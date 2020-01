Wiler «Gewerbestrasse» wird fortgesetzt: 2022 soll der Erfolg von 2019 wiederholt werden

Gewerbeverein Zuzwil lässt sich noch Zeit

Trotz eines völlig anderen Konzeptes ebenfalls ein grosser Erfolg: Die Gewerbeausstellung «Z19» in Züberwangen fand nur eine knappe Woche nach der «1. Wiler Gewerbestrasse» statt. Auf 5000 Quadratmetern richteten sich die 76 Gewerbebetreiber ein. Vom 5. bis 8. September besuchten mehr als 13000 Besucher die Ausstellung in der Gärtnerei Rutishauser.

Eine Wiederholung steht zurzeit nicht zur Debatte. In den nächsten Jahren werde es aller Voraussicht nach keine neuerliche Gewerbeausstellung geben, sagt Urs Rutishauser, Präsident des Gewerbevereins Zuzwil. Dannzumal werde ein neues OK zusammengestellt und der Event dem Zeitgeist entsprechend geplant. Dazu werde ein aktuelles Konzept entworfen, dies natürlich mit den guten Erfahrungen im Hinterkopf. (vem)