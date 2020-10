Wiler Parlament will Standorte der Verwaltung überprüfen lassen An der Sitzung am Donnerstagabend befürwortete das Wiler Stadtparlament die Erarbeitung eine städtische Immobilien- und Standortstrategie. Es soll unter anderem geprüft werden, ob allenfalls die gesamte Verwaltung an einem Standort zusammengelegt werden könnte. Gianni Amstutz 29.10.2020, 18.53 Uhr

Das Baudepartement in Bronschhofen ist einer von fünf Verwaltungsstandorten in Wil. Jetzt soll eine Zusammenlegung überprüft werden. Bild: PD

Die Verwaltung ist in fünf Departemente und ebenso viele Standorte aufgeteilt. Zwei befinden sich an der Marktgasse in der Altstadt, je einer in Bronschhofen, an der Poststrasse und an der Speerstrasse.