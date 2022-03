Wil: Auf das «Intermezzo» folgt die Pizzeria Piccola

Wiler gastronomie Auf das «Intermezzo» folgt die Pizzeria Piccola – das sagen Hausbesitzerin und Geschäftsführer zu den Spekulationen rund um Miete und Konkurs Seit Wochen ist das Restaurant Intermezzo an der Oberen Bahnhofstrasse geschlossen. Auf Facebook wird über die Gründe der Schliessung diskutiert. Mitte April soll das Lokal wieder öffnen – als vergrösserte Pizzeria Piccola. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Plastikfolien verhängen die markante Fensterfront: Im ehemaligen «Intermezzo» wird umgebaut. Bild: Pablo Rohner

Wer an der Oberen Bahnhofstrasse 15 vorbeigeht, sieht normalerweise vor allem Fenster. Mit der markanten Glasarkade, die sich über die Fassade zieht, ist das Gebäude aus der Feder des Wiler Architekturbüros Arson das auffälligste zwischen Bahnhof und der Einkaufspassage. Bis vor kurzem fiel der Blick durch die Fensterfront auf das Interieur des Restaurants Intermezzo. Zurzeit ist der Bogen mit Plastikfolien verhängt. Es wird umgebaut. Das «Intermezzo» ist seit Ende Januar geschlossen.

Die Eigentümerin des Gebäudes, Feride Hasani, bestätigt gegenüber dieser Zeitung, was in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wil wenn ...» seit einiger Zeit kolportiert wird: Die Pizzeria Piccola, bisher im hinteren Teil des Gebäudes untergebracht, expandiert in das Hauptlokal. Die Pizzeria wird von der Familie Hasani geführt.

Spätestens Mitte April sollen die Türen wieder öffnen. Die Karte werde grösser, dazu gebe es neue Stühle und Tische, «andere Farben und ein anderes Ambiente». Die Küche sei noch funktionstüchtig und die Bar bleibe dort, wo sie ist. Das Imbisslokal um die Ecke soll dann vor allem noch als Take-away dienen.

«Es gab keine Mieterhöhung»

Über die Schliessung des «Intermezzo» wurde in besagter Facebook-Gruppe diskutiert und spekuliert. In einem Instagram-Beitrag hatte Geschäftsführer Serkan Akin im Januar geschrieben: «Durch eine interne Veränderung beläuft sich der neue Mietzins ab Februar auf knapp 11'000 Franken.» In der Gruppe wurde Akin der Post so ausgelegt, dass er mit der Mieterhöhung vom eigentlichen Grund für die Schliessung ablenken wolle: dem laufenden Konkursverfahren gegen seine Bar Tradition GmbH.

Auf Nachfrage sagt Akin, diese habe nichts mit dem «Intermezzo» zu tun. Der Mietvertrag sei nicht auf die Bar Tradition GmbH gelaufen. Vor dem «Intermezzo» hatte Akin in Wil unter anderem die «Böckli-Bar» am Viehmarkt und den Club L'Étage im Dachgeschoss des «Derby» am Bahnhofplatz geführt.

Eigentümerin Feride Hasani sagt: «Es gab keine Mieterhöhung.» Sie und die Bäckerei Kuhn hätten lediglich ihr Mietverhältnis aufgelöst. Vor dem «Intermezzo» befand sich ein Geschäft der Bäckerei Kuhn in dem Gebäude. Das Unternehmen blieb nach der Schliessung 2018 weiterhin Mieterin, Akin war Untermieter. Als solcher habe er rund einen Fünftel weniger Miete bezahlt, sagt er.

«Die volle Miete zu bezahlen, war für mich keine Option.»

Richard Kuhn, Geschäftsführer der Kuhn Back & Gastro AG, bestätigt, dass das Mietverhältnis in gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Weiter will er sich nicht äussern. Feride Hasani sagt: «Für uns passte es, weil wir mit der Pizzeria vom Imbiss nach vorne ins Restaurant wollten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen