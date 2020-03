Wiler Parlament sagt Sitzung ab Wegen des Corona-Virus findet am 2. April keine Sitzung des Wiler Stadtparlaments statt. Gianni Amstutz 17.03.2020, 18.40 Uhr

Dieses Bild wird sich vorerst nicht bieten: Das Wiler Stadtparlament kommt am 2. April nicht zusammen. Bild: PD

In Absprache mit der Stadtkanzlei hat das Präsidium des Wiler Stadtparlaments entschieden, die nächste Sitzung am 2.April nicht durchzuführen. Dies bestätigt Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil, auf Anfrage. Einerseits habe ein Mangel an Traktanden, anderseits die aktuelle Lage zu diesem Entscheid geführt.