eltern die Beiträge nicht bezahlen können, beispielsweise wegen Kurzarbeit, Selbstständigkeit oder gar Verlust der Arbeit. Sie kritisieren weiter, dass die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, die Kosten ohne Gegenleistung weiter bezahlen, um die Kitas durch die Krise zu tragen.

«Das ist nicht solidarisch, weder für die Betroffenen noch für die Kitas.»

Am Mittwochnachmittag hat die Regierung des Kantons St. Gallens nun aber Hilfe versprochen. Sie hat entschieden, den Kitas im Kanton zur Überbrückung zinslose Darlehen auszurichten. In einem ersten Schritt werde der Kanton diese Darlehen gegenüber den Kitas ausrichten, heisst es in der Medienmitteilung. In einem zweiten Schritt sei deren Übernahme durch die Gemeinden oder andere Kostenträger zu klären und allenfalls im Rahmen einer Gesetzesvorlage verbindlich festzulegen.